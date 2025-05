221 xe máy và ô tô mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Từ ngày 22/5/2025 đến 29/5/2025 qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 221 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó 142 (117 ô tô, 25 mô tô) trường hợp vượt đèn đỏ, 39 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường, 31 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ đối với loại phương tiện đang điều khiển, 09 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, danh sách biển số như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ:

- Xe ô tô biển số: 98A-557.53; 98A-454.90; 35A-373.99; 98A-594.58; 98A-446.81; 99A-319.90; 29H-526.49; 22A-138.07; 98C-205.11; 98B-159.90; 99A-759.28; 98A-849.60; 99A-465.20; 98A-587.02; 98A-501.64; 20A-033.39; 98A-164.78; 98A-660.20; 98A-121.05; 30A-726.92; 30F-695.53; 90A-207.64; 14A-995.42; 98C-367.94; 98C-318.95; 98A-560.17; 30F-390.50; 98LD-011.75; 20A-698.64; 14A-282.42; 98A-836.76; 98A-418.73; 98A-736.85; 29D-122.47; 36A-333.59; 98A-303.33; 34A-164.14; 99A-603.77; 98C-346.73; 98A-889.47; 99A-593.46; 98A-423.41; 30A-268.38; 98C-253.73; 30A-207.62; 98C-317.33; 98A-203.89; 30E-845.09; 98A-878.34; 34A-651.16; 98B-084.02; 98A-705.76; 29K-232.27; 98A-397.18; 30E-883.19; 98C-290.95; 98A-234.51; 98A-763.82; 29LD-303.62; 98A-443.11; 98A-360.04; 98B-054.24; 98A-093.25; 98A-474.92; 98A-725.43; 99A-474.04; 99A-453.32; 98A-386.29; 89A-499.06; 98A-190.36; 30F-805.04; 98A-754.37; 99A-341.39; 98A-628.06; 30F-245.47; 98A-390.81; 29H-216.04; 98C-147.47; 98A-256.24; 98D-011.54; 30E-011.50; 98A-596.03; 98A-162.95; 98A-818.23; 99A-396.04; 98A-660.49; 98A-729.82; 30M-504.91; 30F-5330; 15C-163.05; 20K-8158; 99A-744.76; 99A-733.13; 98A-016.71; 98A-631.01; 98A-714.53; 99A-734.79; 30L-068.78; 98A-668.02; 98A-524.66; 15C-442.57; 30K-266.40; 98A-291.27; 98A-238.72; 98A-620.74; 98A-643.00; 98A-364.47; 98C-370.78; 98A-609.71; 68A-352.37; 15C-267.98; 98C-161.47; 98C-370.85; 20A-534.61; 20A-738.34; 98C-255.08.

- Xe mô tô biển số: 98K5-0023; 98B3-026.08; 98B3-919.00; 98Y4-9646; 98B3-344.80; 98B2-296.84; 98F1-081.24; 98Y2-3821; 98B2-310.57; 98B3-230.94; 98F1-394.44; 98F1-394.62; 98F1-257.75; 98B2-018.59; 98D2-019.92; 98D1-692.22; 98D1-902.51; 98D1-573.77; 98D1-798.39; 98B1-807.08; 98D1-396.90; 98D1-047.11; 98B1-436.49; 98H1-439.62; 98C1-114.25.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường

98A-707.87; 98C-105.33; 99A-746.52; 98D-014.31; 98A-419.83; 98H-017.12; 29H-275.29; 98C-043.81; 98B-048.21; 98A-888.18; 98A-681.00; 98G-004.44; 98A-077.32; 98A-838.79; 98C-288.94; 35H-033.08; 98A-840.62; 30H-362.51; 30Z-2852; 98A-379.58; 98A-838.25; 98C-279.85; 29B-312.30; 29C-897.06; 99A-715.22; 20A-200.51; 98A-368.28; 29F-017.24; 99F-004.24; 89A-512.16; 99A-842.16; 98A-469.22; 29H-801.83; 98H-7667; 29S-8839; 98A-685.44; 88C-222.47; 98B-068.37; 98B-010.50.

3. Rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ

26C-129.72; 24C-022.57; 98C-201.93; 98A-576.88; 99A-544.63; 99A-397.08; 12A-113.42; 36K-127.37; 98A-060.84; 30A-281.39; 29A-341.97; 98A-532.37; 98B-030.94; 98A-600.89; 99A-557.71; 98A-061.15; 98A-332.94; 98A-532.37; 30E-758.91; 98A-224.19; 19A-621.37; 99A-688.21; 88A-203.75; 98A-352.63; 98A-787.25; 30A-921.38; 99C-222.25; 98A-212.29; 98A-476.24; 98A-316.35; 98A-527.92.

4. Mô tô không đội mũ bảo hiểm

98B3-863.31; 99B1-034.18; 98AH-100.82; 29F4-9599; 98D1-194.96; 98D1-454.73; 98D1-926.13; 98B3-806.21; 98B2-585.07.

Xe mô tô vượt đèn đỏ tại Ngã 4 thuộc thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xe mô tô không đội mũ bảo hiểm tại Ngã 4 Trần Quang Khải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Xe ô tô lấn làn, đè vạch kẻ đường tại đường Vành đai IV, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xe ô tô vi phạm rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu cấm rẽ tại Ngã tư Xương Giang – Vương Văn Trà – Quang Trung, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html;

Khi đến xử lý phạt 'nguội', người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

- Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan Công an, Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

- Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan Công an, Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Nhân dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác.