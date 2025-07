24h mất tất cả của CEO Andy Bryson: Danh dự không còn, gia đình cũng tan nát?

Kiss cam bắt quả tang ngoại tình tại concert Coldplay

Vào tối ngày 17/7/2025 (giờ Việt Nam), tại buổi hòa nhạc của Coldplay trong khuôn khổ tour Music of the Spheres tại sân vận động Gillette, Boston (Mỹ), một khoảnh khắc "kiss cam" đã trở thành tâm điểm chú ý.

Trong phần tương tác với khán giả, camera sân vận động chiếu cảnh một cặp đôi đang ôm ấp khá thân mật. Khi nhận ra mình trên màn hình lớn trước 60.000 khán giả, cả hai lập tức lúng túng, cố gắng che mặt và tránh ống kính. Ca sĩ Chris Martin của Coldplay liền bình luận: “Oh, nhìn hai người này kìa... hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng” khiến đám đông bật cười.

Khoảnh khắc viral tại concert Coldplay (Nguồn: @instaagraace)

Sau khi người dùng TikTok @instaagraace đăng tải khoảnh khắc tại concert Coldplay lên MXH và viral trên mọi nền tảng, cặp đôi thực sự được cho là ngoại tình.

Nhân vật chính trong vụ việc này là Andy Byron - CEO của Astronomer - một công ty công nghệ dữ liệu được định giá hơn 1,3 tỷ USD. Người phụ nữ đang ở trong vòng tay CEO là Kristin Cabot, Giám đốc Nhân sự (Chief People Officer - CPO) của công ty. Đáng nói là ông trùm công nghệ Andy Byron đang có gia đình hạnh phúc với vợ và 2 con, làm dấy lên suy đoán chuyện ngoại tình.

Chỉ trong vòng 24 giờ, đoạn clip đã thu hút gần 50 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ ở post gốc, không tính đến vô vàn bài đăng phái sinh. Sự việc trở thành chủ đề nóng trên Google, cái tên Andy Byron đạt hơn 2 triệu lượt tìm kiếm trong một ngày. Cư dân mạng còn đặt tên cho vụ việc là “Coldplaygate” hoặc “Coldplay Cheater Cam”.

Andy Byron và Kristin Cabot là cấp trên - cấp dưới tại công ty

Phản ứng của người trong cuộc

Đương nhiên những người trong cuộc nhanh chóng được gọi tên và đầu tiên là CEO Andy Byron. Ông phải đối mặt với áp lực chỉ trích lớn từ cộng đồng mạng.

Sáng 18/7 (theo giờ Việt Nam), một lời xin lỗi được cho là của Byron lan truyền trên mạng, trong đó ông thừa nhận sai lầm cá nhân: “Tôi muốn thừa nhận khoảnh khắc đang lan truyền trên mạng và sự thất vọng mà nó gây ra. Một đêm nhạc lẽ ra đầy niềm vui đã trở thành sai lầm cá nhân trên một sân khấu công cộng. Tôi chân thành xin lỗi vợ, gia đình và đội ngũ tại Astronomer...”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Astronomer - Taylor Jones, đã phủ nhận tính xác thực của tuyên bố này khi trả lời email của Men’s Journal. Người này khẳng định rằng nó là giả và công ty chưa đưa ra bình luận chính thức.

Động thái công khai duy nhất của Andy Byron là xóa/vô hiệu hóa tài khoản LinkedIn của mình.

Về phía CPO Kristin Cabot, cô chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ việc và vẫn giữ nguyên tài khoản LinkedIn. Cô gia nhập Astronomer vào tháng 11/2024 với vai trò Giám đốc Nhân sự. Trong phần mô tả trên LinkedIn, cô tự nhận xét mình là người “giành được niềm tin của nhân viên ở mọi cấp, từ CEO đến trợ lý”. Trong bối cảnh hiện tại, thông tin này đã bị cư dân mạng đào lại và chế giễu, mỉa mai.

Một nhân viên khác của Astronomer - Alyssa Stoddard, cũng xuất hiện trong đoạn video ở concert Coldplay. Trên MXH lan truyền thông tin rằng cô có thể biết và ủng hộ mối quan hệ giữa Byron và Cabot nên mới được thăng chức. Nhưng hiện tại chưa có thông tin xác thực về vai trò của cô trong sự việc.

Cô gái trong khoanh tròn đỏ là Alyssa Stoddard

Megan Kerrigan Byron - vợ của Andy Byron, dường như chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ việc. Cô đã xóa họ “Byron” khỏi tên trên mạng xã hội và vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân ngay sau khi vụ việc ồn ào. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ Megan, nhưng hành động này được xem là dấu hiệu của rạn nứt hôn nhân.

Công ty Astronomer, nơi Byron và Cabot làm việc cũng đang im lặng trước lùm xùm. Họ đã tắt tính năng bình luận trên các bài đăng LinkedIn và X của công ty để tránh làn sóng chỉ trích từ công chúng. Astronomer chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tác động của vụ việc đến nội bộ công ty hay các chính sách liên quan đến mối quan hệ tại nơi làm việc.

Cư dân mạng dậy sóng, LinkedIn chưa bao giờ ồn đến vậy!

Cộng đồng mạng đã phản ứng mạnh mẽ với vụ việc, với nhiều luồng ý kiến khác nhau:

Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và thông cảm với Megan, cho rằng cô không đáng phải chịu đựng sự phản bội công khai như vậy. Một bình luận trên Facebook viết: “Tôi hy vọng cô ấy được bao quanh bởi những người yêu thương và hỗ trợ để vượt qua chuyện này”. Một người khác chia sẻ: “Tìm ra chồng ngoại tình qua mạng xã hội người lạ là điều tồi tệ”.

Cùng với đó là thái độ chỉ trích, không đồng tình với hành động của Byron và Cabot. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của 2 lãnh đạo cấp cao của Astronomer là thiếu chuyên nghiệp, đáng bị lên án. Một người dùng X viết: “Đưa người tình đến một buổi hòa nhạc có camera là điều ngu ngốc. Và tôi thấy thương cho vợ anh ta”.

Vụ việc cũng trở thành nguồn cảm hứng cho các meme hài hước, chế giễu và sản phẩm sáng tạo.

Một người bán hàng trên Etsy nhanh chóng tung ra mẫu áo nỉ với dòng chữ “I Took My Sidepiece To The Coldplay Concert And It Ruined My Life” (Tạm dịch: Tôi đưa người tình đi xem concert Coldplay và nó huỷ hoại đời tôi). Chiếc áo có giá 34,99 USD, tức là hơn 915 nghìn đồng. Một người khác lại bán sản phẩm kính nguỵ trang mới lạ có kèm ria mép, lông mày rậm để đi xem concert với giá 6,55 USD, giảm giá còn 4,49 USD (hơn 117 nghìn đồng).

Các sản phẩm được bày bán sau vụ Coldplaygate

Cựu CEO của Astronomer, Ry Walker, cũng tham gia vào cuộc vui bằng cách sử dụng hashtag #ColdplayGate trên X. Thậm chí, một người trùng tên với Andy Byron đã tận dụng sự nhầm lẫn để quảng bá dịch vụ video của mình trên LinkedIn, với dòng bio hài hước: “KHÔNG PHẢI NGƯỜI TRONG VỤ COLDPLAY”. Anh này cũng đăng bài lên tiếng và nhận về lượng tương tác đáng kể.

Các bê bối khác của Astronomer bị khui ra

Mặc dù vụ “kiss cam” vẫn là tâm điểm chú ý nhưng ở phần bình luận các bài đăng về sự việc, một số nguồn tin và bình luận trên mạng xã hội đã đào sâu vào vấn đề hình ảnh doanh nghiệp và văn hoá làm việc ở Astronomer.

Một số bài đăng trên X đã gọi Astronomer là “nơi làm việc độc hại” sau vụ việc, với suy đoán rằng mối quan hệ giữa Byron và Cabot có thể đã được một số nhân viên cấp dưới biết đến nhưng bị che giấu. Đặc biệt, sự xuất hiện của Alyssa Stoddard, một nhân viên được thăng chức gần đây, trong đoạn video đã làm dấy lên nghi vấn về việc ưu ái trong nội bộ công ty.

Ngoài ra có các bài đăng ẩn danh tự nhận từng là cựu nhân viên của công ty này mô tả Byron là một lãnh đạo “độc đoán” và đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quản trị của Astronomer. Vào chiều 18/7 (giờ Việt Nam), một người tự nhận là nhân viên Astronomer cho biết mình đã bị sa thải vì đã đặt vé concert cho 2 sếp.

Tuy nhiên, những cáo buộc này vẫn đang là thông tin một chiều, chưa được xác nhận bởi các nguồn tin chính thức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến tiếp theo của vụ việc.

(Tổng hợp)