21 nghệ sĩ đình đám trình diễn trong Đại nhạc hội ở Huế

Với thông điệp xuyên suốt "Kinh đô xưa – Vận hội mới", Mega Booming không chỉ đơn thuần là sự kiện giải trí, mà còn là sản phẩm văn hóa - du lịch mang tính tiên phong, được xây dựng trên ba trụ cột: di sản - sáng tạo - trải nghiệm. Đêm nhạc quy tụ 21 nghệ sĩ nổi tiếng, đang được yêu thích hiện nay.

Ban tổ chức cho biết, dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện trải dài nhiều thế hệ, phong cách và cá tính âm nhạc. Ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng để khán giả có thể tìm thấy tiếng nói đồng điệu trong mỗi tiết mục, từ nhạc pop, ballad, rap, rock cho đến dân gian đương đại.

Trước đó, ngày 6/7, đại nhạc hội Mega Booming đã có một đêm bùng nổ tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế.

Những ngôi sao đình đám, khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt gồm Isaac, Hoàng Dũng, B Ray, Quân A.P và Phạm Anh Khoa. Họ là những nghệ sĩ không ngừng ghi dấu bằng loạt bản hit, những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao. Từ chất pop lôi cuốn, ballad sâu lắng, rap cá tính cho đến rock bùng nổ.

Những "Anh Tài – Anh Trai – Em Xinh" đến từ các chương trình thực tế gây sốt như Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Em Xinh Say Hi sẽ tái ngộ khán giả Huế trong một diện mạo mới.

Trong đó phải kể tới những cái tên như: Neko Lê, Captain Boy, Gemini Hùng Huỳnh, Jey B, Khôi Vũ, LyLy, Doãn Hiếu, Ngô Trúc Linh, Trungg I.U, Phạm Việt Thắng, Shumo AG (từ Australia), DJ Huy Ngô, Xuân Định K.Y, Rum, Ngọc Khuê, Bạch Trà…

Phạm Anh Khoa là 1 trong 21 nghệ sĩ sẽ trình diễn trong đêm nhạc vào ngày 21/12 tới.

Các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc vừa truyền thống vừa hiện đại, nơi chất liệu dân gian được nâng niu, hòa quyện cùng hơi thở đương đại, tạo nên chiều sâu và sự khác biệt cho đêm nhạc.

Được biết toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa hiện đại vừa đảm bảo tôn trọng và gìn giữ di sản.

Chương trình được xây dựng như một bản giao hưởng đa tầng: kết hợp âm nhạc đỉnh cao với trình diễn thị giác, công nghệ sân khấu điện tử cùng những yếu tố gợi nhắc văn hóa cung đình. Khán giả không chỉ được nghe nhạc mà còn được sống trong một không gian văn hóa - nghệ thuật trọn vẹn, nơi di sản và hiện đại giao hòa.