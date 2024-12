3 cách xác thực sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng, đảm bảo không bị khóa thẻ, dừng giao dịch từ 1/1/2025

Từ 1/1/2025 nếu chưa xác thực sinh trắc học, khách hàng không thể rút tiền, chuyển tiền tại ATM. Để không bị gián đoạn trong việc thực hiện các giao dịch online, giao dịch tại ATM, nhiều Ngân hàng đã và đang nỗ lực thúc giục khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học và căn cước công dân. Những trường hợp khách hàng chưa thực hiện cập nhật sinh trắc học có thể tham khảo 3 cách xác thực sinh trắc học dưới đây.

- Cách 1: Xác thực sinh trắc học bằng CCCD gắn chíp

Để xác thực sinh trắc học bằng CCCD gắn chíp thì điện thoại của bạn phải có hỗ trợ NFC.

Nếu điện thoại có hỗ trợ NFC thì bạn chỉ cần tìm đến mục giấy tờ tùy thân trên ứng dụng ngân hàng và sau đó làm theo hướng dẫn để quét CCCD gắn chíp.

- Cách 2: Xác thực sinh trắc học bằng VNeID

Để xác thực sinh trắc học bằng VNeID thì người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cập nhật ứng dụng ngân hàng, ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất.

Sau đó thì vào từng ngân hàng mà có cách xác thực khác nhau. Ví dụ:

- Đối với MB: Tại giao chính của ứng dụng, bạn nhập từ khóa “giấy tờ tùy thân” vào thanh tìm kiếm. Sau đó chọn xác thực sinh trắc học bằng VNeID và làm theo hướng dẫn của ứng dụng.

- Đối với Vietcombank: Tại giao chính của ứng dụng, bạn nhập từ khóa “xác thực sinh trắc học” vào thanh tìm kiếm. Sau đó chọn xác thực sinh trắc học bằng VNeID và làm theo hướng dẫn của ứng dụng.

Lưu ý: Hiện nay chỉ có một số ngân hàng hỗ trợ xác thực sinh trắc học bằng VneID.

- Cách 3: Xác thực sinh trắc học tại ngân hàng

Nếu người dân không thể tự xác thực sinh trắc học bằng 2 cách trên thì có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ xác thực sinh trắc học.

Hiện nay, nhiều ngân hàng đã làm việc ngoài giờ hành chính, làm việc vào cuối tuần để hỗ trợ người dân xác thực sinh trắc học như:

- Từ ngày 02/12/2024 đến hết ngày 13/01/2025, Agribank thông báo khung giờ mở cửa giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 là từ 7h30 đến 18h30; thứ 7 và chủ nhật là từ 8h00 đến 17h30

- Từ ngày 23/11/2024 đến hết ngày 15/01/2025, thời gian mở cửa giao dịch của Vietcombank là từ thứ 2 đến thứ 6 là từ 8h00 đến 18h30; thứ 7 và chủ nhật là từ 8h00 đến 17h30.

Từ 01/01/2025, không xác thực sinh trắc học thì có rút tiền ATM được không?

Theo khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN thì thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ với:

- Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra (đảm bảo sự khớp đúng giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập); hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.

Như vậy, từ ngày 01/01/2025, nếu không xác thực sinh trắc học thì không được rút tiền ATM/chuyển khoản. Tuy nhiên chỉ không được rút tiền tại ATM bằng phương thức điện tử (ví dụ rút bằng mã QR,...), còn rút tiền bằng thẻ vật lý vẫn được phép.