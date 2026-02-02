3 đề cử cùng lan tỏa tinh thần vì cộng đồng tại WeChoice Awards: Điểm chạm của những trái tim tử tế

Giữa những biến động khó lường của nhịp sống hiện đại, tinh thần vì cộng đồng không phải lúc nào cũng đến từ những hành động lớn lao hay tổ chức quy mô. Đôi khi, nó bắt đầu từ một quyết định rất cá nhân như cặm cụi ngồi code trước màn hình máy tính giữa tin tức mưa lũ, lặng lẽ lặn xuống dòng nước lạnh hay kiên nhẫn cầm phấn đứng lớp trong bệnh viện suốt hơn một thập kỷ.

Đó cũng là câu chuyện của 3 đề cử đáng chú ý tại WeChoice Awards năm nay: Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người” (đề cử Young Projects), Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116 và cô giáo Đinh Thị Kim Phấn (đề cử Nhân vật truyền cảm hứng). Mỗi đề cử đến từ một vùng đất khác nhau, có bối cảnh khác nhau nhưng gặp nhau ở cùng một điểm chung: chọn hành động vì người khác, trong những thời khắc khó khăn nhất.

Tháng 10/2025, giữa mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên, khi mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu rời rạc và dễ bị bỏ sót, nhóm bạn trẻ Từ Tất Huân, Nguyễn Thị Mai Anh và Đặng Long đã nhanh chóng chuyển đổi nền tảng công nghệ sẵn có từ trước để xây dựng thongtincuuho.org.

Chỉ trong vài giờ, họ biến dữ liệu hỗn loạn thành thông tin có thể sử dụng được, giúp lực lượng cứu hộ xác định nhanh các điểm nóng cần hỗ trợ. Không trực tiếp có mặt ở tuyến đầu nhưng bằng công nghệ và tư duy hệ thống, họ góp phần rút ngắn thời gian phản ứng trong những tình huống sinh tử. Đó là trách nhiệm của những người hiểu công nghệ khi xã hội cần công nghệ hoạt động đúng nghĩa.

Từ trái qua: Đặng Long, Mai Anh, Tất Huân

Nếu nhóm bạn trẻ trên sử dụng công nghệ thì Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116 lại chuyên tìm kiếm cứu nạn đường thuỷ, người mất tích và hỗ trợ ứng phó thiên tai trên phạm vi toàn quốc. Hoạt động hoàn toàn miễn phí, không thuộc bất kỳ cơ quan chính thức nào, không có thù lao, đội lặn dò từng mét nước để tìm kiếm người mất tích.

Việc kiên quyết không nhận tiền cảm ơn hay trả lại hỗ trợ của Đội 116 không chỉ là lựa chọn mà còn thể hiện ranh giới rõ ràng giữa cứu người và lợi ích cá nhân. Trách nhiệm ở đây không đến từ nghĩa vụ mà từ cam kết tự thân với sinh mạng con người.

Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116

Khác với hai câu chuyện trên, hành trình của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn diễn ra trong không gian lặng lẽ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Từ năm 2009, cô mở lớp học cho các bệnh nhi ung thư – những học sinh có thể không bao giờ kịp lớn. Suốt hơn 15 năm, cô đứng lớp đều đặn để các em được học chữ, được đến “trường”, được sống trọn vẹn những khoảnh khắc bình thường của tuổi thơ.

Lớp học “Hoa hướng dương” giúp các em học chữ, có lớp học và có những trải nghiệm bạn bè trường lớp nhưng bao bạn nhỏ khác, dù thời gian có thể rất ngắn. Cô lưu giữ từng quyển vở, bức tranh như ký ức về những học trò đã từng hiện diện trong lớp học của mình. Dạy học trong môi trường đầy mất mát buộc cô phải học cách nén nỗi buồn. Không phải vì nỗi đau vơi đi, mà bởi nếu không đủ mạnh mẽ, cô biết mình không thể tiếp tục ở lại.

Cô Đinh Thị Kim Phấn

Ba câu chuyện, ba cách giúp đỡ cộng đồng khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: không chọn đứng ngoài trước khó khăn của người khác. Dù bằng công nghệ, bằng sức người hay bằng sự kiên nhẫn thầm lặng, họ đều góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái để tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng - những giá trị cốt lõi mà WeChoice Awards mong muốn tôn vinh.

Những câu chuyện như ba đề cử nói trên không chỉ cần được kể, mà còn cần được tiếp sức để lan tỏa rộng hơn trong xã hội. Đó cũng là lý do Hoa Sen Home lựa chọn đồng hành cùng WeChoice Awards và cổ vũ ba đề cử này, bởi một điểm chung rõ ràng rằng tất cả đều hướng đến những giá trị nhân văn bền bỉ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự chủ động hành động và niềm tin rằng mỗi đóng góp dù nhỏ vẫn có thể tạo ra thay đổi tích cực.

Chính hệ giá trị ấy cũng là nền tảng cho hành trình Mái Ấm Gia Đình Việt - hành trình nhân văn Tập đoàn Hoa Sen. Nếu ba đề cử là những hành động kịp thời trong thời khắc cấp bách, Mái Ấm Gia Đình Việt đại diện cho lựa chọn đi đường dài, nhằm mang đến điểm tựa bền vững cho trẻ em mồ côi, thiếu vắng vòng tay cha mẹ trên khắp cả nước thông qua một chương trình có kế hoạch rõ ràng và được duy trì liên tục qua nhiều năm.

Mái Ấm Gia Đình Việt không chỉ dừng ở thiện nguyện mà được triển khai như một chiến lược trách nhiệm xã hội gắn với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chương trình xây dựng lộ trình rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội và nhà trường, nhằm đảm bảo mọi sự hỗ trợ đều minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với từng gia đình, từng em nhỏ.

Mái Ấm Gia Đình Việt - hành trình bền bỉ vun đắp giá trị nhân văn bền vững

Sau gần 4 năm, Mái Ấm Gia Đình Việt đã đi qua 30/34 tỉnh, thành, trao hơn 71 tỷ đồng nguồn lực, đồng hành cùng hơn 510 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiếp sức cho hơn 1.000 em nhỏ tiếp tục đến trường. Kiên định với lựa chọn “đi chậm, đi sâu”, chương trình không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần xây dựng những nền tảng dài lâu về gia đình, yêu thương và niềm tin vào tương lai.

Từ góc nhìn ấy, Mái Ấm Gia Đình Việt vượt ra ngoài khuôn khổ của một dự án CSR thông thường, trở thành một hành trình dài hơi được nuôi dưỡng bằng sự kiên định, trách nhiệm và niềm tin rằng khi những giá trị tốt đẹp được bồi đắp đủ lâu và đủ sâu, chúng sẽ tạo nên những tác động xã hội thực sự bền vững.

Từ sự đồng điệu giữa câu chuyện của 3 đề cử nói trên và dự án Mái Ấm Gia Đình Việt, Tập đoàn Hoa Sen đồng hành cùng WeChoice Awards với vai trò cổ vũ cho 3 đề cử nói riêng và giải thưởng nói chung.

Sự đồng hành này góp phần lan tỏa những câu chuyện đời thực giàu giá trị xã hội - nơi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng được nhìn nhận như một phần tất yếu của sự phát triển bền vững. Việc bình chọn cho họ không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cách để những giá trị nhân văn ấy tiếp tục được lan tỏa, chạm đến nhiều người hơn nữa. Cùng bình chọn cho Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người” (đề cử Young Projects), Đội Cứu hộ - Cứu nạn miễn phí 116 và cô giáo Đinh Thị Kim Phấn (đề cử Nhân vật truyền cảm hứng) nhé!

