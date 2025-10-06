26 tuổi mua căn nhà đầu tiên ở Hà Nội, 29 tuổi chốt thêm căn thứ 2: Điều quyết định xảy ra vào năm 2 Đại học!

Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến việc mua nhà ở Hà Nội, TP.HCM hay nói chung là các thành phố lớn, cảm nhận của phần lớn mọi người thường sẽ gói gọn trong 2 gạch đầu dòng này:

- Nhóm thứ nhất: Buông nhẹ hơi thở dài, tạm gác lại mục tiêu an cư, hài lòng với việc đi ở thuê vì thu nhập lẫn tiền tiết kiệm không "theo" kịp tốc độ tăng giá của BĐS.

- Nhóm thứ hai: Thở phào vì đã quyết tâm kèm thêm chút "liều", mua nhà từ cách đây 2-3 năm, khi giá BĐS vẫn còn "trong tầm với".

Đương nhiên, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn đều đi kèm với những được và mất, chẳng có gì là hoàn hảo. Dẫu vậy, không thể phủ nhận việc quyết tâm mua nhà từ sớm đã giúp không ít cặp vợ chồng vững tâm hơn khi nghĩ về tương lai.

Gia đình Ngọc Thảo (sinh năm 1995) là một trong số đó. Hành trình mua nhà, ổn định cuộc sống tại Hà Nội của cặp vợ chồng này có thể tóm tắt bằng 1 câu: 3 năm mua 2 căn chung cư, 1 phần may mắn, 9 phần nỗ lực.

Tiết kiệm, đầu tư từ năm 2 Đại học: 26 tuổi có 2,8 tỷ đồng để mua căn nhà đầu tiên

Ngọc Thảo và chồng kết hôn năm 2019. Ngay sau khi về chung 1 nhà, vợ chồng cô đã "bắt tay" vào kế hoạch chuẩn bị tài chính để mua nhà. Dẫu vậy, cũng phải đến năm 2021 - sau 2 năm đi ở thuê, vợ chồng mới có đủ tài chính để mua 1 căn chung cư 2 phòng ngủ với diện tích 75m2 ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Căn nhà đầu tiên của vợ chồng Ngọc Thảo (Ảnh: NVCC)

Ngọc Thảo tiết lộ hành trình mua căn nhà đầu tiên của vợ chồng cô, có lẽ, đã bắt đầu từ khi cả 2 còn là sinh viên chứ không phải từ lúc về chung 1 nhà.

"Chồng mình hơn mình 1 tuổi, bọn mình cùng học Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm mình học năm 2 thì 2 đứa quen nhau, rủ nhau đi làm thêm kiếm tiền, học đầu tư. Lợi thế của bọn mình chắc là môi trường có nhiều anh chị học và làm trong ngành Tài chính, nên từ năm 2 là đã biết đầu tư, tích góp rồi.

Lúc chồng mình chuẩn bị tốt nghiệp, anh tiết kiệm được 1 khoản tiền mặt 50 triệu, hùn vào với bạn mở 1 công ty cung cấp dịch vụ giáo dục. Mình lúc đó mới là sinh viên năm 3, không liều bằng chồng nên cũng chỉ đầu tư chứng khoán, mua vàng và tiết kiệm 1 ít tiền mặt.

Đến lúc cưới nhau thì tài sản riêng của 2 đứa cộng lại cũng hòm hòm 1,1 tỷ đồng bao gồm vàng, cổ phần, chứng khoán và tiền mặt. 2 năm đầu hôn nhân, bọn mình cố cày cuốc, có lúc mỗi đứa làm tới 3 công việc. Tiền kiếm được chỉ tiêu khoảng 30%, 70% còn lại để đầu tư và tiết kiệm.

Đến tháng 10/2021, sau khi bán hết tài sản tích lũy, bọn mình có 2,8 tỷ đồng. Bố mẹ 2 bên hỗ trợ 300 triệu, rồi bọn mình vay thêm bạn bè gần 400 triệu nữa là đủ tiền mua và sửa lại căn chung cư đầu tiên, trước khi dọn vào ở" - Ngọc Thảo chia sẻ.

Tính ra, số tiền mà vợ chồng Ngọc Thảo đã chi để mua được căn nhà đầu tiên ở độ tuổi 26 là gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, 80% là tiền tích lũy tự thân; 8,5% là tiền bố mẹ hỗ trợ; và 11,5% là tiền vay bạn bè không mất lãi. Đúng là nếu không cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư từ thời sinh viên, khó ai có thể làm được điều này ở tuổi 26.

Căn nhà đầu tiên của vợ chồng Ngọc Thảo (Ảnh: NVCC)

"Mua nhà xong, bọn mình làm lại từ đầu theo đúng nghĩa đen, vì cổ phần kinh doanh, các khoản đầu tư, tiết kiệm, tích sản đã rút hết sạch. Nhưng may mắn là có công việc ổn định, cộng thêm kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nên hành trình làm lại từ đầu của bọn mình cũng trộm vía không nhiều khó khăn. Tháng 10/2021 dọn vào nhà mới thì khoảng 8 tháng sau, là tháng 6/2022, bọn mình trả hết được khoản nợ 400 triệu vay của bạn bè" - Ngọc Thảo kể.

Dứt nợ chưa bao lâu đã tiếp tục vay nợ để mua căn hộ thứ 2

2021 mua nhà, 2022 trả hết nợ, bố mẹ và cả bạn bè của Ngọc Thảo của đều "chắc mẩm" vợ chồng cô sẽ lên kế hoạch có con, hoặc chí ít là cũng giảm tần suất làm việc để tận hưởng cuộc sống. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2024, vợ chồng Ngọc Thảo vẫn duy trì lối sống tiết kiệm như thể đang có nợ, đang chưa có nhà, tần suất làm việc thậm chí còn "căng" hơn chứ không hề giảm đi, vì công việc đang vào guồng phát triển tốt, các khoản đầu tư cũng đang sinh lời nên không dại gì ngưng lại.

"Ngoài đầu tư chứng khoán, mua vàng và gửi tiết kiệm tiền mặt, thì chồng mình còn góp vốn kinh doanh với bạn bè. Thế nên cũng không thể giảm tần suất làm việc đi được, vì góp tiền là một lẽ, còn phải đầu tư công sức, chất xám vào nữa nếu muốn tăng tỷ lệ cổ phần. Thế nên trả xong nợ vay của căn nhà đầu tiên, bọn mình còn làm việc, kiếm tiền "hăng" hơn. Lúc đó thì nghĩ là còn trẻ còn sức, cố được thì cứ cố thôi chứ không chủ đích là cố để mua thêm nhà hay để chuẩn bị có con.

Đến đầu năm 2024, một người bạn của bọn mình rao bán căn chung cư 1+1 ở Tây Mỗ (Hà Nội) với giá 2,3 tỷ đồng. Thời điểm ấy, giá BĐS cũng bắt đầu vào đà tăng rồi. Thấy thế nên vợ chồng mình lại nảy sinh ý định mua thêm 1 căn để cho thuê.

Mất khoảng hơn 2 tuần cân nhắc, bọn mình chốt mua căn nhà do bạn rao bán. Thủ tục chuẩn bị tài chính, hồ sơ sang tên chuyển nhượng mất khoảng 1,5 tháng. Đến tháng 4/2024 thì bọn mình nhận nhà và tìm được người thuê ngay trong tháng luôn" .

Căn hộ thứ 2 mà vợ chồng Ngọc Thảo mua để cho thuê (Ảnh: NVCC)

Ngọc Thảo kể lại và tiết lộ để có tiền mua căn chung cư thứ 2, vợ chồng cô phải bán đi 1 cây vàng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, bán đi 40% cổ phần góp vốn, và chốt lời 60% danh mục đầu tư chứng khoán, cộng thêm vay ngân hàng 1 tỷ.

Để thống nhất được những con số này, vợ chồng Ngọc Thảo cũng trải qua nhiều đêm "cân não". Vì là người giỏi đầu tư, tính toán hơn, nên chồng Ngọc Thảo phụ trách việc so sánh tỷ suất sinh lời của các khoản đầu tư, xem bán mã nào, rút cổ phần ở đâu và rút bao nhiêu phần trăm. Song song với đó, Ngọc Thảo tìm hiểu các gói vay mua nhà, lựa chọn thời hạn vay cũng như lên kế hoạch trả nợ. Mỗi người lo xong nhiệm vụ của mình, rồi cả 2 ngồi lại, tính toán khoản tiền hiện có sau khi bán bớt danh mục đầu tư, rồi chốt vay ngân hàng.

"Lần thứ 2 mua nhà, bọn mình mới thực sự thấy khó khăn vì lúc đó các khoản đầu tư đều đang sinh lời tốt, bản thân 2 đứa cũng không còn suy nghĩ tất tay, bán sạch mọi thứ để lấy tiền mua nhà như lần đầu nữa. Cũng không ít lần mệt quá, lại bàn lùi nhưng cuối cùng thấy không đành lòng, thế là lại cố" - Ngọc Thảo kể.

Khổ trước sướng sau: 30 tuổi túc tắc kiếm tiền trả nợ, tích tiền về hưu!

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập hiện tại, nhưng Ngọc Thảo cho biết khoản vay 1 tỷ đồng để mua căn hộ thứ 2 cũng không phải áp lực hay gánh nặng gì quá lớn với vợ chồng cô, một phần vì căn hộ đó cho thuê được 8,5 triệu đồng/tháng - coi như đỡ được phần nào tiền trả nợ, một phần vì công việc cũng như các khoản đầu tư của cả 2 vẫn "trộm vía" ổn định, sinh lời chậm nhưng chắc.

Ảnh minh họa

Chia sẻ về lý do mua 2 căn chung cư trong vòng 3 năm thay vì mua nhà mặt đất hoặc mua đất, Ngọc Thảo giải thích: "Bọn mình đều thích ở chung cư, thích sinh hoạt trên 1 mặt sàn, thích môi trường có đầy đủ tiện ích hơn. Căn 2 phòng ngủ thì chắc sau này chúng mình để lại cho con, già thì 2 đứa về ở căn 1+1, hoặc nếu thích về quê thì cũng đã có sẵn nhà của bố mẹ.

Nói chung tương lai lâu dài thì bọn mình cũng chưa dám chắc, chỉ là hiện tại thấy việc mua chung cư phù hợp với khả năng tài chính cũng như mong muốn của bản thân nên chốt mua. Chứ mua đất thì thú thực là bận quá, không có thời gian đi xem nữa, mà đất ở Hà Nội thì chắc chắn không đủ tiền rồi" .

Tiện nhắc đến chuyện về hưu, Ngọc Thảo cũng cho biết thêm sau khi dồn gần như toàn lực để mua 2 căn nhà trong vòng 3 năm, hiện tại, vợ chồng cô "túc tắc" làm việc kiếm tiền để trả nợ ngân hàng và trang trải cuộc sống, đồng thời ổn định và duy trì các khoản đầu tư dài hạn để đến năm 45 tuổi - là khoảng 15 năm nữa, có thể về hưu.

Đương nhiên là tương lai thì khó đoán trước, cũng không ai dám đảm bảo việc đầu tư chỉ có lên, không có xuống, bản thân vợ chồng Ngọc Thảo cũng còn khá trẻ - mới chớm qua ngưỡng 30, nên tất cả kế hoạch đều có thể thay đổi. Nhưng hiện tại, nếu không có gì thay đổi, vợ chồng Ngọc Thảo đã đi được khoảng 30% lộ trình về hưu sớm đã đề ra. Và một lần nữa, cô thấm thía câu nói: Khổ trước, sướng sau.

"Có 2 căn nhà rồi, dù chưa trả hết nợ nữa nhưng bọn mình cũng khá hài lòng và đủ yên tâm để có thể cho phép bản thân sống tận hưởng một chút, thay vì cày hết công suất như ngày xưa" - Ngọc Thảo chia sẻ.