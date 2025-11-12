28 năm trước, 1 cô gái chỉ nhờ 2 giây mà đổi đời thành sao hạng A, cưới luôn nam thần đẹp nhất cả nước

Giữa một rừng mỹ nhân của showbiz Hàn, Lee Na Young luôn là cái tên mang đến cảm giác khác biệt - một vẻ đẹp vừa mong manh vừa bí ẩn, một khí chất vừa xa vời vừa khó quên. Hành trình bước chân vào giới giải trí của Lee Na Young chẳng giống bất kỳ ai. Năm 1997, khi mới 18 tuổi, cô còn là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Singu và tình cờ xuất hiện trong show âm nhạc Sora Lee’s Propose với tư cách… khán giả. Chỉ một cú lia máy kéo dài vỏn vẹn 2 giây đã khiến cô gái trẻ lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển chọn. Từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, định mệnh cuộc đời Lee Na Young đã thay đổi hoàn toàn. Một năm sau, cô chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, mở đầu cho hành trình của một “nàng thơ định mệnh”.

Màn xuất hiện chớp nhoáng gây sốt của Lee Na Young vẫn được công chúng bàn tán cho đến tận ngày hôm nay

Với chiều cao 1m73, đôi chân dài miên man và vòng eo thon gọn, Lee Na Young nhanh chóng trở thành gương mặt đắt giá của các thương hiệu lớn. Nhưng điều khiến công chúng say mê lại là nhan sắc vừa trong trẻo vừa quyến rũ, nụ cười hiền hòa cùng ánh mắt biết nói. Các chuyên gia thẩm mỹ từng khẳng định, khuôn mặt của Lee Na Young có “tỷ lệ vàng” hoàn hảo đến mức trở thành hình mẫu mà nhiều phụ nữ Hàn Quốc mong muốn tái tạo. Trong các bảng xếp hạng sắc đẹp qua nhiều năm, cô luôn góp mặt ở vị trí cao - một “huyền thoại nhan sắc” đúng nghĩa.

Không chỉ là biểu tượng thời trang, Lee Na Young còn là một diễn viên thực lực. Cô có vai chính đầu tiên vào năm 2001 trong Dream of a Warrior, và chỉ một năm sau, cái tên Lee Na Young vụt sáng với bộ phim truyền hình Ruler of Your Own World. Tới năm 2004, nữ diễn viên đạt đỉnh cao danh vọng khi nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Thế nhưng khi sự nghiệp đang rực rỡ, Lee Na Young lại chọn một lối đi ít ai ngờ tới: lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Kể từ khi bén duyên và kết hôn với nam diễn viên Won Bin - “tường thành nhan sắc” của làng phim Hàn, cô gần như biến mất khỏi showbiz. Cặp đôi sống kín tiếng đến mức người hâm mộ gần như không biết gì về cuộc sống của họ ngoài việc cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Chính sự im lặng đó khiến Lee Na Young được mệnh danh là “mỹ nhân bí ẩn nhất Hàn Quốc” - một hình ảnh khiến công chúng vừa tò mò, vừa trân trọng.

Và rồi sau 7 năm kể từ Beautiful Days (2018), Lee Na Young trở lại với Baby Doe - dự án điện ảnh được xem là phép thử lớn cho màn tái xuất của cô. Bộ phim được giới thiệu là tác phẩm tâm lý - tội phạm đào sâu vào những câu hỏi về phẩm giá và bản sắc con người, qua những câu chuyện u ám về những đứa trẻ bị xã hội “xóa sổ”. Trong phim, Lee Na Young đảm nhận hai vai: Shepherd, thủ lĩnh của tổ chức tội phạm trẻ em Yellow Flock, và Jin Yi, nữ thám tử truy đuổi chính Shepherd.

Hai nhân vật - hai thân phận - hai lựa chọn trái ngược phản chiếu những phiên bản khác nhau của cùng một con người. Shepherd chống lại hệ thống từ bên ngoài, trong khi Jin Yi lại mắc kẹt trong chính hệ thống đó. Sự đối lập này tạo nên chiều sâu tâm lý phức tạp mà chỉ một diễn viên tinh tế như Lee Na Young mới có thể truyền tải. Giới chuyên môn kỳ vọng, đây sẽ là vai diễn đưa cô trở lại đúng vị thế của một minh tinh từng làm say mê cả thế hệ khán giả.

Sự trở lại của Lee Na Young không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích, mà còn gợi nhắc lại thời hoàng kim của một biểu tượng nhan sắc - nơi vẻ đẹp, tài năng và sự bí ẩn hòa quyện thành một hình tượng không thể thay thế. Sau 7 năm “mất tích”, “mỹ nhân 2 giây” ngày nào lại tiếp tục chứng minh: chỉ cần một lần xuất hiện, Lee Na Young vẫn đủ sức khiến cả showbiz phải ngoái nhìn.