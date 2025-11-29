22 năm rồi mới có tuyệt tác điện ảnh xô đổ mọi kỷ lục, nam chính là báu vật nhan sắc top 1 cả nước

Ra mắt vào tháng 6 vừa qua nhưng cho đến tận hiện tại, bộ phim Quốc Bảo (hay Kokuho) của Nhật Bản vẫn duy trì sức nóng khổng lồ của mình. Sau hơn 170 ngày bám trụ tại rạp, Quốc Bảo đã "xô đổ" nhiều kỷ lục, trong đó có thành tích 22 năm tưởng chừng như bất bại.

Cụ thể, Quốc Bảo của đạo diễn Lee Sang Il đã đạt doanh thu gần 17,4 tỷ yên (hơn 2937 tỷ đồng) để trở thành phim live-action có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản. Thành tích này đã lật đổ ngôi vương của Bayside Shakedown 2 thiết lập vào năm 2003, ghi nhận hơn 12 triệu lượt khán giả mua vé xem phim.

Ngoài ra, Quốc Bảo cũng đã lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản. Tính riêng năm 2025, phim đang đứng hạng 4 sau các siêu phẩm anime là Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc và Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn.

Quốc Bảo chính thức trở thành phim live-action có doanh thu cao nhất Nhật Bản, vượt qua thành tích 22 năm của Bayside Shakedown 2

Đang là một trong những ứng viên Oscar 2026 hàng đầu cho danh sách đề cử Phim nước ngoài xuất sắc nhất, Quốc Bảo khai thác bộ môn nghệ thuật nổi tiếng kabuki. Nam chính của phim Kikuo từng là con trai tên trùm băng đảng khét tiếng, song sa cơ lỡ vận khi cha cậu qua đời. 14 tuổi, Kikuo được một nghệ sĩ kabuki lừng danh nhận nuôi, huấn luyện trở thành hậu bối kế thừa ông.

Kikuo sau đó kết thân với con trai ruột của người nghệ sĩ là Shunsuke. Ban đầu Shunsuke không ưa Kikuo, nhưng sau đó trở nên thân thiết và đồng hành trên con đường chinh phục bộ môn nghệ thuật khó nhằn này.

Ryo Yoshizawa vào vai nam chính Quốc Bảo

Phim có nhiều cảnh đẹp nao lòng

Vào vai Kikuo là Ryo Yoshizawa - mỹ nam được mệnh danh "quốc bảo nhan sắc" của điện ảnh Nhật Bản. Trước Quốc Bảo, anh ghi điểm với nhiều dự án live-action như JoJo's Bizarre Adventure, Yêu Em Cuồng Si, Kingdom, Gintama, Tokyo Revengers... Dù phải hóa thân thành tạo hình kỳ dị đến đâu, Yoshizawa vẫn cân đẹp nhờ nhan sắc hàng đầu, trở thành một trong những gương mặt 9x đình đám bên cạnh Kento Yamazaki hay Mackenyu.