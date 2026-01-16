Dù tên gọi gây nhiều tranh cãi, song ứng dụng này liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng các ứng dụng trả phí của Apple.

Đây không chỉ là một hiện tượng mạng nhất thời mà còn là lời giải cho bài toán an sinh của hơn 240 triệu người độc thân tại Trung Quốc.

Ít ai ngờ rằng ứng dụng đang làm mưa làm gió này lại là thành quả của một nhóm nhỏ, chỉ gồm ba thành viên cùng sinh năm 1995.

Dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Quách Tử Ngạn, nhóm đã vận hành theo mô hình làm việc từ xa và hoàn thiện ứng dụng chỉ trong vòng một tháng, với mức vốn khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,3 triệu đồng).

Giao diện của ứng dụng "Si Le Me". Hình ảnh logo ứng dụng (góc dưới bên trái) có dòng slogan gây tranh cãi, có nghĩa là "Một chạm, dịch vụ hậu sự tận nơi". Ảnh: Tinh Đảo Nhật báo, Tân Hoa Xã

Thay vì chi tiền cho quảng bá, nhóm đã cực kỳ nhạy bén khi đặt cái tên "nhái" theo gã khổng lồ giao đồ ăn Ele.me (tạm dịch: Đã đói chưa?). Sự táo bạo mang hơi hướng hài hước đã biến ứng dụng thành một "thỏi nam châm" thu hút truyền thông tự nhiên.

Chính sự hiệu quả bất ngờ đó đã khiến hơn 60 nhà đầu tư xếp hàng chờ rót vốn, đẩy định giá công ty lên hàng chục triệu tệ chỉ sau vài ngày bùng nổ.

Tuy nhiên, cái tên "Si Le Me" đã thổi bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, việc nhắc trực diện đến cái chết thường bị coi là điềm gở.

Nhiều người chỉ trích ứng dụng này đang "trù ẻo" người dùng và làm trầm trọng thêm nỗi đau của những người cô đơn.

Quách Tử Ngạn phản hồi rằng việc đối mặt trực diện với kết cục xấu nhất sẽ giúp con người trân trọng hiện tại và có sự chuẩn bị tốt hơn.

Phiên bản quốc tế của ứng dụng với tên gọi Demumu. Ảnh: HK01

Về tính năng, ứng dụng "Si Le Me" đóng vai trò như một "quản gia ảo" tận tụy. Người dùng phải xác nhận trạng thái an toàn định kỳ trên hệ thống.

Nếu quá thời gian quy định mà hệ thống không nhận được tín hiệu an tâm, một cảnh báo khẩn cấp sẽ ngay lập tức được gửi đến người thân hoặc danh bạ ưu tiên.

Lúc đầu, ứng dụng "Si Le Me" hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khi lượt tải xuống bất ngờ tăng vọt gấp 500 lần, nhóm phát triển đối mặt với bài toán chi phí máy chủ và dịch vụ tin nhắn khổng lồ, vượt quá khả năng chi trả của số vốn ít ỏi.

Để không phải đóng cửa dự án, nhóm quyết định chuyển sang mô hình trả phí 8 nhân dân tệ (khoảng 28.000 đồng).

Trước sự xuất hiện của các ứng dụng "nhái" được tạo ra bằng công nghệ AI chỉ sau 6 giờ đồng hồ, đội ngũ sáng lập ứng dụng tối 13-1 thông báo sẽ chuyển sang sử dụng tên gọi Demumu cho các phiên bản tiếp theo.

Tên gọi mới nghe nhẹ nhàng và dễ nhớ hơn, giúp ứng dụng dễ dàng tiếp cận các thị trường như Nhật Bản hay phương Tây.

Demumu đã lọt vào top 2 ứng dụng trả phí tại nhiều thị trường như Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore và Mỹ. Đồng thời, ứng dụng đang thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường Úc và Tây Ban Nha.

Lộ trình tương lai là tiến tới tự động hóa hoàn toàn thông qua việc tích hợp với các thiết bị đeo thông minh (IoT) như vòng tay sức khỏe hay đồng hồ thông minh. Theo phân tích từ Business Weekly, thay vì chỉ dựa vào việc người dùng chủ động bấm nút, hệ thống sẽ tự động theo dõi các chỉ số sinh tồn (như nhịp tim, nồng độ oxy).



