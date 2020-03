24 giờ đồng hồ truy vết hung thủ giết người lẩn trốn từ Lào Cai về Hà Nội

Khoảng 22h30 ngày 26-1-2020, Trực ban hình sự Công an quận nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tổ chức điều tra, rà soát, truy tìm, bắt giữ đối tượng nghi vấn gây ra vụ giết người xảy ra ngày 25-1 tại thôn Khe Tào, xã Nâm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đối với lực lượng Cảnh sát hình sự, những tin báo đề nghị phối hợp được trao đổi giữa đêm khuya là hết sức bình thường.

Điều quan trọng nhất đối với cán bộ nhận tin, và chỉ huy đơn vị là làm thế nào để “giải mã” nhanh nhất thông tin đối tượng liên quan đến vụ án hoặc đang bị truy bắt. Bởi, tốc độ tiếp nhận – xử lý càng nhanh, kẻ phạm tội càng “ngắn” cơ hội bị bắt giữ.

Không quá nhiều thông tin ban đầu được chia sẻ, nhưng qua trao đổi với đồng nghiệp, chúng tôi hình dung được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Đúng mùng 2 Tết (tức ngày 26-1-2020), Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ giới bị vùi bên dòng nước.

Dấu hiệu của vụ án mạng thấy rõ qua những vết thương tích trên thi thể nạn nhân. Đau lòng hơn, người phụ nữ đó có dấu hiệu bị xâm hại, trước khi bị giết.

Chân tướng nghi can vụ án được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác định, là Triệu Tòn Kiều (SN 1997; trú tại Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai).

Tên này có mối quan hệ quan biết với nạn nhân, song kể từ khi thi thể nữ giới được phát hiện, Kiều đã “vắng mặt” khỏi nơi cư trú. Người cuối cùng trong bản nhìn thấy tung tích của nghi can Triệu Tòn Kiều, là hắn chui xuống gần cuối chuyến xe khách xuôi Hà Nội...

Trở lại với việc “giải mã” thông tin đề nghị phối hợp điều tra, truy bắt nghi can vụ án từ Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai; ngay trong đêm, đồng chí Trưởng Công an quận đã yêu cầu tôi trực tiếp chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, đội Điều tra tổng hợp và Công an các phường, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam khẩn trương rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, nhà trọ; các đầu xe khách ra vào bến xe Giáp Bát, bến Nước Ngầm.

Cùng với đó là việc trích xuất camera các tuyến đường lớn trên địa bàn quận; phát động phong trào người dân tố giác tội phạm…

Bằng liên hoàn, khẩn trương những biện pháp đó, chúng tôi thu thập được thông tin giá trị: Khoảng 20h ngày 26-1, có một nam thanh niên cao gần 1,7 mét, mặc áo thun trắng, cổ tròn, quần bò xanh, đi giầy thể thao, đội mũ len… có dấu hiệu nghi vấn đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.T (ngõ 1333 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt).

Bề ngoài của người này tương đối giống với hình ảnh nghi can đang bị Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai truy bắt.

Khi trinh sát tiếp cận nhà nghỉ T.T, nhân viên cơ sở lưu trú này cho biết “vị khách” đó đã rời đi từ sớm.

Tiếp tục trích xuất camera ở các nhà dân, cơ quan trên nhiều trục đường, chúng tôi xác định lúc 7h22 ngày 27-1, nam thanh niên nghi vấn trên xuất hiện ở quầy mua vé xe khách đi vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên sau đó, người này lại xuống xe di chuyển khỏi bến Giáp Bát.

Toàn bộ hình ảnh, di biến động của nghi can này được lấy ra, gửi về Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai để phối hợp truy bắt; đồng thời, chúng tôi tiếp tục tăng cường mở rộng diện rà soát, truy dấu vết hung thủ gây án.

Liên tục trong vòng hơn 15 tiếng đồng hồ, các hướng truy xét khoanh dần khu vực đối tượng nghi vấn xuất hiện, tại quận Ba Đình.

Đến 22h30 ngày 27-1, “liên quân” Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Ba Đình, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai đã áp sát nơi kẻ sát nhân lẩn trốn là một nhà nghỉ trên phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn.

Ánh mắt sắc lạnh của kẻ sát nhân đã sụp xuống, ngay khi cánh cửa phòng bật mở, và câu phủ đầu đanh gọn từ người đối diện: “Triệu Tòn Kiều, còn định trốn nữa chứ?...”.

Ghi nhận nỗ lực, chiến công của Ban chuyên án và các đơn vị tham gia vây bắt đối tượng Triệu Tòn Kiều, ngày 11-2 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen các đơn vị và Công an thành phố Hà Nội về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Triệu Tòn Kiều.

Thư khen nêu rõ: “Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phụ khó khăn, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Lào Cai với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an một số địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020…

Việc bắt giữ được đối tượng gây án có sự đóng góp công sức của các đơn vị, trong đó có sự tham gia của lực lượng Công an thành phố Hà Nội như Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Đống Đa, Công an quận Ba Đình, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

(Ghi theo lời kể của Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội)