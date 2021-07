'25 tuổi, vừa mang thai đã ly hôn': Hóa ra có những thứ còn đáng sợ hơn cả ngoại tình

01



Từ thời điểm nào, bạn bắt đầu thấy người ấy thay đổi?

Rõ ràng hai bạn đang ngồi ăn trên bàn nhưng ánh mắt của anh ấy không còn hướng về bạn nữa. Anh ấy nhìn điện thoại hoặc là đọc tin tức, hoặc là chơi game, còn bạn thì cầm iPad vừa xem show vừa ăn snack. Hai bạn không nói chuyện với nhau, dù chỉ là những chủ đề vô vị nhất. Mỗi người ngồi một góc sofa và im lặng hoàn toàn.

24 giờ mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối nối nhau, nó giống như một vòng tuần hoàn lặp lại một cách, không có cãi vã, không có ngoại tình và cũng chẳng có chút ngọt ngào nào.

Bạn đang nghĩ, có lẽ giữa hai đứa không còn tình yêu nữa?

"Hay là, ly hôn đi...".

Đoạn độc thoại nội tâm này cũng giống như hiện trạng đời sống tình cảm của nhiều người, yêu thì không được mà bỏ thì lại tiếc.

Trên MXH từng xuất hiện một topic thế này: "Một mối quan hệ đi từ cái gì cũng nói đến không còn gì để nói cần bao nhiêu thời gian?".

Trong số câu trả lời, đáp án từ nửa năm đến 1 năm chiếm số đông nhất. Bởi vì những rung động ban đầu của tình yêu được duy trì chủ yếu bởi hormone thế nên hạn sử dụng của chúng chỉ được 1 năm vỏn vẹn. Thậm chí, 75% các cặp đôi đã kết hôn đều không thể nói chuyện điện thoại với nhau quá 1 phút.

02

Có người nói một trong những mô hình hôn nhân phổ biến hiện tại chính là "hôn nhân im lặng", nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là không ly hôn và cũng không giao tiếp.

Một nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề này đã đưa ra những con số khiến người ta không thể không shock. Nghiên cứu cho thấy trong số tất cả các loại hôn nhân có vấn đề, "hôn nhân im lặng" hay "hôn nhân không lời" chiếm tới 78%. Điều đó đồng nghĩa với việc sự hiểu biết của nhiều người đàn ông về hôn nhân chỉ giới hạn ở một đứa con ngoan, một người vợ đảm đang và một cuộc sống vật chất ổn định và sung túc. Và họ không hề biết rằng trên đời này có bao nhiêu cô gái có thể chịu được gánh nặng cuộc sống nhưng lại không vượt qua được nỗi cô đơn trong hôn nhân.

Bạn tôi 25 tuổi, lấy được chàng trai mà nó luôn nghĩ là định mệnh của cuộc đời mình. Nhưng vừa nghe tin nó đang mang thai chưa được bao lâu, tôi đã nghe tin nó chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với chồng.

Gặp mặt hỏi han, nó bình thản mà bất lực: "Rõ ràng là đã có chồng, chồng thậm chí còn là người mình yêu mà sao tao thấy còn cô đơn hơn lúc một mình".

Hóa ra, từ lúc cưới nhau đến nay, cả hai vợ chồng chẳng có mấy khi ngồi xuống nói chuyện với nhau được quá lâu. Chồng nó lúc nào cũng bất cần, không muốn nói chuyện, đi làm về hoặc xem TV hoặc cắm mặt vào điện thoại, mặc kệ nó. Cả hai sống chung dưới một mái nhà nhưng xem chừng còn xa lạ hơn những người xa lạ.

Hay như cách đây một thời gian, có một người mẹ 2 con đã gieo mình quyên sinh bằng cách nhảy lầu. Người mẹ đó không hề chần chừ chút nào mà kiên quyết nhảy xuống từ tầng 11 một chung cư cao tầng, bỏ lại một cậu con trai 5 tuổi và một cô con gái nay mới lên 2 tuổi.

Nguyên nhân cơ bản là sau khi sinh con, cô này bị trầm cảm nhưng lại không được chồng quan tâm chăm sóc dẫn đến u uất, tuyệt vọng và đưa ra lựa chọn tiêu cực nhất.

Bởi vậy mới nói, một cuộc hôn nhân không có giao tiếp, trò chuyện có thể gây ra tổn hại về mặt tinh thần đối với các cô gái hơn bất kì thảm họa nào khác của hôn nhân.

03

Có một topic khác cũng từng nhận được rất nhiều lượt chia sẻ của netizen và đặc biệt nó đã khiến không ít cô gái đã kết hôn phải rơi lệ. Câu hỏi được đặt ra là: "Nếu có kiếp sau, bạn có bằng lòng lấy người chồng hiện tại của mình không?".

Nhiều bình luận bên dưới làm người ta không thể không buồn lây.

Mimi: Nếu có kiếp sau, tôi nhất định không lấy người chồng hiện tại của tôi, thậm chí tôi còn ước không gặp lại anh ấy. Thứ tôi vốn nghĩ là cô đơn giờ lại trở thành thứ tôi muốn có được nhất, bởi lẽ sự cô đơn trong nội tâm của tôi bây giờ mới là sự cô đơn đích thực.

Annie: Tôi sẽ không chọn anh ấy nữa đâu vì tình yêu mà tôi và anh ấy bỏ ra không tỉ lệ thuận với nhau, anh ấy đã khiến tôi lãng phí quá nhiều thời gian và tâm sức rồi...

...

Từ những lời tiêu cực xen lẫn kể khổ của các cô gái này, có thể thấy có rất nhiều cô gái đang không cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Lý do khiến họ thất vọng thực ra chỉ đến từ những thứ thoạt nhìn rất vụn vặt thôi, chẳng hạn như:

"Em làm cả bàn đồ ăn mà anh thích, vậy mà chỉ có em ngồi ăn một mình".

"Anh có biết em đã có bầu 4 tuần rồi không?".

"Anh có biết đã bao lâu rồi anh chưa hôn em không?".

"Em không muốn túi hiệu váy hiệu gì cả, em chỉ cần một cái ôm từ anh thôi".

Chúng ta vội vàng kết hôn để có thể chạy đua với các cột mốc cuộc đời nhưng tới cuối cùng, chính chúng ta lại trở thành những người tồi tệ nhất.

Có nhà văn từng giải thích ý nghĩa của hôn nhân rằng: "Hôn nhân nghĩa là vào lúc bạn bất lực và yếu đuối nhất, vào lúc bạn chán nản và thất vọng nhất, luôn có người ấy bên cạnh, nắm tay bạn, đỡ bạn dậy và cùng bạn gánh vác nửa đời còn lại. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp nên là như thế, lúc nào cũng có sự đồng hành, sự khích lệ và sự đồng cảm".

04

Không có lối tắt nào dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tất cả đều dựa trên sự vun đắp và xây dựng.

Trong My Country and My People có câu thoại thế này: "Hôn nhân giống như một con tàu được chạm trổ công phu. Nó đẹp hay không, vượt sóng nhanh hay không phụ thuộc vào cách bạn trân trọng nó và lèo lái nó".

Ai từng xem chương trình Mr. & Mrs. hẳn đều có ít nhiều GATO với tình yêu ngọt ngào giữa nữ diễn viên người Trung Thích Vy và nam nghệ sĩ người Hàn Lee Seung Hyun. Hai người kết hôn được 5 năm và đã có với nhau một cô công chúa 4 tuổi.

Dù đã qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhưng đến thời điểm hiện tại, cuộc sống lứa đôi của họ vẫn tràn ngập trong mật ngọt.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ, Lee Seung Hyun luôn dùng tình cảm chân thành của mình để làm vợ vui, chưa bao giờ ngại nói ra những câu nịnh nọt hay khen ngợi vợ. Khi vô tình làm vợ giận, anh tỏ ra vô cùng tội lỗi và lo lắng. Nam nghệ sĩ cũng thấy vô cùng biết ơn vì thái độ "chỉ khuyến khích, không tức giận" của vợ mình.

Có người hỏi Thích Vy, "Tới khi nào tôi mới gặp được một người đàn ông như Seung Hyun nhỉ?". Thích Vy đã đáp đầy tự hào: "Tình yêu đích thực không phải là gặp được mà phải vun đắp mới thành".

Trên đời này không có 2 cá nhân nào sinh ra đã hợp nhau, chỉ là thân mật gần gũi lâu ngày, họ có chủ động mài giũa bản thân thành hình dáng thích ứng lẫn nhau hay không mà thôi. Một tình yêu đẹp nghĩa là mãi vững bền theo tháng năm và mãi yêu bạn như ngày nào.

05

Thực ra, tình yêu không phải chỉ là những thề nguyện bên nhau hay những ngọt ngào đầu môi mà nó phải là cơm áo gạo tiền, là cả đời âu yếm, là cả đời đùm bọc che chở nhau.

Chương trình The Fruit Of Life từng có một tập kể về cặp vợ chồng già, trong đó người chồng đã 90 tuổi còn người vợ 87 tuổi. Từ khi mái tóc còn xanh đến lúc đầu đã bạc trắng, 65 năm bên nhau nhưng cả hai chưa từng một lần cãi vã.

Khi được hỏi về bí quyết giữ cho tình yêu luôn tươi mới, họ đã lần lượt kể về những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống bên nhau. Ví dụ như, cụ bà thích ăn bánh mì vào bữa sáng còn cụ ông thích ăn cơm với món phụ.

Vậy là họ sẽ chuẩn bị cả hai món để cùng ăn. Hay việc cụ ông không thích ăn rau nên cụ bà đã âm thầm ép rau lấy nước để bón cho cụ ông ăn.

Cụ bà móm mém khoe: "Mong muốn lớn nhất của bà khi nấu ăn là được nghe ông khen ngon quá".

Cụ ông thì cười xòa: "Mỗi lần được ăn cơm bà ấy nấu, tôi đều nhanh chóng khen ngon".

Một bữa cơm nhà rất bình thường nhưng nó lại được nấu bằng rất nhiều tình yêu và cũng được thưởng bằng rất nhiều tình yêu nên luôn ấm nóng hơn bình thường.

Đó là cách cụ bà sẽ gắp một miếng cá hấp cho cụ ông như một dấu hiệu của sự quan tâm và cụ ông sẽ vui vẻ ăn hết nó. Đó là cách cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, lâu lâu lại nhìn nhau mỉm cười. Bà đã nấu cho ông ngày 3 bữa suốt 65 năm và ông cũng đã dùng nửa cuộc đời của mình để yêu bà.

Hôn nhân chính ra giống như một nồi soup vậy, từ lãng mạn đến đam mê, và sau cuối sẽ trở về với bình yên như chiếc xoong xỉn màu. Canh sôi từng chút từng chút một cũng như hôn nhân cần vun vén từng chút từng chút một, có thế thì hạnh phúc gia đình mới tươi mới.

Một cuộc sống hôn nhân đích thực đơn giản vẫn là hai người ngồi bên mâm cơm, tán gẫu trò chuyện qua lại. Nói về tương lai cũng được, về con cái cũng được, về thứ gì không quan trọng, miễn là một người sẵn sàng nói và một người bằng lòng nghe, vậy là đủ.

06

Trong The Lost Lovers có viết: "Hôn nhân là thỏa hiệp với nhau, nhượng bộ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng nỗ lực, giao tiếp thật nhiều và sau đó là tiếp tục vun vén".

Gặp được nhau đã không dễ dàng nên nếu hai bạn lựa chọn bước tới hôn nhân thì nên tôn trọng và yêu thương nhau, để giữ trọn vẹn thứ tình cảm ban đầu.

Hãy nhớ rằng trước khi trở thành một người vợ, mỗi cô gái đều là viên ngọc quý của gia đình, họ cũng có những mộng tưởng, những ước mơ thời thiếu nữ của riêng mình. Ấy vậy mà sau khi kết hôn, họ trở thành nâng khăn sửa túi, chăm lo cuộc sống gia đình thay bạn. Bởi thế nên tôi hy vọng người đàn ông nào cũng có thể dịu dàng hơn với vợ mình.

Bởi suy cho cùng, cô ấy đã vì bạn mà bước xuống khỏi chiếc xe bí ngô trong cổ tích và bước vào thế giới hiện thực đầy ồn ã loạn lạc. Xin đừng để cô ấy cô đơn, đừng để cô ấy không có ai để dựa dẫm. Hãy nói những lời ấm áp hơn, hãy để cái ôm kéo dài hơn, cô ấy nhất định sẽ thấy và sẽ hiểu tâm ý của bạn.

Ảnh minh họa: Weibo