HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

23.000 người đang chờ dưới fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04)

Trần Hà
|

Thông tin đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đúng 11h30 trưa 22/5, như “lời hẹn” đã được thông báo từ tối hôm trước, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng tải bài viết mới.

Theo thông tin từ admin fanpage cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm “lần theo dòng chảy ma túy” để truy xét các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án. Thông tin chi tiết về chuyên án sẽ được cơ quan chức năng công bố vào lúc 12h trưa nay.

Ảnh chụp màn hình.

Ngay lập tức, phần bình luận dưới bài đăng trở thành nơi tập trung sự chú ý của hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội. Theo ghi nhận, có thời điểm lượng người theo dõi và chờ cập nhật dưới fanpage lên tới khoảng 23.000 người bình luận chờ đợi (vào lúc 11h50). Con số đang tăng lên theo từng giờ.

Không khí chờ đợi kéo dài sau đó khi admin fanpage tiếp tục thông báo dời thời gian cập nhật sang 12h. Điều này càng khiến lượng tương tác dưới bài viết tăng mạnh. Nhiều người cho biết đã mở sẵn fanpage trong giờ nghỉ trưa để theo dõi diễn biến mới nhất của vụ việc.

Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản liên tục để lại các dòng trạng thái như: “Em chờ từ sáng”, “Refresh fanpage liên tục”, “12h rồi có lên tiếp không?”, “Đang đợi các anh cập nhật diễn biến tiếp theo”...

Trước đó, tối 21/5, fanpage PC04 đăng tải bài viết với nội dung mang tính “hẹn giờ”: “Đúng 11h30 trưa mai 22/5/2026 chúng ta trở về đây gặp nhau, nghe tin chiến thắng heng”. Cách thông báo ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng đặc biệt tò mò, bởi nhiều người theo dõi trang đều hiểu đây thường là dấu hiệu cho thấy một chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá.

Hiện phía Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thống kê các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra chuyên án. Những thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Tags

ma túy

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Phụ nữ

VnExpress

bắt đường dây ma túy

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại