3 chiếc iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất

Khả Văn |

Thị trường smartphone năm 2026 đang chứng kiến một sự dịch chuyển vô cùng rõ rệt khi người dùng có xu hướng tối ưu hóa chi tiêu nhưng vẫn khao khát những trải nghiệm công nghệ cao cấp nhất.

Thị trường iPhone cũ đang trở thành xu hướng tiêu dùng thông minh và bùng nổ mạnh mẽ. Đặc biệt, sự phổ cập nhanh chóng của các tính năng AI cùng sự xuất hiện của các thế hệ máy mới đã tạo ra một làn sóng giảm giá cực kỳ hấp dẫn cho các dòng máy tiền nhiệm. Đây chính là thời điểm vàng để bạn sở hữu những chiếc iPhone bản Pro Max với màn hình khổng lồ, thời lượng pin trâu bò và hệ thống camera đỉnh cao với mức giá chạm đáy.

iPhone 16 Pro Max cũ

Mở đầu danh sách là chiếc máy cao cấp vừa hạ nhiệt trong thời gian qua nhưng vẫn mang trong mình những công nghệ tối tân nhất của Apple. Điểm thu hút nhất của thiết bị này chính là nút Camera Control hoàn toàn mới mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, kết hợp cùng màn hình viền siêu mỏng và sức mạnh vô song của con chip A18 Pro hỗ trợ thao tác mượt mà mọi tính năng AI phức tạp.

Việc chọn mua máy lướt hoặc cũ 99% ở thời điểm này với mức giá dao động trong khoảng 23 đến 26 triệu đồng (tùy tình trạng và dung lượng) sẽ giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ so với việc bóc seal nguyên hộp. Đây là sự đầu tư cực kỳ xứng đáng cho những ai đam mê trải nghiệm công nghệ mới nhất nhưng vẫn giữ được sự thực dụng trong chi tiêu. Mức giá này sẽ còn rẻ hơn với các mẫu máy đã qua sử dụng.

3 Chiếc iPhone 16 Pro Max cũ đáng mua nhất trong năm 2026 - Ảnh 1.

iPhone 15 Pro Max cũ

Đây được giới chuyên môn đánh giá là chiếc máy mang tính bản lề và toàn diện nhất mà Apple từng tạo ra nhờ sự lột xác về mặt thiết kế với khung viền Titanium siêu nhẹ và cổng sạc Type-C vô cùng tiện lợi. Hiệu năng của con chip A17 Pro bên trong máy vẫn cực kỳ dư dả để đáp ứng trọn vẹn hệ sinh thái Apple Intelligence, kết hợp cùng cụm camera có khả năng zoom quang học 5x vô cùng sắc nét.

Với mức giá hiện tại đã giảm sâu và ổn định hơn rất nhiều, rơi vào khoảng 17 đến 21 triệu đồng , thiết bị này được xem là sự lựa chọn an toàn, hoàn hảo và đáng tiền nhất cho đại đa số người dùng muốn sở hữu một chiếc điện thoại có thể hoạt động bền bỉ, mượt mà trong ít nhất 3 đến 4 năm tới.

3 Chiếc iPhone 16 Pro Max cũ đáng mua nhất trong năm 2026 - Ảnh 2.

iPhone 14 Pro Max cũ

Nếu bạn thuộc tệp khách hàng khao khát trải nghiệm thiết kế Dynamic Island hiện đại mang tính biểu tượng nhưng lại có nguồn ngân sách khiêm tốn hơn thì đây chính là chân ái. Máy sở hữu màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà cùng chất lượng hiển thị xuất sắc, luôn rực rỡ ngay cả dưới trời nắng gắt. Sức mạnh của con chip A16 Bionic đến nay vẫn là một con quái vật hiệu năng trong thế giới smartphone, dư sức gánh vác mọi tựa game đồ họa nặng nhất.

Mức giá đồ cũ của dòng máy này hiện đang cực kỳ tốt, chỉ loanh quanh ở mốc 14 đến 16,5 triệu đồng , qua đó biến nó thành chiếc Pro Max quốc dân dễ tiếp cận nhất cho những người dùng thích màn hình lớn và thiết kế thời thượng.

3 Chiếc iPhone 16 Pro Max cũ đáng mua nhất trong năm 2026 - Ảnh 3.
