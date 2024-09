Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Minh Hải - Trưởng Công an huyện Kim Sơn cho biết, đến sáng 25/9 (khi chưa tìm thấy 3 cháu bé) Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kim Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình và lực lượng Công an xã Kim Tân thành lập tổ công tác tiếp tục rà soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi 3 anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú (12 tuổi), Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi) mất tích.

Ba cháu nhỏ khi được tìm thấy đều khỏe mạnh

"Đến khoảng 9h45 cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1989) có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài cửa khóa. Lập tức, lực lực chức năng tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong, quá trình xác minh nhanh cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó, 3 cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh", Thượng tá Nguyễn Minh Hải thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hải, cháu Trần Anh Tú nói, vào khoảng 9h30 sáng 22/9, cháu cùng 2 em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh (con trai chị Hương, SN 2013) đang mở cửa nên Tú dẫn 2 em vào trong nhà chơi. Lúc này, Khánh không có trong nhà (đã đạp xe sang nhà bà ngoại). Tú dắt 2 em lên tầng trên chơi, xem điện thoại (nhà có wifi). Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa (SN 1962, mẹ chồng chị Hương) nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con. Thấy bà Dứa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2. Sau đó, 3 cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên 3 cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan Công an phát hiện.

Ngôi nhà nơi phát hiện ba anh em ruột bị mất tích ở xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)

Ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Sáng 25/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cháu nhỏ là anh em ruột tại một ngôi nhà cách đó mấy chục mét. Các cháu đã phá cửa để vào bên trong ngôi nhà đó. Thời gian ở đây, các cháu ăn cơm nguội, cá thừa của chủ nhà để lại. Riêng các ngày tiếp theo tự nấu ăn. Chủ ngôi nhà thì đi vắng không về, cũng không nghĩ các cháu bé ở trong nhà".

Theo Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, có thể lý do các cháu bỏ nhà đi bởi bố mẹ bỏ nhau, người anh cả buồn chán mới rủ hai em đi cùng. Hiện sức khỏe ba cháu vẫn bình thường.

Ông Trần Anh Tuấn (bố của ba cháu bé mất tích) kể, các con sau khi được tìm thấy sức khỏe vẫn bình thường, tâm lý cũng đã dần ổn định.

"Tôi rất xúc động, hạnh phúc và xin gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền, các đơn vị, cơ quan báo chí, người dân những ngày qua đã quan tâm, hỗ trợ gia đình thông tin lẫn tìm kiếm các cháu", ông Trần Anh Tuấn nói.

Trước đó , vào khoảng 20h30 phút ngày 22/9, anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn) đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc 3 đứa con của anh bị mất tích gồm: Cháu Trần Anh Tú (sinh năm 2013); Trần Thủy Tiên (sinh năm 2017) và Trần Anh Tài (sinh năm 2019).

Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h sáng cùng ngày chưa về, khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Theo anh Trần Văn Tuấn, hàng ngày các cháu ở cùng bố và ông bà nội, các cháu vẫn tự do đi chơi ở khu gần nhà và chưa bao giờ đi chơi xa. Vợ anh Tuấn đi làm ăn xa vài năm trở lại đây không liên lạc với gia đình và các con.

Trước khi các cháu rời khỏi nhà đều không mang theo bất cứ đồ vật gì, các cháu đều không đi dép. Anh Tuấn cho biết, gia đình đã huy động anh em họ hàng đi tìm ở mọi con ngõ trong xóm làng, đồng thời cũng đang tìm kiếm ở các ao, sông ngòi nhưng chưa có kết quả.