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261 máy bay mang quốc tịch Việt Nam đang nằm trong tay ai?

Yên Chi
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So với năm 2025, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam được bổ sung thêm 26 chiếc. Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

- Ảnh 1.

Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng,
đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đã được bổ sung thêm 26 chiếc so với năm 2025. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

- Ảnh 2.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Về kết quả kinh doanh, Vietjet Air (VJC) ghi nhận doanh thu hợp nhất quý III/2026 đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng gần 9%. Trong quý, hãng thực hiện khoảng 39.000 chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách. Lũy kế 9 tháng, Vietjet đạt doanh thu 74.385 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines (HVN) đạt doanh thu hợp nhất quý III/2026 ở mức 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với mức 732 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 12,5% xuống khoảng 7,3%, chủ yếu do áp lực chi phí nhiên liệu. Lũy kế 9 tháng, hãng ghi nhận doanh thu 114.480 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ.﻿

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Tags

vietjet

Vietnam Airlines

cục hàng không việt nam

Airbus A320

Airbus A321

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