3 Bộ trưởng Israel từ chức để phản đối thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Trước đó, quan chức này đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tham gia cùng ông trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn, mà theo mô tả của ông là “sự đầu hàng nguy hiểm trước Hamas”.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir từ chức để phản đối lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Reuters

“Tôi kêu gọi Thủ tướng Netanyahu hãy tỉnh táo lại, tránh thỏa thuận khủng khiếp này. Nếu ông ấy không làm điều này và khi chính phủ và nội các đưa ra quyết định, đảng Quyền lực Do Thái do tôi lãnh đạo không thể là một phần của chính phủ Israel”, ông Ben-Gvir nói.

Mặc dù Đảng Quyền lực Do Thái do Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo đường lối cứng rắn Itamar Ben-Gvir lãnh đạo không còn là một phần của liên minh cầm quyền nhưng đã tuyên bố sẽ không cố gắng lật đổ chính phủ hiện tại của Thủ tướng Netanyahu.