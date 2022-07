Trần Đồng Lan là một trong những trường hợp trẻ mồ côi vô cùng may mắn khi được những gia đình giàu có, tốt bụng và tử tế nhận nuôi.



CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Trần Đồng Lan sinh năm 1997 tại Cần Thơ, là trẻ mồ côi. Khi mới năm tháng tuổi, cô bé được vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và đưa sang xứ cờ hoa sinh sống, được đổi tên thành Lana Therese Condor. Được biết, bố nuôi của cô là nhà báo Bob Condor - từng hai lần được đề cử giải thưởng danh giá Pulitzer và là cựu Phó chủ tịch của Yahoo! Sports.

Đồng Lan chụp với em trai nuôi cũng là người gốc Việt .Ảnh: Instagram NV

Nhà báo Mỹ cũng từng chia sẻ về khoảnh khắc gặp gỡ con gái nuôi trên tờ nhật báo Chicago Tribune năm 1997 rằng khi đến trại trẻ Cần Thơ, ông gặp hàng trăm em nhỏ và thấy em nào cũng xinh xắn, dễ thương. Sau một lúc bị ngợp, ông bước ra bên ngoài và đi sang phòng khác. Trong một căn phòng im lặng và các trẻ em đang ngủ có một em bé gây tiếng động nhỏ khiến ông chú ý:

"Tôi bước đến và bế đứa nhỏ lên. Tôi biết mình đang ngắm nhìn con gái tương lai. Con thật rạng rỡ, mở mắt trong một hoặc hai giây, nhìn tôi trước khi rúc vào vai phải của tôi. Tôi thấy con đang chạm vào áo sơ mi viền hồng của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé".

Trần Đồng Lan lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ nuôi. (Ảnh: fasermedia.com)

Và rồi cũng từ giây phút đó, Trần Đồng Lan đã trở thành cô con gái Lana Condor được vợ chồng nhà báo Mỹ yêu thương hết mực. Cuộc đời của cô bé mồ côi cũng chính thức bắt đầu bước sang một trang mới.

TRỞ THÀNH MINH TINH HOLLYWOOD

Thời niên thiếu, gia đình Đồng Lan di chuyển nhiều nơi trước khi đến Los Angeles sống. Dưới sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ nuôi, cô được theo học nghệ thuật ở những ngôi trường uy tín bậc nhất nước Mỹ như Joffrey Ballet, Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh New York và trường hè ở Yale,...

Năm 2016, Đồng Lan tham gia diễn xuất lần đầu với vai Jubilation Lee trong bộ phim "X-Men: Apocalypse" của Bryan Singer. Đạo diễn Bryan nhận xét vóc dáng nhỏ bé cùng giọng nói truyền cảm của Lana Condor là những lợi thế giúp cô có được vai diễn này.

Tuy nhiên, vai diễn phụ này thật khó để khán giả nhớ mặt biết tên cô cho đến 5 năm sau đó, mỹ nhân gốc Cần Thơ trở thành nữ diễn viên trẻ được săn đón bậc nhất Hollywood và sở hữu lượng fan hùng hậu trên Instagram khi đảm nhận vai chính trong bộ phim To all the boys i've loved before.

Lana Condor trong loạt To all the boys (Những chàng trai năm ấy) - Ảnh: SEVENTEEN

Khả năng diễn xuất của 9X nhận được nhiều sự yêu mến và đưa cô trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh. Bộ phim nhanh chóng gây sốt trên Netflix, được nhắc đến khắp mạng хã hội nước Mỹ. Một bước trở thành sao, Lana nhanh chóng được truyền thông Hollywood săn đón với tư cách một ngôi sao đang lên.

Thành công vang dội của phần 1 thúc đẩy Netflix trình làng phần 2 của To All the Boys góp phần duy trì độ hot cũng như củng cố vị thế của sao nữ gốc Việt trên màn ảnh. Thậm chí, tạp chí Vogue danh tiếng còn nức nở khen ngợi mỹ nhân 9X, ưu ái gọi cô là “con cưng” mới của màn ảnh xứ cờ hoa. Năm 2019, nữ diễn viên 23 tuổi cũng góp mặt trong "bom tấn" Alita: Thiên thần chiến binh và tạo được tiếng vang lớn.

Lana Condor trên trang bìa tạp chí Elle Canada.(Nguồn: ellecanada.com)

Bước sang tuổi 24 trong năm 2021, Trần Đồng Lan rất hào hứng khi chia sẻ về mục tiêu tương lai. Ngôi sao quê Cần Thơ cho biết cô hy vọng sự hiện diện của mình sẽ giúp tăng cường vị thế của nghệ sĩ gốc Á ở Hollywood.

"Có rất nhiều câu chuyện về châu Á, về người Mỹ gốc Á cần được kể. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đang tiến chậm nhưng chắc chắn sẽ làm được điều đó", người đẹp 9X chia sẻ.

KHÔNG NGẠI NÓI VỀ QUÁ KHỨ, MONG MUỐN ĐỀN ĐÁP CỘI NGUỒN

Không chỉ tạo điều kiện cho con gái ăn học nên người, ông bà Condor còn luôn dạy Đồng Lan nhớ về nguồn cội của mình.

Nói về trải nghiệm làm việc ở Hollywood, cô thành thực chia sẻ: "Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu: Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào? Sự thực là tôi được nhận nuôi. Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á. Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn, trong đó có việc cho cô ăn các món Việt Nam.... Hay như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ nhuộm nhằm làm thay đổi màu sắc tự nhiên".

Lana Condor thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân ông Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,... Ảnh: Instagram NV

Ngoài đóng phim, Trần Đồng Lan muốn tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng, nguồn cội. Năm 2019, nữ diễn viên có cơ hội trở lại đất mẹ trong chương trình giáo dục cho trẻ em gái tại Long An của Quỹ Obama Foundation cùng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,...

Trên trang Instagram, nữ diễn viên hào hứng khoe: "Hôm nay, tôi dùng bữa sáng trên một chợ Nổi ở đồng bằng sông Mê Kông. Tại đây, tôi được thưởng thức chiếc bánh mì dứa ngon nhất thế giới. Thật là kỳ diệu".

Nữ diễn viên đã phát triển một học bổng với Quỹ châu Á để giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Vậy là, từ em bé mồ côi ở Cần Thơ được một gia đình Mỹ nhận nuôi năm ấy, giờ đây, Trần Đồng Lan đã là một cô gái xinh đẹp, tự tin và độc lập. Ở lưng chừng của tuổi trẻ, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Trần Đồng Lan nói cô đã sẵn sàng với mọi thứ và cởi mở trước tất cả những gì sẽ đến với mình.

