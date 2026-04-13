HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

215 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An |

Qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian gần đây.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)-Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo danh sách phương tiện vi phạm được hệ thống camera AI ghi hình từ ngày 28/3 - 3/4. Qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 215 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó:

1. Xe ô tô vượt đèn đỏ: 32 trường hợp

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 155 trường hợp

3. Rẽ trái nơi có biển cấm: 17 trường hợp

4. Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt: 07 trường hợp

5. Xe mô tô vượt đèn đỏ: 4 trường hợp

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cách nộp phạt nguội online

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.

Tags

Tin nóng trong ngày

hà nội

báo mới

TP. HCM

Công an tỉnh Bắc Ninh

phạt nguội

nghị định 168

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại