Ngày 5/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 21 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Công an Lạng Sơn (trong đó có 4 Trưởng phòng: An ninh kinh tế, Cảnh sát Phòng cháy và cứu hộ cứu nạn, Thanh tra, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn). Đây là những sỹ quan Công an tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ công tác.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (giữa) trao quyết định, tặng hoa cho 4 Trưởng phòng nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Duy Chiến.

Trước đó vào chiều 19/2/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 13 sỹ quan Công an tỉnh (trong đó có 6 trưởng phòng, 7 phó trưởng phòng). 13 cán bộ này đều tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi công tác.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn của các đồng chí đối với sự phát triển của công an Lạng Sơn.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Trung, việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, tiên phong và ý thức chính trị cao của các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung mong muốn các cán bộ dù nghỉ hưu vẫn tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.