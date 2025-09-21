2.500 tên lửa Javelin giúp Ba Lan hi vọng chặn 'dòng thác xe tăng' từ Kaliningrad?

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) đã gửi chứng nhận cần thiết cho Quốc hội vào ngày 18 tháng 9, mở đường cho thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Ba Lan.

Theo DSCA, Ba Lan đã yêu cầu 2.506 tên lửa FGM-148F Javelin và 253 hệ thống phóng chỉ huy hạng nhẹ Javelin (LWCLU). Gói hàng cũng bao gồm đạn mô phỏng, bộ làm mát pin, bộ dụng cụ phụ tùng thay thế, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ Hoa Kỳ và nhà thầu.

"Tổng chi phí ước tính là 780 triệu đô la", DSCA cho biết trong thông cáo. Cơ quan này nói thêm rằng thương vụ được đề xuất "sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh NATO, vốn là lực lượng bảo đảm ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu".

Javelin do Raytheon và Lockheed Martin đồng sản xuất là một trong những tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) được sử dụng rộng rãi nhất trong biên chế NATO. Biến thể FGM-148F mới nhất mang lại khả năng sát thương và thích ứng được cải thiện trong nhiều môi trường chiến đấu.

Một yếu tố then chốt của gói đề xuất là hệ thống ngắm LWCLU. So với thiết bị ban đầu, LWCLU nhỏ hơn 70%, nhẹ hơn 40% và có thời lượng pin dài hơn 50%. Thiết kế mới cũng mở rộng tầm bắn của tên lửa từ 2.500 mét lên 4.000 mét - tương đương với Spike LR của Israel.

Ba Lan sẽ nhận được phiên bản mới nhất của tên lửa chống tăng Javelin nổi tiếng.

Thông qua hợp đồng trên, Ba Lan sẽ mở rộng đáng kể năng lực chống tăng của mình, đặc biệt là cho các đơn vị bộ binh hạng nhẹ vốn phụ thuộc vào hệ thống tên lửa vác vai.

Thông cáo của DSCA nhấn mạnh, thương vụ này “sẽ cải thiện năng lực của Ba Lan trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách nâng cấp kho vũ khí hiện có, qua đó củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền và tương tác với lực lượng Hoa Kỳ cũng như NATO.”

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Ba Lan “sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tiếp nhận số vũ khí và dịch vụ nói trên vào lực lượng vũ trang của mình”.

Thỏa thuận này, sau khi hoàn tất, sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng Mỹ - Ba Lan vào thời điểm Warsaw đang mở rộng lực lượng vũ trang và hiện đại hóa trang thiết bị.

Ba Lan vốn là một trong những quốc gia châu Âu mua vũ khí Mỹ nhiều nhất, bao gồm xe tăng Abrams, hệ thống tên lửa HIMARS và máy bay chiến đấu F-35.

Đề xuất bán tên lửa Javelin diễn ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng ở Đông Âu, khi Ba Lan định vị mình là trung tâm phòng thủ của NATO ở sườn phía Đông của liên minh, có nhiệm vụ chặn cuộc tấn công từ khu vực Kaliningrad của Nga vào Hành lang Suwalki.