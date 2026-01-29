3 cầu thủ nhập tịch Malaysia tung hoành "như chưa từng treo giò", HLV Kim Sang-sik đối mặt nỗi lo lớn?

Chỉ ít ngày sau khi được FIFA cho phép tạm hoãn án treo giò, 3 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã trở lại thi đấu ở cấp CLB. Bộ 3 này được CLB Johor Darul Ta'zim điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón Shan United thuộc khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á.

Không mất quá nhiều thời gian, nhóm cầu thủ nhập tịch đã lấy lại nhịp độ thi đấu. Joao Figueiredo và Héctor Hevel lần lượt có đường kiến tạo cho Bergson ghi bàn, góp công giúp Johor Darul Ta'zim giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Joao Figueiredo (áo sọc xanh-đỏ) nhảy lên đánh đầu trong trận đấu với Shan United

Sự trở lại của nhóm cầu thủ nhập tịch mang tới niềm vui lớn cho người hâm mộ Malaysia. Ngoài 3 cái tên nói trên, 4 cầu thủ còn lại bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Gabriel Palmero cũng đang sẵn sàng tái xuất sân cỏ.

Về lý thuyết, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có thể được HLV Peter Cklamovski gọi trở lại ĐTQG Malaysia trong đợt tập trung tháng 3/2026 và đối đầu với tuyển Việt Nam. Màn tái xuất của các cầu thủ nhập tịch Malaysia mang tới nỗi lo không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng phương án để đối đầu với nhóm cầu thủ này. Lần gần nhất 2 đội chạm trán, đội tuyển Malaysia với 9/11 vị trí trong đội hình xuất phát là cầu thủ nhập tịch đã thắng tuyển Việt Nam với tỉ số 4-0.