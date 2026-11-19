Khép lại hành trình rực rỡ tại TP.HCM (17-18/10) và Hà Nội (14-15/11), chuỗi 4 đêm Tinh Hà "Say Hi" Concert - Hẹn Giữa Tinh Hà đã trở thành hiện tượng giải trí bùng nổ năm 2026.

Qua 4 đêm diễn trải dài hai miền, Tinh Hà "Say Hi" Concert cho thấy sự đầu tư đồng bộ và linh hoạt ở cả thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng lẫn cách dàn dựng tiết mục. Không gian biểu diễn được tối ưu hóa với đường catwalk "Dải Tinh Hà", các sân khấu vệ tinh và hệ thống LED đa chiều nhằm xóa nhòa khoảng cách với khán giả.

Không rập khuôn theo một kịch bản cố định, 4 đêm diễn được biến tấu linh hoạt để mỗi điểm đến đều là một hành trình trải nghiệm độc bản, mang lại muôn vàn sự bất ngờ và thăng hoa cho những khán giả yêu mến Vũ trụ "Say Hi".

Tại chặng TP.HCM, khán giả đi từ ngạc nhiên này đến choáng ngợp khác với màn đu dây bungee mạo hiểm trên mặt phẳng nghiêng bọc LED của Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL, hay màn xuất hiện trên xe mui trần cực ngầu trong Bad Night. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại cũng được tôn vinh khi trống trận xuất hiện trong Mộng Duyên, hay Pháp Kiều gảy đàn tranh bên trong khối LED ở Mất La Bàn.

Đến với chặng Hà Nội, mức độ bùng nổ thị giác tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm. Đêm 3 mở màn bằng bản mashup 16 ca khúc nhóm và solo chưa từng có. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Dương Domic cưỡi ngựa đưa Pháp Kiều lên sân khấu Bad Night và không khí Thủ đô như vỡ òa trong màn trình diễn MVP (Mưa Vội Phóng) khi 4 "boy phố" Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ, HYO chạy xe máy Dream thẳng lên sân khấu hay không gian Thêu Hoa Dệt Gấm cũng được biến hóa thành bối cảnh một đám cưới hoa lệ lộng lẫy.

Tinh Hà "Say Hi" Concert không chỉ quy tụ 24 nghệ sĩ trên cùng sân khấu, mà còn tạo cơ hội để mỗi người thể hiện thế mạnh âm nhạc, vũ đạo, chơi nhạc cụ và tư duy làm chủ sân khấu. Khán giả được chứng kiến Wren Evans đệm piano, Quang Hùng MasterD đánh trống hay dàn Anh Trai tham gia sản xuất 2 EP Tình Thế Người và Trạm Đến Em.

Đặc quyền dành riêng cho chặng Hà Nội là màn trình diễn Set Solo của đội hình Best 5. Khán đài đã trở thành biển fanchant cuồng nhiệt khi buitruonglinh, CAPTAIN BOY, CONGB, Dương Domic tỏa sáng với Top 1, Vô Tình Đánh Rơi, chờ chút..., Tell Me Why, và đỉnh điểm là màn hóa thân thành DJ thực thụ, đánh máy mix nhạc điêu luyện của Quang Hùng MasterD trong Casting.

Bên cạnh âm nhạc, cá tính của các Anh Trai còn bùng nổ qua những khoảnh khắc hóa trang sáng tạo, khuấy đảo khắp các nền tảng mạng xã hội. Khán giả không khỏi thích thú trước tạo hình CONGB hóa em bé, buitruonglinh thành chiếc xe rác biến hình, Cody Nam Võ cực ngầu với đồ Goku, Xuân Định K.Y hóa nhân viên quét đường, HYO trong bộ đồ Hello Kitty hay khoảnh khắc JSOL tự tin cầm lá cờ mang dòng chữ "Nhà Vua không nhất thiết lúc nào cũng phải mặc Long Bào".

Sự xuất hiện của linh vật "Koalaoke" trong Perfume hay 4 mascot trong Xoay Vòng cũng là minh chứng cho sự đầu tư biến hóa, chiều chuộng fan hết mực của dàn nghệ sĩ.

Hành trình 4 đêm diễn khép lại một cách trọn vẹn với 24EVER - ca khúc do chính Dương Domic sáng tác. Dưới biển ánh sáng flash rực rỡ tựa dải ngân hà của hàng chục nghìn khán giả, cái cúi đầu tri ân của 24 Anh Trai tại VEC đã đánh dấu một điểm kết cảm xúc và thăng hoa, nơi Song Luân nghẹn ngào khẳng định tình cảm vô giá mà khán giả đã dành cho họ trong suốt 7 tháng qua.

Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, Tinh Hà "Say Hi" Concert còn khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của nghệ thuật Việt Nam. Đặc biệt, ngay trước thềm diễn ra Đêm 3, sự kiện vinh dự đón tiếp bà Jennifer Wicks - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ và bà Ganbaatar Hulan - Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam. Sự hiện diện của các Đại sứ không chỉ là niềm tự hào của ê-kíp mà còn tiếp thêm nguồn động lực to lớn cho chặng đường quốc tế sắp tới.

Với tư duy làm nghệ thuật chuyên nghiệp và bài bản, Tinh Hà "Say Hi" Concert không chỉ khẳng định vị thế tại Việt Nam năm 2026, mà còn đang sẵn sàng cho hành trình vươn ra biển lớn, với US Tour 2026-2027 chính thức mở màn tại Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11/2026.