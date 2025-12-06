27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm "truy sát" nhau giữa đêm khuya

Ngày 5-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Đồng Văn vừa triệu tập để điều tra, làm rõ đối với 27 thanh thiếu niên có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi (ngụ tại nhiều xã, phường của tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội) - là những thanh thiếu niên đã "truy sát" nhau gây náo loạn đường phố tại phường Đông Văn trong đêm khuya.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo dao kiếm, vỏ chai bia truy sát nhau gây náo loạn đường phố. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 1-12, nhóm 14 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên 7 xe máy, không đeo biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát, mang theo 3 dao kiếm, tổ chức phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng từ phường Hà Nam lên phường Đồng Văn.

Khi đi đến tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến (phường Đồng Văn) thì gặp một nhóm 3 thanh thiếu niên khác và xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng dao, kiếm chém gây thương tích nhẹ cho 3 thanh thiếu niên trên.

Sau khi bị đánh, 3 thanh thiếu niên này đã gọi thêm 10 người khác mang theo 3 két vỏ chai bia tìm nhóm đánh mình để trả thù.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã, phường liên quan khẩn trương xác minh, điều tra.

Trên cơ sở những căn cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Đồng Văn đã tiến hành triệu tập 27 thanh thiếu niên tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.