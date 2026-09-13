3 cuốc xe bị huỷ trong một buổi sáng và câu chuyện mưu sinh của những tài xế Grab

Giữa những lời kêu gọi “tắt app” ngày 12-13/9, nhiều tài xế lựa chọn tiếp tục chạy xe. Với họ, mỗi cuốc xe là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình.

Một buổi sáng tiếp tục chạy xe như thường lệ

Sáng 12/9, anh Nguyễn Tiến Thịnh, tài xế GrabBike tại Hải Phòng vẫn bắt đầu một ngày như nhiều ngày khác. Anh mở ứng dụng, nhận chuyến và đi đón khách. Nhưng chỉ trong một buổi sáng, theo lời anh kể có tới 3 cuốc xe bị huỷ sau khi anh đã nhận chuyến và di chuyển về phía điểm đón.

“Ai nghỉ thì mình vẫn tôn trọng nhưng xin đừng làm ảnh hưởng đến người khác” , anh nói giọng buồn buồn.

Với nhiều người, một lần huỷ chuyến có thể chỉ mất vài giây thao tác trên điện thoại nhưng ở phía bên kia màn hình, tài xế có thể đã đi vài trăm mét, có khi là cả cây số để tới điểm đón. Đó là thời gian, tiền xăng xe và cả cơ hội để nhận một cuốc xe khác.

Cũng trong sáng 12/9, trên mạng xã hội, YouTuber/TikToker Phong Bụi chia sẻ câu chuyện tương tự của một tài xế GrabBike mà anh gặp trong chuyến đi của mình. Người tài xế cho biết vẫn chạy xe bình thường, nhưng liên tiếp gặp những chuyến bị huỷ khi đã gần tới điểm đón.

“Có cuốc vừa nhận, gần tới nơi thì khách huỷ. Tổng thảy 5 cuốc công cốc. Cũng buồn, nhưng công việc thì vẫn phải làm”, người tài xế kể.

Câu chuyện về một tài xế GrabBike được anh Phong Bụi chia sẻ trên trang cá nhân.

Kết thúc chuyến đi, người tài xế chỉ nói một câu ngắn: “Cảm ơn cháu đặt xe và không huỷ cuốc.” Một lời cảm ơn nghe có vẻ bình thường, nhưng trong buổi sáng đặc biệt ấy lại khiến người nghe chạnh lòng. Bởi với anh Phong, một chuyến xe diễn ra đúng như nó vốn phải diễn ra cũng trở thành điều đáng để cảm ơn.

“Tôi phải chạy vì còn phải lo cho gia đình”

Phía sau chiếc áo tài xế công nghệ là những hoàn cảnh rất khác nhau. Có người chạy xe toàn thời gian, có người tranh thủ vài giờ mỗi ngày; có người đang nuôi con ăn học, trả tiền thuê nhà hay gánh những khoản chi tiêu của cả gia đình.

Với anh Thịnh, lý do để anh tiếp tục mở ứng dụng đơn giản là anh cần lo cho gia đình. Anh cho biết ba năm trước mình vẫn còn là công nhân tại một nhà máy. Thế rồi vợ mắc bệnh tim, trong khi hai con vẫn còn nhỏ, anh quyết định tìm một công việc có thời gian linh hoạt hơn để vừa kiếm thu nhập, vừa có thể chăm sóc gia đình. Anh bắt đầu chạy Grab từ đó.

Khi được hỏi về thu nhập, anh cho biết không tính thu nhập bằng từng chuyến riêng lẻ. Có cuốc cao, cuốc thấp, nhưng tổng thu nhập sau một ngày chạy xe là khoản tiền anh dựa vào để trang trải cuộc sống của cả nhà.

Hoàn cảnh của mỗi tài xế lại khác nhau. Trên mạng xã hội, một người cha có con đang điều trị bệnh cũng đăng dòng trạng thái chia sẻ: “Tranh thủ chút thời gian chạy Grab kiếm thêm thu nhập. Việc của hai cha con vẫn còn nhiều thứ phải lo, nên có thời gian là mình lại chạy. Cố gắng kiếm thêm được chút nào hay chút đó.”

Chia sẻ của một tài xế Grab trên mạng xã hội

Những câu chuyện như vậy phần nào lý giải vì sao, trong lúc một bộ phận tài xế kêu gọi ngừng hoạt động trên ứng dụng ngày 12-13/9, vẫn có những người lựa chọn tiếp tục chạy xe. Điều đó không nhất thiết có nghĩa họ không có những băn khoăn về công việc hay chính sách của nền tảng. Nhưng, với mỗi người, bài toán mưu sinh và hoàn cảnh gia đình là khác nhau.

Mỗi tài xế đều có quyền quyết định mình có tiếp tục hoạt động hay không. Nhưng lựa chọn đó cũng cần được tôn trọng theo cả hai chiều. Bởi, điều khiến một số tài xế lo ngại không phải bản thân lời kêu gọi “tắt app”, mà là việc những người lựa chọn tiếp tục chạy có thể bị gây khó khăn thông qua các hành vi như đặt chuyến rồi hủy khi tài xế đã tới gần điểm đón hoặc cố tình đánh giá xấu.

Trong thông báo gửi tới đối tác, Grab cho biết tài xế có quyền chủ động bật hoặc tắt ứng dụng và việc tạm ngừng hoạt động không phải căn cứ để khóa tài khoản. Doanh nghiệp đồng thời cho biết đang theo dõi các thảo luận trong cộng đồng tài xế và tiếp tục làm việc với các bên liên quan.

Từ góc nhìn của người đại diện cho tài xế, ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TP HCM), cho rằng tài xế cần nhìn vào tổng thu nhập và chi phí thực tế, thay vì chỉ dựa trên một vài cuốc xe để đánh giá hiệu quả của nền tảng.

“Anh em có quyền phản ánh, kiến nghị khi thấy chính sách chưa phù hợp. Nhưng mình cứ làm bình tĩnh, có thông tin, có số liệu và đúng quy định, tiếng nói sẽ thuyết phục hơn rất nhiều”, ông Lưu viết trên trang cá nhân.

Theo ông, tài xế cũng có thể chủ động trải nghiệm nhiều nền tảng để so sánh và lựa chọn phương án phù hợp, đặc biệt với những người xem công việc này là nguồn thu nhập chính. “Không phù hợp thì mình có quyền lựa chọn”, ông nói, đồng thời lưu ý tài xế không nên vội đưa ra quyết định chỉ dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

“Đừng chỉ nhìn một cuốc xe. Hãy nhìn cả ngày chạy xe. Đừng vội quyết định hôm nay. Hãy tính cho cả tháng và cả gia đình”, ông Lưu nhấn mạnh.