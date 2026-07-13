Mới đây, kênh YouTube B-Level Studio đã phát hành video mới quy tụ 3 cựu diễn viên nhí Heo Jeong Min, Kang Rae Yeon và Seo Jae Kyung. Họ đã vạch trần điều kiện làm việc tồi tệ và nạn tham nhũng mà họ từng trải qua khi còn là diễn viên nhí.
3 diễn viên vạch trần góc khuất showbiz: Làm việc kiệt sức chưa đủ, còn bị hành hung đến chảy máu
Minh Hồng |
Lời vạch trần môi trường làm việc độc hại của 3 diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên truyền thông
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Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
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