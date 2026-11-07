3 chiếc iPhone giảm giá, đáng mua nhất hiện nay

Thị trường iPhone tại Việt Nam đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.

Sau nhiều đợt điều chỉnh giá, những mẫu máy như iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 16e đang trở thành các lựa chọn đáng cân nhắc nhờ cấu hình tốt, camera chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Đáng chú ý, mỗi mẫu máy lại có thế mạnh riêng, từ mức giá dễ tiếp cận cho đến hiệu năng và thời lượng pin. Dưới đây là 3 mẫu iPhone đáng chú ý trong tầm giá này.

iPhone 13

Với mức giá khoảng 11,89 triệu đồng, iPhone 13 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone có thiết kế hiện đại, camera tốt và hiệu năng ổn định mà không cần chi quá nhiều tiền.

iPhone 13. (Ảnh: T.Hạnh)

Ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 tạo dấu ấn với thiết kế cụm camera kép đặt chéo ở mặt lưng. Cách bố trí này không chỉ tạo sự khác biệt so với thế hệ trước mà còn giúp Apple sử dụng cảm biến camera lớn hơn. Nhờ đó, khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh được cải thiện, đặc biệt trong những điều kiện chụp thiếu sáng.

Hệ thống camera kép 12MP của máy gồm camera chính và camera góc siêu rộng, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh thường ngày. Đáng chú ý, iPhone 13 còn được trang bị chế độ Cinematic, cho phép quay video với hiệu ứng xóa phông, tạo điểm nhấn về mặt hình ảnh mà không cần đến thiết bị chuyên dụng.

Về hiệu năng, chip A15 Bionic vẫn đủ sức xử lý mượt mà các tác vụ phổ biến, từ lướt web, xem video đến chơi nhiều tựa game di động. Màn hình OLED Super Retina XDR cũng là một điểm cộng, mang lại chất lượng hiển thị tốt.

Dù không còn là mẫu iPhone mới, iPhone 13 vẫn có sức hút nhờ thiết kế chưa quá lỗi thời, camera đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản và mức giá đã dễ tiếp cận hơn đáng kể.

iPhone 14

Ở mức giá khoảng 13,19 triệu đồng, iPhone 14 là lựa chọn dành cho người dùng muốn có thêm những cải tiến về camera và tính năng an toàn so với iPhone 13.

iPhone 14. (Ảnh: Minh Đức)

Về thiết kế, iPhone 14 không có quá nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Máy vẫn sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, thiết kế tai thỏ và khung viền nhôm. Tuy nhiên, Apple bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc, trong đó màu tím là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

Một trong những nâng cấp đáng quan tâm trên iPhone 14 nằm ở hệ thống camera. Camera chính 12MP sử dụng cảm biến lớn hơn, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh Photonic Engine, giúp cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước cũng được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động, hỗ trợ chụp selfie và gọi video tốt hơn.

Máy tiếp tục sử dụng chip A15 Bionic nhưng có GPU 5 nhân, tương tự phiên bản iPhone 13 Pro. Nhờ đó, iPhone 14 vẫn có hiệu năng khá tốt, đáp ứng ổn định các nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như những tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa.

Ngoài ra, iPhone 14 còn được trang bị tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và Emergency SOS qua vệ tinh tại các thị trường được hỗ trợ. Đây là những bổ sung đáng giá, giúp tăng cường khả năng an toàn trong một số tình huống khẩn cấp.

So với iPhone 13, mức giá chênh lệch khoảng 1,3 triệu đồng mang lại một số nâng cấp về camera, GPU và tính năng an toàn. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn một chiếc iPhone có cấu hình nhỉnh hơn nhưng vẫn nằm trong tầm giá dễ tiếp cận.

iPhone 16e

Nếu ưu tiên một chiếc iPhone đời mới, có hiệu năng mạnh và thời gian sử dụng lâu dài, iPhone 16e là cái tên đáng chú ý trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.

iPhone 16e. (Ảnh: Tuấn Lê)

Được giới thiệu trong năm 2025, iPhone 16e sử dụng thiết kế màn hình tai thỏ quen thuộc, tương tự iPhone 14. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, tần số quét 60Hz và không được trang bị Dynamic Island. Đây là những điểm cắt giảm nhằm đưa sản phẩm xuống mức giá dễ tiếp cận hơn.

Bù lại, iPhone 16e sở hữu chip A18, con chip cũng xuất hiện trên dòng iPhone 16. Đây là lợi thế lớn so với hai mẫu iPhone kể trên, đặc biệt khi người dùng thường xuyên sử dụng các ứng dụng nặng, chơi game hoặc xử lý những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Camera sau của máy có độ phân giải 48MP, hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao và zoom quang học 2x thông qua việc cắt cảm biến. Dù chỉ có một camera sau, iPhone 16e vẫn có thể đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu chụp ảnh thông thường.

Một điểm cộng khác là thời lượng pin. Apple cho biết iPhone 16e có thể phát video liên tục lên đến 26 giờ, cao hơn mức công bố 20 giờ trên iPhone 14. Kết hợp với chip A18 có khả năng tối ưu năng lượng, đây là mẫu máy đáng chú ý với người dùng ưu tiên thời gian sử dụng.

Với mức giá khoảng 14,29 triệu đồng, iPhone 16e phù hợp với những ai muốn đầu tư vào một thiết bị có nền tảng phần cứng mới hơn, hiệu năng mạnh và khả năng hỗ trợ các tính năng AI của Apple.