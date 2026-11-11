2pillz đưa tiếng đàn T'rưng Tây Nguyên vào ca khúc chung với 6 nghệ sĩ châu Á

Là đại diện duy nhất của Việt Nam trong dự án, 2pillz gây chú ý khi đưa tiếng đàn T'rưng vào bản phối ca khúc "New Day Rising".

Cuối tháng 10, ca khúc "New Day Rising" chính thức ra mắt trên YouTube, đánh dấu màn hợp tác giữa producer kiêm DJ 2pillz và 6 nghệ sĩ đến từ Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan và Philippines. Là đại diện duy nhất của Việt Nam trong dự án, 2pillz gây chú ý khi đưa tiếng đàn T'rưng vào bản phối điện tử hiện đại.

2pillz

Đi kèm ca khúc là một bộ phim tài liệu ngắn ghi lại hành trình các nghệ sĩ thử nghiệm âm thanh, trao đổi văn hóa và cùng sáng tác. Trước khi kết hợp trong sản phẩm chung, mỗi người thực hiện một sáng tác riêng mang màu sắc cá nhân. Sau đó, cả nhóm kết nối những ý tưởng âm nhạc để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh.

Trong dự án, 2pillz đưa âm sắc của đàn T'rưng – nhạc cụ làm từ những ống tre, nứa, gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên – vào cấu trúc hòa âm. Tiếng đàn dân tộc được kết hợp với các lớp nhạc điện tử, R&B và âm thanh mang màu sắc điện ảnh, tạo nên dấu ấn riêng trong bản phối. Giữa những màu sắc âm nhạc đến từ nhiều quốc gia, chất liệu truyền thống Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý của "New Day Rising".

Cùng tham gia dự án là Miguel và Paolo Benjamin Guico, hai thành viên sáng lập ban nhạc Ben&Ben đến từ Philippines. Đại diện Thái Lan là Valentina Ploy, nữ ca sĩ mang hai dòng máu Thái - Ý. Cô từng tham gia The Voice Thái Lan, X Factor phiên bản Ý và theo đuổi dòng nhạc pop pha trộn âm nhạc điện tử, dân gian.

2pillz và các nghệ sĩ châu Á.

Đến từ Singapore là Shye, nghệ sĩ độc lập theo đuổi dòng nhạc dream-pop, alternative rock pha shoegaze. Natasha Noorani là đại diện Pakistan. Cô được xem là một trong những gương mặt tiên phong của âm nhạc Pakistan đương đại, theo đuổi phong cách kết hợp âm nhạc truyền thống Nam Á với nhạc điện tử, R&B và Dance.

Hoàn thiện đội hình là Belle Sisoski, nữ DJ, nhà sản xuất, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ đa nhạc cụ đến từ Sarawak, Malaysia. Cô được biết đến với những màn trình diễn kết hợp nhạc cụ truyền thống quê nhà cùng âm nhạc điện tử.

Với 2pillz, việc đưa đàn T'rưng vào "New Day Rising" tiếp tục nối dài hướng đi kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với âm thanh hiện đại mà anh theo đuổi. Trong album đầu tay "PILLZCASSO" phát hành tháng 7/2025, nam producer từng sử dụng đàn T'rưng trong ca khúc "Đưa em vào tròng", đàn đá trong "Thác nìng" và tiếng sáo Việt trong "Ngừi đẹp ơiii", "Chỉ một câu thần chú".

Việc kết hợp với 6 nghệ sĩ châu Á đã giúp giấc mơ của 2pillz thành hiện thực.

Tên thật là Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998 tại Hà Nội, 2pillz bắt đầu hoạt động trong giới underground từ năm 2015. Cuối năm 2019, khi đang du học ngành công nghệ máy tính tại Mỹ, anh quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc.

Tên tuổi của 2pillz được chú ý rộng rãi vào năm 2023 với ca khúc "Nếu lúc đó" kết hợp cùng tlinh, từng đứng đầu Billboard Vietnam Hot 100. Cùng năm, anh đảm nhận vai trò producer chính trong album "Ái" của tlinh, tác phẩm được tạp chí NME xếp thứ 15 trong danh sách 25 album châu Á hay nhất năm 2023.

Anh cũng tham gia đội ngũ sản xuất S•Hube, đảm nhận vai trò producer tại Rap Việt mùa 3. Những ca khúc do 2pillz sản xuất cho chương trình đạt khoảng 2,9 tỷ lượt xem trên TikTok sau 10 tập phát sóng. Sau đó, anh tiếp tục tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 và đứng sau nhiều sản phẩm như "Em iu" (Andree Right Hand), "Mộng yu" (AMEE, MCK), "Đi tìm tình yêu" (Mono)...

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 3 năm, 2pillz từng chia sẻ mong muốn được hợp tác với những nghệ sĩ nước ngoài, đưa âm nhạc của mình vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với "New Day Rising", mong muốn đó đã trở thành hiện thực khi anh có cơ hội làm việc cùng các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia châu Á.