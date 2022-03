3 cán bộ và 1 lãnh đạo doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm giữ

Ngày 16/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ 4 người trong đó có 3 cán bộ và 1 lãnh đạo doanh nghiệp.



Thông tin ban đầu cho biết, trong số 4 người bị tạm giữ này gồm nữ cán bộ tên T. (cán bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An), ông B. và H. (cán bộ Sở Kế hoạch đầu tư). Ngoài ra còn có 1 lãnh đạo doanh nghiệp tên H. cũng bị bắt tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An nơi 2 cán bộ công tác tại đây vừa bị bắt tạm giữ.

Những người bị tạm giữ trên được cho là liên quan đến quá trình làm việc đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An xác nhận, trước đó ngày 15/3, cơ quan công an đã mời 2 cán bộ thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở này về trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên hiện Sở chưa nắm được nội dung cụ thể làm việc vấn đề gì. Đến sáng 16/3, 2 cán bộ này vẫn chưa đi làm trở lại.

