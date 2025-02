Ngày 25/2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện , gồm 10 trưởng phòng, 7 phó trưởng phòng, 6 phó trưởng công an cấp huyện.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Đây là những cán bộ đã có nhiều năm công tác, giữ vai trò quan trọng của công an các đơn vị, địa phương, đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trân trọng và ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm của 23 cán bộ nghỉ hưu đợt này.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận mong muốn thời gian tới, các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi tiếp tục quan tâm đến lực lượng Công an tỉnh, thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, thật sự là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng công an tại nơi cư trú để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại điện cho 23 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt thời gian công tác.

Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát biểu tại buổi lễ.

“Nhận thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tôi cùng 22 đồng chí khác tự nguyện viết đơn chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời chuẩn bị nhân sự phục vụ cho đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh”, ông Thiện nói.

Không để gián đoạn

Trước đó, đại tá Lê Quang Nhân đã chủ trì cuộc họp triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bình Thuận theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo đó, Công an Bình Thuận đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ. Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy công an toàn tỉn h theo mô hình mới - không có công an cấp huyện.

Các đơn vị trực thuộc cũng đã phát huy sự chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn Công an địa phương, kể cả cấp xã trong bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện.

Công an Bình Thuận yêu cầu lực lượng và công tác hậu cần đảm bảo hoàn thành yêu cầu khi công an cấp huyện kết thúc hoạt động thì toàn bộ chức năng nhiệm vụ được điều chỉnh hợp lý về công an cấp tỉnh.

23 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi chụp hình lưu niệm với Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Thuận.

Công an cấp xã đảm nhận hoạt động bình thường, không bị bỏ sót, không bị bỏ lọt, không bị ngắt quãng, thậm chí còn hiệu lực, hiệu quả hơn nhiều so với trước.

Phát biểu tại cuộc họp, đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, căn cứ tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của cục nghiệp vụ liên quan để hướng dẫn cho công an địa phương, kể cả cấp xã đối với các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc tiếp nhận các nhiệm vụ về Công an tỉnh.

Công an tỉnh Bình Thuận nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa , đấu tranh, bảo đảm an ninh, trật tự; sẵn sàng các mặt công tác và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, không để gián đoạn, đứt gãy khi áp dụng đề án không tổ chức công an cấp huyện.