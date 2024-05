3 dịch vụ miễn phí nhưng 'ẩn' trên máy bay: Nếu không dùng, tiếp viên sẽ không chủ động nói

Mùa hè là thời điểm nhiều người, nhiều gia đình tổ chức các chuyến đi chơi xa. Một trong những phương tiện di chuyển mà nhiều người lựa chọn chính là máy bay.

Dù có thể đã bay thường xuyên nhưng không ít hành khách cũng không biết rằng có một số dịch vụ miễn phí "ẩn" trên máy bay mà nếu không chủ động yêu cầu, tiếp viên hàng không sẽ không biết mà hỗ trợ.

Lý do thật ra rất đơn giản: Thông tin mà phi hành đoàn muốn truyền tải đến hành khách thì rất nhiều, nhưng quy trình và thời gian cần tối ưu, nên các tiếp viên sẽ phải ưu tiên chủ động truyền đạt những điều quan trọng nhất về kỹ năng và an toàn bay, vị trí buồng vệ sinh, hay dặn dò một số hỗ trợ khác khẩn cấp...

Trang Sohu (Trung Quốc) đưa ra danh sách 3 dịch vụ miễn phí trên máy bay. Đó là những dịch vụ gì?

1. Đồ uống

Để đảm bảo an toàn bay, mọi hành khách phải qua kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay. Lúc này, một số loại đồ uống là thứ nhân viên an ninh sẽ không cho phép chúng ta mang lên máy bay.

Ảnh minh họa.

Do đó, hầu hết các hãng hàng không thường chuẩn bị sẵn nước lọc, cà phê... và phục vụ miễn phí cho hành khách. Tuy vậy, với một số hãng hoặc trong một số lộ trình, các đồ uống này sẽ không 'chủ động' đến tay bạn.

Vì thế, khi cảm thấy khát trong hành trình bay, bạn hoàn toàn có thể lịch sự hỏi tiếp viên hàng không để dùng thức uống nào đó. Họ sẽ vui vẻ phục vụ với nụ cười thân thiện.

2. Chăn

Trên thực tế, để cung cấp các dịch vụ chu đáo hơn, nhiều hãng hàng không sẽ chuẩn bị một số lượng lớn chăn trên máy bay để những người có nhu cầu có thể sử dụng.



Nhiệt độ trên máy bay sẽ khác nhau tùy theo thời gian và mùa, đồng thời đặc điểm cơ thể của mỗi người thích ứng với nhiệt độ khác nhau, nên không thể tránh khỏi việc một số người cảm thấy lạnh hơn những người khác.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy lạnh trên máy bay, bạn không cần phải cố nhịn mà chỉ cần nhẹ nhàng giải thích với tiếp viên, tiếp viên sẽ cung cấp chăn miễn phí cho bạn.

Khi máy báy hạ cánh, bạn hãy lịch sự gấp gọn chăn và để lại trên ghế máy bay để tiếp viên tiện việc dọn dẹp.

3. Thuốc

Các loại thuốc khẩn cấp được cũng chuẩn bị sẵn sàng trên máy bay và sẽ được phục vụ miễn phí khi cần thiết.

Không như các loại phương tiện di chuyển khác, máy bay sẽ không thể đột ngột dừng lại khi có hành khách gặp một số vấn đề sức khỏe thông thường (trừ trường hợp có hành khách gặp vấn đề nguy cấp thì phi hành đoàn sẽ tìm cách hạ cánh xuống máy bay gần nhất).

Để đáp ứng nhu cầu sức khỏe thông thường nêu trên, các hãng hàng không sẽ chuẩn bị một lượng thuốc nhất định.

Ảnh minh họa.

Những loại thuốc này miễn phí và không yêu cầu thanh toán thêm. Vì vậy, nếu đột nhiên gặp vấn đề ví dụ như đau bụng, sốt... hành khách có thể giải thích với tiếp viên và đề nghị tiếp viên cung cấp loại thuốc tương ứng. Đối với các hãng bay, an toàn của khách hàng là ưu tiên số một.



Tuy nhiên, các loại thuốc này chỉ là biện pháp tạm thời. Sau khi máy bay hạ cánh, bạn có thể di chuyển đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, kê thuốc tùy vào nhu cầu của bản thân.

Tham khảo: Sohu