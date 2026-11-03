25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tranh vương miện tại Đồ Sơn

Theo đại diện ban tổ chức chia sẻ, thí sinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận bộ vương miện và quyền trượng mang tên "Ngọc Liên Diệu Nhật" và phần thưởng 500 triệu đồng.

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo tại Hà Nội, công bố những nội dung đáng chú ý của đêm chung kết toàn quốc. Sự kiện sẽ diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng. Với chủ đề "Miền hương sắc", Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao bốn tiêu chí: Nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến.

Nhan sắc các thí sinh lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau đêm chung khảo ngày 10/10, từ 53 thí sinh, Ban Giám khảo lựa chọn 25 gương mặt bước vào chung kết toàn quốc. Trong suốt hành trình dự thi, các cô gái được đào tạo kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội.

Tại Hải Phòng, các thí sinh đã dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu; thăm và chăm sóc người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng; thăm và chia sẻ với trẻ em tại Làng trẻ em SOS; tham gia trồng rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn. Theo Ban Tổ chức, những hoạt động này là cơ sở để đánh giá sự trưởng thành của thí sinh bên cạnh các phần thi trên sân khấu.

nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức và hoa hậu Trúc Linh chia sẻ tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết đêm chung kết không chỉ là sự kiện tôn vinh nhan sắc mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, tài năng trẻ và khát vọng đẹp đẽ.

Một điểm đáng chú ý là phần thi ứng xử có sự đóng góp trực tiếp của công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban Tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Các vấn đề được quan tâm gồm trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Ban Tổ chức tiếp tục nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần ứng xử của Top 5. Tác giả có câu hỏi được sử dụng sẽ nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Gần 4.000 câu hỏi từ người yêu nhan sắc gửi đến công chúng.

Tại họp báo, Ban Tổ chức công bố ý tưởng thiết kế sân khấu chung kết với thông điệp "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân", lấy cảm hứng từ hai hình tượng nghệ thuật chủ đạo là lụa và chiếc lá.

Trong đó, lụa gợi chiều dài văn hóa cùng những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ; chiếc lá tượng trưng cho tuổi trẻ, sức sống và khát vọng vươn lên. Từ lõi trung tâm tượng trưng cho cội nguồn di sản, những dải lụa được cách điệu thành các lớp kiến trúc mở rộng về hai phía. Những chiếc lá xếp nối nhau tạo thành các cánh cửa, gợi những dấu mốc trưởng thành và cơ hội phía trước của 25 thí sinh.

Sân khấu được dựng ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng, trong không gian ven biển Đồ Sơn. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của tổng đạo diễn Trần Tú, chương trình kết hợp các phần thi với trình diễn thời trang và biểu diễn nghệ thuật. Các nội dung trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và những màn đồng diễn của Top 25.

Ở chặng cuối, Ban Tổ chức dự kiến lần lượt lựa chọn các gương mặt vào Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các danh hiệu khác.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt tại buổi họp báo.

Cũng trong buổi họp báo, bộ vương miện và quyền trượng mang tên "Ngọc Liên Diệu Nhật" được giới thiệu. Bộ vật phẩm được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Hoa sen gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ, trong khi ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, vương miện ghi nhận danh hiệu cao nhất của cuộc thi, còn quyền trượng nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người được lựa chọn. Danh hiệu Hoa hậu không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi cùng trách nhiệm tiếp tục học hỏi, rèn luyện và tham gia những hoạt động xã hội thiết thực trong nhiệm kỳ.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm vương miện và phần thưởng 500 triệu đồng dành cho Hoa hậu Việt Nam 2026; vương miện và 300 triệu đồng cho Á hậu 1; vương miện và 250 triệu đồng cho Á hậu 2. Bốn danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Du lịch và Môi trường, Truyền thông và Nghệ thuật, Thời trang và Thể thao có phần thưởng 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.