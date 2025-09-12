3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" chưa phải kinh hoàng nhất!

"Mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung được xác nhận qua đời vì ngã lầu vào ngày 11/9. Cơ quan chức năng xác định không có yếu tố hình sự trong vụ việc. Kết luận này của cảnh sát điều tra bị nghi ngờ. Xoay quanh cái chết đột ngột của Vu Mông Lung bị phát hiện chứa đựng rất nhiều uẩn khúc đáng ngờ, không hợp lý. Trước khi mất, nam diễn viên đã bị chặn đường phát triển sự nghiệp vì từ chối thực hiện "quy tắc ngầm" của 1 ông lớn trong ngành. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ điều này có liên hệ đến cái chết đột ngột của Vu Mông Lung.

Đáng chú ý, trước vụ việc của nam thần Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, showbiz Trung Quốc vào năm 2016 và 2017 từng liên tiếp xảy ra án mạng ám ảnh, nghệ sĩ trẻ tử vong bất thường nghi do các ông lớn gây ra. Quá trình điều tra của 2 vụ việc nói trên được giữ kín, với kết luận bị đánh giá không thỏa đáng từ cơ quan chức năng y hệt vụ việc của Vu Mông Lung hiện tại.

Vu Mông Lung ngã lầu kỳ lạ, nghi cái chết liên quan đến "quy tắc ngầm"

Vu Mông Lung từng nam thần cổ trang nổi đình đám ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vài năm qua, danh tiếng của anh tụt dốc không phanh, có thời điểm chẳng có phim đóng và khổ sở đến mức phải cho giải thể văn phòng làm việc cá nhân vào tháng 7 vừa qua. 1 số nguồn tin cho biết anh đã bị "phong tỏa" sự nghiệp suốt 3 năm trời vì dám từ chối thực hiện "quy tắc ngầm", phục vụ ông lớn và phú bà trong giới. Mãi đến năm 2023, Vu Mông Lung mới nhận được vai diễn mới trong dự án Nhất Tán Thiên Vũ. Ngày trở lại phim trường, anh rụt rè, mất đi hoàn toàn sự tự tin từng có vì mắc trầm cảm.

Liên quan đến vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu tử vong còn đang lan truyền 1 thông tin đáng sợ rằng mỹ nam này không phải nhảy lầu tự vẫn mà là bị ép chết. Theo nhiều blogger, 1 ông lớn trong giới đã cố gắng dùng luật ngầm để buộc Vu Mông Lung phục vụ tình dục cho hắn trong nhiều năm qua, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Cay cú nên hắn ta đã mua chuộc 5-6 người giúp mình chuốc thuốc, chuộc rượu để cưỡng hiếp Vu Mông Lung. Sau khi tỉnh dậy vào rạng sáng 11/9, Vu Mông Lung phản kháng và đòi báo cảnh sát nên họ đã tàn nhẫn tay đẩy nam diễn viên xuống lầu. Bằng tiền bạc, mối quan hệ và quyền lực của mình, "ông lớn" đã phong tỏa tin tức Vu Mông Lung qua đời trong nhiều giờ, tránh được cả việc bị thẩm vấn điều tra.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng vụ ngã lầu của Vu Mông Lung bất bình thường

Điều này có thể lý giải cho chi tiết tại sao tất cả thông tin về vụ ngã lầu của Vu Mông Lung đều bị xóa bỏ trên MXH, việc lưới chống côn trùng phòng Vu Mông Lung bị cạy mở nhưng không ai nghe thấy tiếng động, lý do trên thi thể của anh phát hiện 2 chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền. Đây được cho là món quà vật chất ông lớn này dùng để bịt miệng Vu Mông Lung.

1 thông tin khác lại cho biết vì quá uất ức với việc bị hãm hại và làm nhục, Vu Mông Lung đã nhảy lầu tự sát. Hiện, có 2 nghệ sĩ bị nghi vấn dính líu đến vụ rơi lầu tử vong của Vu Mông Lung là biên kịch Cực Quang Quang và đạo diễn Trình Thanh Tùng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cảnh báo tất cả thông tin nói trên đều chưa qua kiểm chứng và kêu gọi netizen không lan truyền hay suy đoán lung tung gây ảnh hưởng đến người quá cố.

Cái chết lõa thể ở bụi cây của "tiểu Angelababy" Nhậm Kiều

Nhậm Kiều sinh năm 1993, quê ở Liêu Ninh (Trung Quốc). Năm 2013, Nhậm Kiều đoạt giải Á hậu tại cuộc thi Hoa khôi Thâm Quyến. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô vào showbiz và nhận nghệ sĩ gạo cội Triệu Bản Sơn là thầy. Với gương mặt na ná Angelababy, nhưng sở hữu vóc dáng bốc lửa hơn bản gốc, Nhậm Kiều trở thành người mẫu nội y ăn khách ở Cbiz.

Tháng 10/2017, cảnh sát Tô Châu (Trung Quốc) gây rúng động khi xác nhận Nhậm Kiều qua đời ở tuổi 24. Nhậm Kiều mất sau khi ngã từ tầng 13 khách sạn. Thi thể cô được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân ở bụi cây. Camera từ khách sạn ghi lại trước hôm xảy ra sự việc, Nhậm Kiều đến đến lấy phòng với 1 người đàn ông trẻ tuổi. "Nhậm Kiều và người đàn ông đó ở chung phòng, mang theo nhiều túi đồ. Hôm sau, chúng tôi phát hiện cô ấy đã chết", nhân viên khách sạn nói.

Thi thể của Nhậm Kiều được tìm thấy trong tình trạng lõa thể ở bụi cây

Cảnh sát nhanh chóng xác định được người ở cùng Nhậm Kiều chính là "Quách Tĩnh" Dương Húc Văn. Do tình trạng qua đời của Nhậm Kiều có nhiều nghi vấn, Dương Húc Văn bị thẩm vấn trong 48 tiếng. Cảnh sát xác nhận cả 2 uống nhiều rượu nhưng không sử dụng ma túy. Sau đó, Dương Húc Văn được loại khỏi danh sách tình nghi.

Đầu tháng 12/2017, thi thể của Nhậm Kiều được gia đình bí mật mang đi hỏa táng. Cảnh sát cũng thông báo kết quả giám định tử thi cho thấy nồng độ cồn trong máu Nhậm Kiều rất cao vào ngày cô gặp nạn. Theo bạn bè của Nhậm Kiều, cơ quan điều tra đã kết luận cố diễn viên tự sát trong giấy chứng tử gửi đến người thân. Trong khi công ty quản lý lại nói rằng Nhậm Kiều gặp tai nạn té lầu nên tử vong.

Dương Húc Văn từng là nghi phạm số 1 trong vụ việc Nhậm Kiều tử vong

Tuy nhiên, giới luật sư và dư luận Trung Quốc đã đặt nhiều câu hỏi về những tình tiết khó hiểu của vụ án. Luật sư Thôn Huân Huân cho biết những hình ảnh thi thể từ hiện trường khiến ông hoài nghi. Theo kinh nghiệm của luật sư họ Thôn, nếu nạn nhân tự tử bằng cách nhảy lầu, cơ thể sẽ bị biến dạng, vùng đầu và mặt bị tổn thương lớn khi rơi xuống, đặc biệt Nhậm Kiều còn được xác định là ngã từ tầng 13 khách sạn. Tuy nhiên, hình ảnh từ hiện trường cho thấy gương mặt nạn nhân không bị đa chấn thương, xung quanh thi thể không có nhiều máu.

Không chỉ vậy, luật sư Thôn Huân Huân chỉ ra tư thế của người chết do nhảy lầu sẽ vặn vẹo, còn Nhậm Kiều lại nằm thẳng, cơ thể giống như đang ngủ bình thường. Do đó, ông phỏng đoán nạn nhân đã qua đời từ trước và có kẻ đã dựng hiện trường giả.

Đồng tình với luật sư Thôn Huân Huân, nhiều cư dân mạng tin rằng Nhậm Kiều không có lý do để tự sát. Đầu tiên, trước khi chết 2 ngày, Nhậm Kiều lên mạng khoe rằng cô đã sắp xếp chuyến du lịch cùng bố mẹ. Bạn bè nữ diễn viên còn khẳng định vào ngày 11/10/2017, Nhậm Kiều đã hỏi họ salon làm tóc nào đẹp để đi làm lại. Nhậm Kiều không hề mắc bệnh trầm cảm, không gặp áp lực nào quá lớn trong công việc và cuộc sống vào thời điểm gặp nạn. Chưa kể, cô còn cùng với nghi phạm Dương Húc Văn vui vẻ nói cười tới khách sạn trước ngày tử vong.

Giới luật sư nghi vấn hiện trường thi thể Nhậm Kiều được tìm thấy là giả và nguyên nhân cô tử vong đã bị che đậy

Đáng sợ hơn, 1 số nguồn tin cho biết ngoài Dương Húc Văn, Nhậm Kiều còn ở cùng 2 người đàn ông khác vào đêm trước khi thi thể cô được phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có Dương Húc Văn bị triệu tập thẩm vấn. Vì vậy, anh bị nghi là con tốt thí mạng trong vụ việc. Vụ án Nhậm Kiều tử vong bất thường sau đó được đóng hồ sơ chóng vánh dù còn nhiều nghi điểm. Danh tính 2 người đàn ông còn lại có liên quan đến vụ việc cũng không được công bố.

Giới blogger sau đó cho biết Phùng Tiểu Cương và 1 trong 2 ông chủ công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ chính là 2 nhân vật bí ẩn có mặt ở hiện trường vụ án mạng. Tuy nhiên, họ đã dàn xếp với cảnh sát để không dính dáng. Thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận thực hư.

Phùng Tiểu Cương và 2 ông chủ của Hoa Nghị Huynh Đệ bị nghi vấn dùng quyền lực ém nhẹm việc họ có liên quan đến cái chết của Nhậm Kiều

Kiều Nhậm Lương trùm nylon tự tử ở tuổi 28

Kiều Nhậm Lương sinh năm 1987, nổi tiếng qua phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tiểu Thời Đại (bản truyền hình), Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm, Từ Bỏ Em, Giữ Chặt Em... 16/9/2016, cảnh sát khu vực quận Phổ Đà (Thượng Hải, Trung Quốc) nhận được tin báo 1 người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Kiều Nhậm Lương.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Kiều Nhậm Lương sử dụng túi nylon trùm kín đầu dẫn đến tắt thở trước khi qua đời. Bạn gái là người đầu tiên phát hiện thi thể của Kiều Nhậm Lương. Qua kiểm tra pháp y, cảnh sát loại bỏ khả năng tài tử bị giết hại. Vụ việc gây chao đảo showbiz Trung Quốc bởi Kiều Nhậm Lương mất khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Chưa kể, mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Kiều Nhậm Lương đều mang đến hình ảnh tươi trẻ đầy sức sống, không có dấu hiện bất ổn thể chất nào.

Kiều Nhậm Lương qua đời ở tuổi 28. Là sao hạng A nên cái chết của anh khiến ai cũng bàng hoàng

Truyền thông đứng kín trước nhà riêng của Kiều Nhậm Lương để đưa tin về vụ việc gây sốc này

Sau khi thông tin Kiều Nhậm Lương qua đời được công bố. Trên MXH Trung Quốc, netizen đã truyền tay nhau tin đồn, Kiều Nhậm Lương qua đời không chỉ vì bị trầm cảm. Theo các blogger giải trí, tài tử sinh năm 1987 tự kết liễu vì không chịu nổi sự vũ nhục của thiếu gia từng giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông, cũng như bị 1 đạo diễn Vương Tử Nguyên "SM" (bạo dâm) quá đà. Trong đó, Kiều Nhậm Lương từng bị Vương Tư Thông quay clip với những hành động không tốt.

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn lan truyền trên MXH. Theo tờ QQ, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của nam diễn viên nổi tiếng nhưng chẳng có ai có thể giải đáp ngọn ngành.

Thiếu gia Vương Tư Thông và đạo diễn Vương Tử Nguyên bị réo tên trong vụ qua đời của Kiều Nhậm Lương suốt nhiều qua

Nguồn: Sina, Sohu, QQ