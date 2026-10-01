19 giờ: Cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài
Chiều 1/10, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM đúng thời điểm tan tầm, tan trường
Ghi nhận vào chiều tối cùng ngày, khu vực từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, hướng về trung tâm TPHCM, xuất hiện tình trạng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài
Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn hạn chế, nhiều người đi xe máy phải tấp vào lề đường mặc áo mưa, trong khi lượng phương tiện đông khiến giao thông tại một số tuyến đường di chuyển chậm
Mưa lớn kèm lượng xe đông khiến các phương tiện phải di chuyển chậm
Tại khu vực này, dòng xe liên tục dồn lại, khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp
Người dân mất nhiều thời gian hơn để di chuyển qua đoạn đường trong lúc mưa vẫn tiếp diễn
Không chỉ gây khó khăn cho người đi xe máy, mưa lớn cũng khiến việc lưu thông của ô tô trở nên chậm hơn khi lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày
Thời điểm mưa trùng với giờ tan tầm khiến mật độ phương tiện trên đường càng tăng
Nhiều người sau một ngày làm việc phải di chuyển trong điều kiện trời mưa, đường đông và tầm nhìn hạn chế
Cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài sau cơn mưa lớn
Hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau trên đường Trường Sơn, di chuyển chậm trong giờ cao điểm
Nhiều hành khách không khỏi lo lắng có thể mất thêm thời gian để đến sân bay, ảnh hưởng lịch trình và nguy cơ lỡ chuyến nếu tình trạng ùn tắc kéo dài.
Dòng xe kéo dài, đèn phanh đỏ đường
21 giờ: Nhiều người vẫn chưa thể về nhà
Ghi nhận vào lúc 21h, khu vực ngã tư Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, vẫn ùn tắc kéo dài, dòng phương tiện ken đặc trên các tuyến đường xung quanh. Hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh và từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Triệu, Quốc lộ 13,
xe cộ di chuyển chậm, nhiều thời điểm phải nhích từng chút một.
(Ảnh: Quân)
Dù cơn mưa lớn đã qua nhiều giờ, lượng phương tiện dồn về khu vực này vẫn rất đông
Ô tô, xe máy nối thành từng hàng dài, khiến việc di chuyển qua nút giao mất nhiều thời gian
Đoạn đường rơi vào tình trạng ùn tắc
Nhiều người cho biết đã rời công sở từ chiều nhưng đến tối vẫn chưa thể về tới nhà
Sau một ngày làm việc, việc phải tiếp tục ngồi trên xe giữa dòng phương tiện ùn ứ khiến không ít người mệt mỏi, sốt ruột
Tại một số đoạn, xe máy len qua các khoảng trống giữa dòng ô tô nhưng tốc độ vẫn rất chậm
Người dân liên tục nhìn đồng hồ, tranh thủ tìm hướng di chuyển thuận lợi hơn để nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc.
Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tồn tại, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ. TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng dông, sét, lốc và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời điểm chiều tối và ban đêm. PHẠM TRANG - ẢNH: QUÂN