3 chi tiết CỰC ĐẮT trong đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Những ngày qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, trở thành tâm điểm mạng xã hội. Từ khoảnh khắc rước dâu, lễ thành hôn cho đến không gian tiệc cưới ven sông Nhật Lệ, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế nhưng giản dị, không phô trương, không ồn ào.

Giữa những đám cưới showbiz thường đậm tính trình diễn, lễ cưới của Đỗ Thị Hà lại khiến người ta nhớ đến những giá trị rất "Việt Nam": nét truyền thống, sự tử tế và cách hành xử đầy nhân văn của hai bên gia đình.

Từ hình ảnh chiếc nón lá truyền thống được mẹ chú rể trao cho con dâu trong nghi thức rước dâu – một chi tiết tưởng nhỏ nhưng mang đậm tính biểu tượng đến cách các thành viên hai họ trò chuyện, ứng xử với nhau, tất cả đều gợi cảm giác ấm áp và gần gũi. Đó là "đám cưới hào môn" nhưng mang tâm thế của hai gia đình cùng nhau dựng nên một mái nhà hạnh phúc, không phải màn trình diễn địa vị.

Từ "sợ lấy chồng" đến "lấy đúng người"

Ngay sau khi Đỗ Hà "theo chồng về dinh", đàn chị Đỗ Mỹ Linh – người cũng từng có đám cưới cổ tích với con trai bầu Hiển đã để lại lời chúc mừng thân tình:

"Mới ngày nào còn nói chị ơi, em sợ lấy chồng lắm, mà nay đã là vợ người ta rồi. Chúc mừng em gái hạnh phúc quá đi".

Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng khiến nhiều người xúc động. "Sợ lấy chồng" là nỗi sợ rất thật của phụ nữ hiện đại – sợ mất tự do, sợ hy sinh mà không được trân trọng, sợ chọn sai người, đi sai đường. Và có lẽ, chỉ khi gặp được người khiến mình bình yên, nỗi sợ ấy mới hóa thành dũng cảm.

Đỗ Thị Hà từng là cô gái xứ Thanh mộc mạc, bước lên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2020 khi mới 19 tuổi. Cô từng nói, với mình, tình yêu hay hôn nhân không phải mục tiêu mà là duyên phận. Thế nhưng, người ta vẫn thấy cô rạng rỡ trong ngày cưới, không chỉ vì váy áo hay danh vị, mà bởi sự an yên trong ánh mắt.

Đó là ánh mắt của một người phụ nữ không còn sợ hôn nhân, vì cô đã tìm được người đàn ông khiến mình thấy hôn nhân không còn là ràng buộc, mà là nơi để bình yên trú ngụ.

Đám cưới của sự tinh tế và trân trọng

Nhiều người nghĩ "cưới nhà giàu" đồng nghĩa với xa hoa, nhưng đám cưới của Đỗ Hà lại chọn sự chừng mực và tinh tế. Không gian tiệc cưới 2.000 m² bên sông Nhật Lệ – tông trắng xanh thanh khiết được thiết kế theo phong cách mở, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, vừa hiện đại, vừa giữ được sự trang nhã.

Nhưng điều khiến người ta xúc động nhất lại đến từ khoảnh khắc bố chú rể – ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải không nói về thành công hay tài sản, mà chỉ dùng hai từ giản dị "biết ơn" gửi đến thông gia và cô dâu. Phải trân trọng và yêu thương lắm mới dùng 2 từ 1 cách đắt giá đến vậy! Giữa bao lời lẽ hoa mỹ của những đám cưới khác, chính sự khiêm nhường đó lại khiến người ta thấy "giàu" theo nghĩa đẹp nhất.

Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải phát biểu trong lễ rước dâu

Cũng hiếm có đám cưới nào mà hai người mẹ lại đồng điệu đến thế. Mẹ cô dâu và mẹ chú rể cùng diện áo dài đồng màu, trang điểm và làm tóc na ná nhau. Có lẽ họ không hẹn trước, chỉ là sự vô tình mà như hữu ý bởi ai cũng muốn buổi lễ là ngày đẹp của con, không phải nơi để so sánh nhan sắc, phong thái hay địa vị.

Một chi tiết nhỏ thôi nhưng toát lên sự hiểu biết và tinh tế – nền tảng quan trọng để hai gia đình cùng nuôi dưỡng hạnh phúc cho con cái.

2 bà sui trẻ đẹp không kém gì cô dâu

Khi người đàn ông biết lau nước mắt cho vợ

Trong hàng trăm bức ảnh lan truyền trên mạng, người ta nhìn thấy chú rể Nguyễn Viết Vương lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Khi Đỗ Hà rơi nước mắt vì xúc động, anh không bối rối, chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho vợ. Khi cô cười, anh cũng cười – ánh mắt đầy thương yêu.

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến hàng ngàn người tin rằng: đây không chỉ là đám cưới, mà là khởi đầu của một cuộc sống tử tế.

Trong xã hội hôm nay, giữa những câu chuyện đổ vỡ, người ta càng khát khao nhìn thấy một tình yêu giản dị mà vững chãi. Và đám cưới của Đỗ Thị Hà gợi nhắc rằng, hôn nhân đẹp không vì của hồi môn hay lễ cưới xa hoa, mà vì người đàn ông biết cách khiến vợ mình hạnh phúc.

Câu chuyện của Đỗ Thị Hà khiến nhiều người suy ngẫm: Hóa ra, "sợ lấy chồng" không phải là sợ hôn nhân, mà là sợ gặp sai người.

Hôn nhân không phải phép màu, nhưng khi gặp đúng người, nó trở thành một hành trình của hai tâm hồn biết tôn trọng, yêu thương và cùng nhau trưởng thành.

"Không có người phụ nữ nào sợ cưới, họ chỉ sợ cưới nhầm người". Đỗ Thị Hà đã cưới đúng người – một người đàn ông biết yêu bằng sự dịu dàng và tôn trọng, một gia đình biết cư xử bằng sự tử tế. Và chính vì thế, đám cưới của cô không chỉ là tin vui showbiz, mà còn là lời nhắc nhẹ cho thế hệ trẻ: Hôn nhân không phải thứ để sợ hãi nếu ta đủ kiên nhẫn để chờ đúng người.