29 giây xử lý sự cố vòng 1 cứu nữ ca sĩ thoát hiểm trước 5000 người

Màn xử lý sự cố tinh tế của nữ ca sĩ đang nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hwasa gặp sự cố trang phục trên sân khấu đang nhận được nhiều sự chú ý. Thay vì cố gắng tiếp tục trình diễn, nữ ca sĩ nhanh chóng nhận ra vấn đề, chủ động xin phép khán giả tạm dừng để vào trong chỉnh sửa rồi mới trở lại sân khấu.

Đoạn clip ghi lại pha sử lí sự cố trang phục của Hwasa đang viral trên mạng

Cụ thể, trong lúc chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, phần trang phục của Hwasa bất ngờ gặp vấn đề. Nhận thấy bộ đồ có dấu hiệu bị xê dịch và có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn, cô lập tức quay về phía khán giả, thẳng thắn thông báo về sự cố và xin phép được tạm dừng ít phút.Sau khi nhận được sự đồng ý, Hwasa nhanh chóng đi vào phía trong để chỉnh lại trang phục. Chỉ ít phút sau, nữ ca sĩ trở lại sân khấu và tiếp tục phần trình diễn như bình thường.

Hwasa thẳng thắn xin phép khán giả rồi vội quay vào trong chỉnh sửa trang phục

Toàn bộ quá trình diễn ra khá nhanh, không tạo ra sự gián đoạn quá lớn cho chương trình.Cách xử lý này sau đó nhận được nhiều lời khen. Khán giả cho rằng Hwasa khá tinh ý khi phát hiện vấn đề ngay từ đầu, đồng thời đánh giá cao việc cô chủ động thông báo thay vì cố gắng tiếp tục biểu diễn trong tình trạng trang phục chưa được đảm bảo.

Hwasa được khen ngợi khi bình tĩnh giải thích tình hình, xin phép khán giả rồi mới rời sân khấu để xử lý

Điểm khiến khán giả khen ngợi hết lời là Hwasa không hề tỏ ra lúng túng. Cô bình tĩnh giải thích tình hình, xin phép khán giả rồi mới rời sân khấu để xử lý. Một hành động rất nhỏ nhưng cho thấy nữ ca sĩ có kinh nghiệm sân khấu và biết cách kiểm soát những tình huống bất ngờ.

Hwasa thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc có khoảng hở táo bạo để tôn lên vóc dáng

Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ đã xây dựng một hình ảnh rất riêng, gần như đối lập với những khuôn mẫu thường thấy ở các nữ thần tượng. Hwasa nổi tiếng với việc phá vỡ các chuẩn mực về ngoại hình và thời trang, tự tin theo đuổi những gì phù hợp với cá tính thay vì cố gắng thay đổi bản thân để đáp ứng kỳ vọng của số đông. Trong thời trang, Hwasa thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc có khoảng hở táo bạo để tôn lên vóc dáng.

Đặc biệt trên sân khấu, nữ ca sĩ thường xuất hiện với bodysuit ôm sát, thiết kế khoét hông cao, corset cắt xẻ táo bạo

Đặc biệt trên sân khấu, nữ ca sĩ thường xuất hiện với bodysuit ôm sát, thiết kế khoét hông cao, corset cắt xẻ hoặc những bộ đồ xuyên thấu, chất liệu đặc biệt. Những bộ trang phục này không chỉ phù hợp với hình ảnh mà Hwasa theo đuổi mà còn phục vụ trực tiếp cho phong cách trình diễn của cô. Khi kết hợp cùng vũ đạo mạnh và những chuyển động liên tục, các thiết kế ôm sát, nhiều chi tiết cắt xẻ cũng đòi hỏi người mặc phải đặc biệt chú ý đến độ chắc chắn của trang phục.

Vì thế, những tình huống cần chỉnh sửa ngay trên sân khấu không phải điều quá khó hình dung. Việc Hwasa phát hiện nhanh sự cố lần này và chủ động xử lý càng cho thấy kinh nghiệm của cô trên sân khấu.

Hwasa được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên MAMAMOO, đồng thời có sự nghiệp solo nổi bật

Hwasa được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên MAMAMOO, đồng thời có sự nghiệp solo nổi bật. Cô gây ấn tượng nhờ chất giọng đặc trưng, khả năng trình diễn và hình ảnh cá tính. Những ca khúc như Maria, TWIT,....cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng của nữ ca sĩ.

Đặc biệt, Good Goodbye đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong chặng đường solo gần đây của Hwasa. Sau khi được cô mang lên sân khấu lễ trao giải Rồng Xanh, ca khúc nhanh chóng nhận được thêm sự chú ý và liên tục tăng hạng trên các bảng xếp hạng, thậm chí vươn lên vị trí số 1 Melon chỉ vài ngày sau màn trình diễn. Thành công này giúp Good Goodbye trở thành bản hit nổi bật nhất của Hwasa kể từ Maria.

Ở thời điểm hiện tại, Hwasa cũng đang trở lại với hoạt động nhóm. Cô cùng các thành viên MAMAMOO là Solar, Moonbyul và Wheein tái hợp, đồng thời thực hiện chuyến lưu diễn quy mô lớn mang tên 4WARD. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý của nhóm sau thời gian các thành viên tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, Hwasa cũng đang trở lại với hoạt động nhóm MAMAMOO

Việc vừa duy trì hoạt động solo, vừa trở lại sân khấu cùng MAMAMOO cho thấy Hwasa vẫn đang có lịch trình biểu diễn khá dày. Những sân khấu liên tiếp cũng giúp nữ ca sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh vốn gắn liền với tên tuổi của cô là khả năng làm chủ sân khấu và phong cách trình diễn tự tin, phóng khoáng.

Hwasa được khen ngợi vì sự tụ tin và bản lĩnh sân khấu

Chính vì thường xuyên xuất hiện trên những sân khấu đòi hỏi khả năng làm chủ hình thể và trang phục, sự cố lần này càng cho thấy kinh nghiệm của Hwasa. Thay vì để một vấn đề nhỏ ảnh hưởng đến toàn bộ tiết mục, cô lập tức nhận ra, xin phép khán giả và xử lý ngay trước khi quay lại. Sự bình tĩnh ấy cũng phần nào cho thấy kinh nghiệm của một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu.

Ảnh: X