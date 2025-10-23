27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025: Nhiều con số ấn tượng

Với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã ghi nhận số lượng dự án tham gia vượt trội: với 160 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trên khắp cả nước (so với năm 2024 có 138 dự án).

Mỗi hồ sơ là một câu chuyện về hành trình bền bỉ tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng — từ bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững đến chăm lo giáo dục, y tế và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Hình ảnh từ Sơ khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

Các hồ sơ đã được Ban Sơ khảo — bao gồm nhiều chuyên gia phát triển bền vững và các nhà hoạt động xã hội uy tín đến từ các tổ chức trong nước và quốc tế — đánh giá toàn diện theo các tiêu chí: Tính cam kết và khả năng duy trì dài hạn; Tác động xã hội rõ ràng; Tính sáng tạo và khả năng nhân rộng; Sức lan tỏa và khả năng truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng.

Kết quả, 27 dự án được lựa chọn phản ánh rõ tinh thần “Kiên trì phụng sự” mà Human Act Prize 2025 tìm kiếm — đó là hành trình kiên trì của những người tin rằng: Từng nỗ lực nhỏ, nếu được thực hiện một cách bền bỉ, có thể tạo nên những chuyển biến sâu rộng và lâu dài trong xã hội.

Những tín hiệu tích cực từ mùa giải 2025

Chia sẻ về quá trình chấm giải, Nhà báo Vũ Mai Hoàng, Trưởng Ban Công nghệ, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân– thành viên Ban Sơ khảo nhận định:

“Hội đồng Sơ khảo xét chọn dựa trên những tiêu chí quan trọng về tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tác động và lan tỏa của các dự án. Qua 3 mùa chấm Human Act Prize, tôi nhận thấy độ khó ngày càng tăng vì chất lượng các dự án ngày càng ấn tượng. Chúng tôi đã làm việc độc lập nghiêm túc, sau đó ra hội đồng cùng bàn thảo cân nhắc lựa chọn trên cơ sở từng tiêu chí một và chọn ra được 27 dự án vào vòng Chung khảo.

Năm nay, những dự án thuộc lĩnh vực giáo dục tiếp tục ghi nhận những dự án ấn tượng, giải quyết những vấn đề căn cốt để những người trẻ sớm được tiếp cận tri thức và công nghệ. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của đất nước. Bên cạnh đó, những sáng kiến thuộc nhóm Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ".

Hình ảnh về một số dự án đã vào Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

Ông Bùi Ngọc Hải - nhà báo, nhà hoạt động xã hội, Giám đốc Giải thưởng Human Act Prize - thành viên Ban sơ khảo chia sẻ: “Năm nay, xuất hiện một số dự án vượt trội, có sức tác động mạnh mẽ và bền bỉ đến cộng đồng. Khi đọc và thẩm định các dự án này, nhiều thành viên Ban sơ khảo đã trầm trồ bởi những con số vô cùng ấn tượng của dự án. Đó là những nguồn lực khổng lồ chi ra vì cộng đồng. Đó là những dự án góp phần làm thay đổi dân trí của đông đảo người dân miền núi, hải đảo. Việc chọn 27 dự án vào vòng Chung khảo cũng không dễ dàng, bởi có cả trăm dự án chất lượng”.

Các dự án vào vòng chung khảo năm nay thể hiện sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận: từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức, đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ cá nhân và nhóm trẻ. Điểm chung của tất cả là sự bền bỉ và tinh thần phụng sự vì cộng đồng.

Danh sách 27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Human Act Prize 2025 dưới đây:

STT Tên dự án Tổ chức/ Đơn vị thực hiện 1 Internet trường học Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 2 Thắp lên một que diêm Hoàng Trường Giang 3 Tô màu ký ức - Skyline Khuất Văn Hoàng 4 Trường Hy Vọng Trường Hy Vọng 5 Thư viện tóc Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network 6 Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người Quỹ Thiện Tâm 7 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Hội Người cao tuổi Việt Nam 8 REPEET - Làm điều tốt đẹp Công ty Cổ phần Thương mại Nam Anh 9 Chương trình cắt đứt vòng xoáy Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng 10 GNI: 20 năm kiến tạo Good Change Good Neighbors International tại Việt Nam 11 Chương trình Ánh sáng học đường Quỹ Hy Vọng 12 Quỹ học bổng VietSeeds Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội VietSeeds 13 Tái sinh vườn dừa, Xanh hóa tương lai Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre - Betrimex 14 Kiến tạo tương lai Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam 15 Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy Công ty Cổ phần Miza 16 Khởi đầu mới Unilever 17 Xe cứu thương không đồng Hà Nội - Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Nga 18 Bảo tồn nguồn nước vì Việt Nam tốt đẹp hơn Heineken 19 GELEX Nhân ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX 20 Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ Công ty Cổ phần GeneStory 21 Mắt sáng cộng đồng Bệnh viện mắt Quốc tế DND 22 Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Trạng Nguyên 23 Chương trình Cứu hộ và bảo tồn Tê tê Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam 24 Dự án Sức mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng Dự án Sức mạnh 2000 25 Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững Công ty Cổ phần Nam Dược 26 Tình người trong cơn sóng Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 - Đội cứu hộ cứu nạn 116 27 Mái ấm Gia đình Việt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Vòng chung khảo và Triển lãm Hành động vì cộng đồng Vòng chung khảo Giải thưởng Human Act Prize 2025 sẽ diễn ra vào ngày 15/11/2025 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân – 71 Hàng Trống, Hà Nội. Tại đây, đại diện các dự án sẽ thuyết trình và bảo vệ trước Hội đồng Giám khảo. Song song với vòng thi, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 15/11 đến 30/11, giới thiệu các sáng kiến cộng đồng tiêu biểu đến công chúng. Đây sẽ là không gian kết nối, lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp đang âm thầm diễn ra mỗi ngày trên khắp cả nước.

“Kiên trì phụng sự” là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội.. Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng! Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



