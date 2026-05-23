23 trường quân đội công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên

Lệ Thu
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực QDA năm 2026, mở đầu cho phương thức tuyển sinh mới vào 23 trường quân đội.

Ngày 23/5, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực QDA năm 2026 – kỳ thi được tổ chức lần đầu để tuyển sinh vào 23 trường quân đội.

Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự, đề tham khảo gồm các câu hỏi minh họa có cấu trúc tương tự đề thi chính thức, được chia thành ba phần: Toán học và xử lý số liệu, Văn học - Ngôn ngữ và Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Trong đó, phần Toán học và xử lý số liệu diễn ra trong 80 phút với 50 câu hỏi; phần Văn học - Ngôn ngữ kéo dài 55 phút với 50 câu; phần Khoa học hoặc Tiếng Anh có thời gian làm bài 60 phút với 50 câu hỏi.

Ở phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong bốn tổ hợp gồm: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học hoặc Lịch sử - Địa lý.

(Ảnh minh hoạ: Báo QĐND)

Ban Tuyển sinh quân sự cũng công bố đề tham khảo phần Toán học và Xử lý số liệu để thí sinh làm quen với dạng thức bài thi trong năm đầu tiên triển khai kỳ thi QDA.

Phần Toán học và Xử lý số liệu; phần Ngôn ngữ - Văn học của Đề thi tham khảo.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực QDA sẽ diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 6/2026. Cấu trúc bài thi được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thí sinh có thể biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi.

Ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi QDA, các trường quân đội năm nay tiếp tục tuyển sinh bằng ba phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

