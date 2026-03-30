3 con tàu Trung Quốc vượt đại dương, mang tin vui đến cho Việt Nam và Philippines

Thị trường năng lượng Đông Nam Á vừa ghi nhận tín hiệu mới từ nguồn cung Trung Quốc. Những lô dầu diesel và nhiên liệu chưng cất bắt đầu cập cảng một số quốc gia đang đối mặt tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Bắc Kinh vừa áp đặt hồi đầu tháng.

Các nền kinh tế mới nổi tại châu Á hiện chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị Trung Đông. Xung đột khu vực đã làm gián đoạn hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu. Giá dầu tăng cao cùng tình trạng khan hiếm nguồn cung diện rộng đang gây áp lực lên nền kinh tế nhiều quốc gia.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hoạt động vận chuyển diễn ra khá nhộn nhịp tại điểm tiếp nhận. Hai tàu chở dầu Ding Heng 36 (Đinh Hằng 36) và Auchentoshan đã hoàn tất việc vận chuyển hơn 260.000 thùng dầu diesel đến Philippines.

Trong cùng khoảng thời gian, tàu Great Ocean cũng vận chuyển khoảng 100.000 thùng nhiên liệu chưng cất đến Việt Nam. Lượng nhiên liệu này được kỳ vọng hỗ trợ giảm bớt tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu mỏ trong nước.

Philippines hiện trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, do thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng. Chính phủ nước này xác nhận đang chuẩn bị nhận lô dầu diesel đầu tiên theo chương trình ngoại giao dầu mỏ.

Trung Quốc hiện giữ vai trò nhà cung cấp dầu diesel lớn nhất cho thị trường Manila. Lượng hàng này chiếm hơn một nửa trong tổng số 158.000 thùng nhập khẩu mỗi ngày của Philippines.

Chuyên gia phân tích cho rằng, giao dịch này có thể ký kết trước khi lệnh thắt chặt xuất khẩu có hiệu lực.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc ban hành lệnh cấm bán sản phẩm dầu mỏ ra nước ngoài. Mục tiêu chính sách là ưu tiên bảo vệ nguồn cung cho người tiêu dùng nội địa.

Nhiều nhà máy lọc dầu lớn tại Trung Quốc phải hủy bỏ một số lô hàng xuất khẩu theo yêu cầu chính phủ. Đơn vị liên quan cũng được yêu cầu ngừng ký kết thỏa thuận mới và thực hiện đàm phán lại hợp đồng hiện có.

Thị trường hàng hóa thế giới cũng ghi nhận biến động tiêu cực khác từ khu vực Trung Đông. Cuộc tấn công của Iran vào cơ sở sản xuất nhôm cuối tuần qua đang gây lo ngại về cuộc khủng hoảng mới.

Giá kim loại đứng trước nguy cơ tăng cao kỷ lục do nguồn cung bị đe dọa. Nhôm là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành sản xuất từ hàng không đến bao bì thực phẩm.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, báo cáo tài chính của PetroChina Co. cho thấy lợi nhuận giảm trong năm qua. Nguyên nhân chính được xác định do giá dầu thô sụt giảm và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trì trệ.

Song song đó, Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo doanh nghiệp tư nhân tập trung nâng cấp sản xuất ngũ cốc. Đây là phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường an ninh lương thực và hiện đại hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp quốc gia.