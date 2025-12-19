25 tuổi, làm shipper 13 tiếng/ngày suốt 5 năm: Trả sạch nợ, để dành hơn 4 tỷ đồng và cái giá phía sau danh xưng “Vua giao hàng”

Một tài xế giao hàng trẻ tuổi ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi tiết lộ rằng, chỉ trong vòng 5 năm, anh đã tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (tương đương 160.000 USD - khoảng 4,2 tỷ đồng) để trả sạch nợ và tích lũy vốn làm lại từ đầu. Với cường độ làm việc gần như “không có ngày nghỉ”, chàng trai này được đồng nghiệp ưu ái gọi bằng cái tên “Vua giao hàng”.

Nhân vật chính là Zhang Xueqiang, 25 tuổi, rời quê nhà Trương Châu (tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc) lên Thượng Hải vào năm 2020 để làm nhân viên giao đồ ăn cho một nền tảng lớn. Quyết định ấy đến trong thời điểm khó khăn nhất: cửa hàng ăn sáng mà anh cùng bạn bè gây dựng buộc phải đóng cửa, để lại khoản nợ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD - 184 triệu đồng).

Zhang Xueqiang bắt đầu làm công việc giao đồ ăn ở Thượng Hải sau khi việc kinh doanh ở quê nhà thất bại.

Cuối tháng 11 vừa qua, Zhang đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, trong đó anh cho biết mình đã kiếm được tổng cộng 1,4 triệu nhân dân tệ từ công việc giao hàng suốt 5 năm qua. Sau khi trả hết nợ và trừ các chi phí sinh hoạt tối thiểu, số tiền anh tiết kiệm được lên tới 1,12 triệu nhân dân tệ, theo chia sẻ với báo Xinmin Evening News.

“Tôi hầu như không tiêu tiền cho bất cứ thứ gì ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày,” Zhang nói. “Ngoài ăn và ngủ, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành cho việc giao đồ ăn.”

Lịch làm việc của Zhang khiến nhiều người phải giật mình: khoảng 13 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Anh bắt đầu ca làm lúc 10h40 sáng và kết thúc vào 1 giờ sáng hôm sau. Ngoại lệ hiếm hoi là vài ngày nghỉ ngắn trong dịp Tết Nguyên đán. Để duy trì thể lực, Zhang ngủ đều đặn khoảng 8,5 tiếng mỗi ngày.

Trung bình, anh hoàn thành hơn 300 đơn hàng mỗi tháng, mỗi đơn mất khoảng 25 phút. Tổng quãng đường mà Zhang đã di chuyển trong suốt 5 năm giao hàng lên tới 324.000 km – con số tương đương hơn 8 vòng quanh Trái Đất.

Tại trạm giao hàng ở quận Minhang (Thượng Hải), nơi Zhang làm việc, anh được đồng nghiệp gọi bằng những biệt danh như “Đại Thần” hay “Vua Trật Tự”. Yan, giám đốc trạm giao hàng, nhận xét: “Anh ấy rất ít nói, chỉ tập trung vào công việc. Tôi chưa từng thấy anh ấy đi bộ – lúc nào cũng chạy. Trong ngành này, ai chăm chỉ thì kiếm được nhiều hơn, nhưng Zhang là trường hợp hiếm, vừa làm việc cực độ vừa chi tiêu vô cùng tiết kiệm.”

Zhang cho biết anh chia sẻ câu chuyện của mình đơn giản vì cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được. “Tôi đã trả hết nợ và tích lũy được một khoản tiền đáng kể nhờ lao động chăm chỉ. Với tôi, như vậy là đủ để tự hào,” anh nói.

Trong kế hoạch sắp tới, Zhang dự định dùng 800.000 nhân dân tệ (khoảng 113.000 USD) để mở hai cửa hàng ăn sáng tại Thượng Hải trong nửa đầu năm tới. “Lần trước tôi thất bại, nhưng tôi muốn thử lại,” anh chia sẻ.

Câu chuyện của Zhang nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Bạn thật tuyệt vời, là thần tượng của tôi”, hay “Bạn là tấm gương cho giới trẻ, từng đồng tiền đều đổi bằng mồ hôi”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo: “Đừng học theo anh ta, số tiền đó có được bằng cách liều mạng”, thậm chí có người nghi ngờ: “Làm sao một người giao hàng lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy?”.

Dù được ca ngợi hay tranh cãi, hành trình của Zhang Xueqiang vẫn là một lát cắt chân thực về sự đánh đổi khắc nghiệt phía sau những con số, nơi kỷ luật, sức bền và khát vọng làm lại cuộc đời đã đưa một “tài xế giao hàng” trở thành biểu tượng của ý chí vươn lên.

