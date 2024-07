25 năm bên nhau của Beckham và Victoria

Tối 3/7, David và Victoria Beckham đăng lên Instagram bức ảnh họ mặc trang phục màu tím, nắm tay nhau ngồi trên hai chiếc ghế giống như ngai vàng.

“Hãy xem chúng tôi tìm thấy cái gì này”, cựu danh thủ sinh năm 1975 viết.

David và Victoria Beckham kỷ niệm 25 năm ngày cưới bằng bức ảnh tái hiện hôn lễ vào cuối thế kỷ 20. Ảnh: IG.

Những người theo dõi đôi vợ chồng nổi tiếng đều rõ họ đang tái hiện đám khung cảnh hôn lễ vào ngày 4/7/1999 tại Lâu đài Luttrellstown ở Ireland để kỷ niệm dấu mốc 25 năm về chung nhà.

Trong sự kiện lớn của ngành giải trí và thể thao lúc bấy giờ, ông bà Beckham hai lần thay trang phục. Ngoài màu trắng ngà truyền thống, lễ phục cưới màu tím giúp họ ghi dấu ấn sâu sắc cho đến tận bây giờ. Thời điểm đó, con trai đầu lòng của họ, Brooklyn Beckham, cũng được diện bộ đồ và mũ cao bồi cùng tông. Ngoài ra, hai chiếc ghế như ngai vàng cũng được sắp xếp trong hôn lễ thế kỷ .

Không rõ vợ chồng Beckham mặc lại trang phục gốc hay may mới, nhưng bạn bè và người hâm mộ đều không khỏi bất ngờ trước màn tái hiện xuất sắc.

Cư dân mạng bình luận: “Thật mang tính biểu tượng! Tôi nhớ điều này như ngày hôm qua vậy”, “Ôi, David, anh giống như một loại rượu vang đắt tiền hảo hạng đang trong thời kỳ ủ rượu ngon nhất mà nhân loại từng biết đến”, “Yêu cả hai rất nhiều”, “Vẫn luôn là biểu tượng”, “Vua và hoàng hậu của thế giới cổ tích”, “Tôi vẫn nhớ vợ chồng Beckham trên tạp chí OK! vào mùa hè năm 1999. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời”, “Tôi đã mua tạp chí và tôi vẫn giữ nó”, “Chúng vẫn vừa vặn một cách tuyệt vời”…

Bà Sandra Beckham, mẹ ruột của cựu đội trưởng tuyển Anh, cũng phải cảm thán trước con trai và con dâu: “Không thể tin được đã 25 năm rồi và hai con vẫn trông tuyệt vời. Những ký ức đặc biệt”.

Đối với bạn bè và người hâm mộ, hình ảnh ông bà Beckham trong bộ lễ phục màu tím như chỉ mới diễn ra. Ảnh: IG.

Trong thế giới giải trí, David và Victoria Beckham là một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi duy trì hôn nhân lâu dài, đến mức tên họ trở thành thương hiệu.



Suốt thời gian dài đó, họ gặp không ít sóng gió, từ những tin đồn ly hôn đến các cáo buộc ngoại tình nhắm vào David. Dẫu vậy, họ vẫn sát cánh bên nhau dù sự bền chặt đó khiến thế giới hoài nghi.

Trong cuốn tiểu sử The House of Beckham: Money, Sex and Power , nhà báo Anh Tom Bower khẳng định David và Victoria ở bên nhau vì Thương hiệu Beckham. Ông tin họ có giá trị hơn khi ở bên nhau. Tham vọng này giúp họ có chỗ đứng vững chắc ở cả Anh lẫn Mỹ.

Trước sự gièm pha từ bên ngoài, ông bà Beck không trực tiếp đáp trả, thay vào đó chứng mình bằng cách luôn đồng hành mỗi ngày.

Khi tham gia chương trình Today With Hoda & Jenna vào tháng 10/2023, Victoria tiết lộ sau ồn ào ngoại tình vào năm 2003, cô và chồng đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân trong vườn nhà ở London (Anh) với sự chứng kiến của vị linh mục làm lễ cưới cho họ vài năm trước.

Cựu thành viên Spice Girls còn đặt tên cho một trong những loại nước hoa mà cô bán là Suite 302, gợi nhớ đến căn phòng khách sạn mà họ đã ở trong tuần trăng mật thứ hai tại Paris. Chai tráng men trắng được lấy cảm hứng từ chiếc váy Roberto Cavalli mà cô mặc trong lễ kỷ niệm lời thề của họ.