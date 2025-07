25 cậu ấm cô chiêu "kém tài" của showbiz: Vợ chồng "con cả bất hiếu" nhà Beckham chễm chệ ở top đầu!

"Nepo baby" là thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, để chỉ con cái của những người nổi tiếng, giàu có hoặc có tầm ảnh hưởng lớn, những người được cho là đã đạt được thành công hoặc có được những cơ hội nghề nghiệp dễ dàng hơn nhờ vào mối quan hệ và danh tiếng của cha mẹ mình.

Mới đây, trang tin Buzzfeed đã tổng hợp danh sách "Những nepo baby không bao giờ thành công dù đã thử mọi cách". Đáng chú ý, vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz cùng "dắt tay nhau" xuất hiện trong danh sách đáng xấu hổ này. Trong danh sách này còn có hàng loạt cái tên khác như Jaden Smith (con trai Will Smith), Chet Hanks (con trai Tom Hanks), Lourdes Leon (con gái Madonna), Sean Lennon (con trai John Lennon)... nhưng sự xuất hiện của vợ chồng con cả nhà Beckham ở các vị trí cao đầu bảng khiến khán giả không khỏi xôn xao.

Vợ chồng con cả Beckham đều là những nepo baby có tiếng nhưng sự nghiệp không được thành công

Về phần Brooklyn Beckham, anh chàng đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng dường như chưa có lĩnh vực nào anh thực sự gặt hái được thành công bền vững hay sự công nhận từ giới chuyên môn. Được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha, Brooklyn từng gia nhập học viện của Arsenal. Tuy nhiên, anh đã không thể theo đuổi con đường này và từ bỏ bóng đá ở tuổi 16, một quyết định được cho là do không đủ tài năng để vươn tới cấp độ chuyên nghiệp.

Với ngoại hình thừa hưởng từ cha mẹ, Brooklyn nhanh chóng trở thành người mẫu ảnh, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên, anh không được đánh giá cao về khả năng trình diễn hay thần thái, và sự nghiệp người mẫu dường như cũng chỉ dừng lại ở việc tận dụng danh tiếng gia đình.

Đây là lĩnh vực mà Brooklyn từng theo đuổi nghiêm túc nhất, thậm chí còn ra mắt cuốn sách ảnh mang tên "What I See" vào năm 2017. Tuy nhiên, cuốn sách đã nhận về vô số lời chê bai từ giới phê bình và độc giả vì chất lượng ảnh kém, bố cục đơn giản và thiếu tính nghệ thuật. Việc anh được nhận vào trường Parsons School of Design danh giá ở New York cũng vấp phải nghi vấn về "đặc quyền" thay vì tài năng thực sự. Cuối cùng, anh cũng bỏ dở việc học nhiếp ảnh.

Brooklyn Beckham bỏ dở cả nghiệp bóng đá...

... và nhiếp ảnh

Trong những năm gần đây, Brooklyn chuyển hướng sang làm nội dung về ẩm thực trên mạng xã hội, tự nhận mình là một đầu bếp. Tuy nhiên, các video nấu ăn của anh thường xuyên bị chế giễu vì kỹ năng cơ bản, thiếu kiến thức chuyên sâu và những món ăn đơn giản đến mức khó tin. Nhiều người cho rằng anh chỉ đang "đóng vai" đầu bếp mà không có sự chuẩn bị hay đam mê thực sự, chỉ là một chiêu trò để duy trì sự chú ý. Việc anh có chương trình nấu ăn riêng nhưng lại bị tố dùng công thức của người khác hay phải có đến 60 người trong ekip hỗ trợ cho một video đơn giản càng khiến công chúng nghi ngờ về năng lực thực sự của anh.

Người dùng mạng xã hội Reddit ý kiến: "Đôi khi, hai người tài năng lại có con trai là Brooklyn Beckham", "Bức ảnh con voi mờ ào đó đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không nhớ được dòng chú thích nhạt nhẽo đó, nhưng tôi nhớ nó cũng ngoạn mục không kém", "Ôi trời, cứ vài tháng anh ấy lại đăng video tự quay cảnh mình nướng khoai tây và nói 'Tôi là đầu bếp'. Này anh bạn, anh chỉ nấu bữa tối thôi, giống như mọi người khác vẫn làm", "Brooklyn sẽ không bao giờ thực sự sánh ngang được với cha mình, ít nhất là ở khía cạnh trở thành cầu thủ bóng đá thực thụ. Đó là điều mà 1 đứa trẻ giàu có và được ưu ái sẽ không bao giờ đạt được. Nhất là ở đẳng cấp cao nhất. Bạn cần phải là đứa trẻ đập bóng vào tường hàng giờ mỗi ngày trong công viên hoặc khu vườn dưới trời mưa. Không ngừng luyện tập toàn bộ sự tương tác giữa chân và bóng. Đó là cách bạn trở thành David Beckham. Để đạt đến trình độ đó, có lẽ bạn cần đạt 10.000 giờ chơi để trở thành chuyên gia trước khoảng 15 tuổi. Đó là cách mà rất nhiều cầu thủ thực sự giỏi đạt được. Họ chạy theo bóng hàng giờ liền, hầu như ngày nào cũng vậy, suốt cả tuổi thơ kể từ khi mới 5 tuổi. Và sau đó, bạn cần tiếp tục, thực sự học hỏi chiến thuật và mọi thứ khác. Nếu có những lựa chọn khác, trẻ em thường không làm điều đó. Và những đứa trẻ như Brooklyn có rất nhiều lựa chọn khác"...

Giờ Brooklyn Beckham đang là đầu bếp nhưng vẫn khá nghiệp dư

Nicola Peltz cũng giống chồng, cô không có sự nghiệp nổi bật. Nicola Peltz diễn xuất từ năm 2006, tham gia 1 số bộ phim như The Last Airbender, Bates Motel, Transformer: Age of Extinction... Năm 2022, cô ra mắt với vai trò đạo diễn và đồng biên kịch cho bộ phim Lola James, trong đó cô cũng đóng vai chính. Với chiều cao nổi bật và gương mặt ấn tượng, Nicola cũng tham gia hoạt động người mẫu, xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang và trong các chiến dịch quảng cáo.

Tuy nhiên, dấu ấn của Nicola Peltz trong showbiz vẫn quá đỗi mờ nhạt. Các vai diễn của cô không đọng lại nhiều ấn tượng, bộ phim Lola James bị cả giới chuyên môn và khán giả chê bai. Người ta biết đến Nicola Peltz nhiều hơn với vai trò con gái tỷ phú, thường xuyên xuất hiện trong hội "cậu ấm cô chiêu" showbiz và là con dâu nhà Beckham nhiều hơn vai trò diễn viên, đạo diễn.

Với Nicola Peltz, người dùng mạng xã hội Reddit có cái nhìn thông cảm hơn: "Con gái tỷ phú Nelson Peltz và vợ của con trai David Beckham. Vai diễn đáng chú ý nhất của cô là Katara trong bộ phim The Last Airbender. Cô cũng viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim có tên Lola James, kể về 1 vũ công thoát y nghèo khổ trong một mối quan hệ bạo hành, bị tờ Guardian đánh giá là 'khiêu dâm nghèo đói'", "Tôi nghĩ nếu 2 vai diễn đột phá của cô ấy không phải là Transformers 4 và The Last Airbender, cô ấy có thể đã có cơ hội. Nhưng 2 vai diễn đó đã hủy hoại cô ấy hoàn toàn"...

Nicola Peltz đóng phim từ nhỏ nhưng rất mờ nhạt

Trong những tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc.

Không dừng lại ở đó, mới đây, khi David Beckham phải lên bàn mổ vì chấn thương tay tái phát, nhưng Brooklyn vẫn mải mê tiệc tùng, vui chơi cùng vợ, không có bất kỳ động thái nào thể hiện sự quan tâm, lo lắng. Trong khi nhà Beckham im lặng, giữ hình ảnh, thì phía nhà Peltz lại không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, đầy đủ các thành viên - một sự đối lập đến cay đắng.

Ồn ào nhà Beckham gây bão truyền thông gần 2 tháng qua

Nguồn: Buzzfeed