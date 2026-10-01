Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM đúng giờ tan tầm, tan trường chiều 1/10 khiến nhiều tuyến đường ùn ứ, dòng xe nối dài, người dân chật vật di chuyển.

19 giờ: Cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài

Chiều 1/10, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM đúng thời điểm tan tầm, tan trường

Ghi nhận vào chiều tối cùng ngày, khu vực từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, hướng về trung tâm TPHCM, xuất hiện tình trạng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài

Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn hạn chế, nhiều người đi xe máy phải tấp vào lề đường mặc áo mưa, trong khi lượng phương tiện đông khiến giao thông tại một số tuyến đường di chuyển chậm

Mưa lớn kèm lượng xe đông khiến các phương tiện phải di chuyển chậm

Tại khu vực này, dòng xe liên tục dồn lại, khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp

Người dân mất nhiều thời gian hơn để di chuyển qua đoạn đường trong lúc mưa vẫn tiếp diễn

Không chỉ gây khó khăn cho người đi xe máy, mưa lớn cũng khiến việc lưu thông của ô tô trở nên chậm hơn khi lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày

Thời điểm mưa trùng với giờ tan tầm khiến mật độ phương tiện trên đường càng tăng

Nhiều người sau một ngày làm việc phải di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường đông và tầm nhìn hạn chế

Cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài sau cơn mưa lớn

Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên đường Trường Sơn, di chuyển chậm trong giờ cao điểm

Nhiều hành khách không khỏi lo lắng có thể mất thêm thời gian để đến sân bay, ảnh hưởng lịch trình và nguy cơ lỡ chuyến nếu tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dòng xe kéo dài, đèn phanh đỏ đường

21 giờ: Nhiều người vẫn chưa thể về nhà

Ghi nhận vào lúc 21h, khu vực ngã tư Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, vẫn ùn tắc kéo dài, dòng phương tiện ken đặc trên các tuyến đường xung quanh. Hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh và từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Triệu, Quốc lộ 13, xe cộ di chuyển chậm, nhiều thời điểm phải nhích từng chút một.

(Ảnh: Quân)

Dù cơn mưa lớn đã qua nhiều giờ, lượng phương tiện dồn về khu vực này vẫn rất đông

Ô tô, xe máy nối thành từng hàng dài, khiến việc di chuyển qua nút giao mất nhiều thời gian

Đoạn đường rơi vào tình trạng ùn tắc

Nhiều người cho biết đã rời công sở từ chiều nhưng đến tối vẫn chưa thể về tới nhà

Sau một ngày làm việc, việc phải tiếp tục ngồi trên xe giữa dòng phương tiện ùn ứ khiến không ít người mệt mỏi, sốt ruột

Tại một số đoạn, xe máy len qua các khoảng trống giữa dòng ô tô nhưng tốc độ vẫn rất chậm

Người dân liên tục nhìn đồng hồ, tranh thủ tìm hướng di chuyển thuận lợi hơn để nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc.