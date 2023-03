3 cách nhanh nhất để sạc đầy điện thoại Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23, S23Plus và S23 Ultra đều là những smartphone có chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay, tuy nhiên, giống như các mẫu điện thoại khác, chúng cần được sạc để duy trì hoạt động.

Smartphone của Samsung cũng có khả năng sạc nhanh, mặc dù không ở mức công suất ấn tượng như sạc 80 watt trên điện thoại OnePlus 11.

S23 Ultra và S23 Plus đều có thể sạc nhanh ở mức công suất tối đa 45 watt, trong khi S23 có thể sạc ở mức tối đa 25 watt. Nếu bạn thích sạc không dây thì cả 3 mẫu điện thoại này đều có khả năng sạc không dây ở công suất 15 watt. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn ở đây.

Samsung đã ngừng bán củ sạc đi kèm trong hộp điện thoại từ dòng Galaxy S21. Hai năm sau, xu hướng này vẫn đang tiếp tục. Vậy thì người dùng nên làm gì đây? May mắn thay, đã có một số nhà sản xuất cho ra đời các bộ sạc có khả năng sạc đầy điện thoại thông minh Samsung "trong chớp mắt".

Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn:

Sạc Anker

Xin lưu ý rằng không phải Samsung không sản xuất bộ sạc dành cho Galaxy S23, mà hãng đang bán riêng, chứ không tặng kèm trong các hộp điện thoại khi bạn mua smartphone mới. Sạc chính thức của Samsung có loại 45 watt dành cho S23 Ultra, và có sạc 25 watt dành cho S23, S23 Plus. Bộ sạc của Samsung được bán lẻ với giá 49.99 USD.

Nếu bạn muốn lựa chọn một nhà cung cấp khác, thì Anker đã cho ra mắt bộ sạc dành cho S23 Ultra, mang tên Anker 313 Ace.

Bộ sạc này, tương tự như sạc chính hãng của Samsung, có công suất lên tới 45 watt. Tuy nhiên, có 2 lợi ích khi bạn sử dụng bộ sạc Ace: Giá thành thấp hơn (29.99 USD) và các ngạnh sạc gấp gọn vào thân máy, giúp việc mang theo tiện lợi hơn.

Samsung cho biết Galaxy S23 Ultra có thể sạc từ 0% - 65% trong vòng 30 phút. Cùng khoảng thời gian này, S23 và S23Plus có thể đạt 50% pin.

Sạc All In One

Cáp sạc "All in one" là những cáp sạc "tất cả trong một" với nhiều đầu sạc trong cùng một sợi cáp. Nếu bạn ưa thích loại sạc này thì Anker và Mophie đều có những lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Trong đó, GaN (viết tắt của gallium nitride) là công nghệ tương đối mới trong lĩnh vực sạc di động. Công nghệ GaN cho phép tạo ra các bộ sạc nhỏ hơn và hiệu quả hơn.

Mophie có bộ sạc GaN 67 watt với hai cổng USB-C có thể sạc điện thoại thông minh Galaxy và/hoặc máy tính xách tay.

Bộ sạc này cũng có các ngạnh gập vào thân bộ sạc, giúp bạn mang theo dễ dàng. Giá bán trên Amazon hiện nay là 59.95 USD một bộ.

Trong khi đó, Anker có hai lựa chọn với bộ sạc 735 và 737. Chúng có khả năng sạc ở các mức công suất tương ứng là 65 watt và 120 watt. Cả hai bộ sạc đều có 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A.

Ngoài ra, Anker đã phát triển công nghệ "power IQ" giúp phân phối năng lượng khắp bộ sạc, dựa trên nhu cầu. Ví dụ, neus bạn cắm sạc vào một chiếc laptop gần như đã cạn pin và một chiếc smartphone của Samsung đang ở mức 85% pin, thì bộ sạc của Anker sẽ ưu tiên phân phối nhiều năng lượng hơn cho chiếc máy tính. Đây là một tính năng khá thú vị và hữu ích.

Sạc không dây

Sạc không dây chính hãng của Samsung có tên là Wireless Charger Trio. Đây là bộ sạc không dây cho phép sạc cùng lúc hai thiết bị điện thoại và một đồng hồ Galaxy Watch. Nó được bán lẻ với giá 89.99 USD.

Nếu bạn muốn tìm một bộ sạc trông phong cách hơn một chút thì "đá sạc Einova" sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Phần đế sạc được làm bằng đá tự nhiên, trong đó có cả đá cẩm thạch. Einova hỗ trợ sạc không dây với công suất lên tới 15 watt và được bán trên website của Einova với giá 69.99 USD.