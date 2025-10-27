294 chủ xe đi ngược chiều, đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Gần 300 trường hợp phát hiện vi phạm lỗi đi ngược chiều và đi trên vỉa hè qua hệ thống camera phạt nguội

Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh ghi nhận tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên tuyến đường Phan Văn Trị mặc dù có dải phân cách cứng, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường ghi hình, gửi thông báo xử lý qua hình ảnh đối với tất cả các trường hợp đi ngược chiều. Chỉ riêng ngày 1/10, Đội Cảnh sát Giao thông đã gửi thông báo vi phạm đến 150 trường hợp vi phạm lỗi Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” tại khu vực đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Để tra cứu các phương tiện bị phạt nguội lỗi đi ngược chiều, người tham gia giao thông có thể truy cập vào đường dẫn sau đây.

Một số trường hợp vi phạm lỗi đi ngược chiều (Ảnh: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh)

Cùng ngày, Đội Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, đơn vị đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm đi trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mặc dù mức phạt cao những vẫn còn tình trạng người dân cố tình vi phạm.

Riêng trong sáng ngày 20/10, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 144 trường hợp vi phạm lỗi “Đi trên vỉa hè” trên tuyến đường Quang Trung.

Qua thông báo này, lực lượng chức năng đề nghị chủ xe đến Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Để tra cứu các phương tiện bị phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè, người tham gia giao thông có thể truy cập vào đường dẫn sau đây.

Một số trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe đi trên vỉa hè (Ảnh: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh)

Mức xử phạt với hai lỗi vi phạm theo Nghị định 168

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 7 và điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quy định này trừ hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Còn theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan. Ngoài ra, chủ xe vi phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, căn cứ theo điểm a khoản 13 Điều 7.

Người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội online qua trang web của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic

Cần lưu ý, để tra cứu phạt nguội tại nhà, người tham gia giao thông cũng có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".