Năm 2025, thiên tai đặt Việt Nam vào những bài kiểm tra khắc nghiệt. Biển động ngoài khơi, lũ quét ở miền núi, sông dâng ở đồng bằng. Và trong những tình huống không có chỗ cho sự chần chừ, người Việt đã phản xạ theo cách quen thuộc nhất: tìm nhau, cứu nhau và giữ nhau lại.

Ngoài khơi Lý Sơn, ba người dân bình thường trôi dạt giữa biển động cấp 8 suốt 48 giờ. Không thiết bị chuyên dụng, không phương án dự phòng, họ bám vào những mảnh gỗ, uống nước mưa hứng được, và chờ đợi trong giới hạn mong manh của sự sống. Trên đất liền, cả đảo thức trắng, tàu cá, tàu cao tốc, trực thăng cùng ra khơi. Có người chấp nhận bỏ lại con tàu trị giá hàng tỷ đồng, chỉ để đổi lấy một cơ hội cứu người. Trong khoảnh khắc ấy, giá trị của một quyết định được đo bằng mạng sống.

Ở những khúc sông dữ miền Trung và Tây Nguyên, những chuyến xe của Đội Cứu hộ – Cứu nạn 116 lại lặng lẽ lăn bánh. Họ đến sớm, rời đi muộn, tìm kiếm nạn nhân, trục vớt thi thể, lo cả những việc không ai muốn nhắc tên sau thiên tai.

Cũng trong mùa lũ ấy, giữa dòng chảy hỗn loạn của mạng xã hội, có người chọn đứng ở một tuyến khác: giữ thông tin không bị cuốn trôi. Suốt nhiều tuần bám sát bão lũ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy không chỉ dự báo thời tiết, mà còn trực tiếp kết nối cứu hộ, phản bác tin giả, trấn an những nỗi hoang mang có thể lan nhanh hơn cả nước lũ.

Và có những cách cứu người không nằm trong bất kỳ kịch bản nào. Ở Ea Ô (Đắk Lắk), khi mọi lối tiếp cận đều bị chia cắt, một chiếc drone nông nghiệp được đưa vào mưa gió. Gắn phao, thả nước uống, kéo dây cứu sinh, công cụ vốn để phun thuốc đã trở thành cầu nối giữa sự sống và cái chết. Công nghệ đời thường, trong tay một người dám quyết, bỗng mang một ý nghĩa khác.

—

Câu chuyện Việt Nam năm 2025 không chỉ được viết ở những nơi khẩn cấp. Nó còn tiếp tục trong những không gian lặng hơn, nơi ranh giới của sự sống được mở rộng bằng tri thức và sự bền bỉ. Những ca can thiệp tim bào thai được triển khai và công nhận trong nước, mang lại cơ hội sống cho những sinh linh chưa kịp chào đời. Ở một nơi rất xa, trí tuệ Việt Nam góp mặt trong những bước tiến quan trọng của trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Và cũng chính tri thức ấy, khi quay về với đời sống, đã giúp cộng đồng đứng vững hơn giữa biến động.

Không phô trương, không hoài niệm hóa, văn hóa Việt Nam năm 2025 được tiếp tục bằng cảm xúc, bằng cách những người trẻ mang theo bản sắc của mình khi bước ra thế giới – và quay trở lại, vẫn nhận ra mình thuộc về đâu.

Với Bắc Bling, Hòa Minzy đưa những chất liệu văn hóa Bắc Bộ bước vào đời sống đại chúng bằng một ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi. Phương Mỹ Chi mang âm hưởng Việt Nam ra những sân khấu quốc tế như một căn cước tự nhiên, không cần phải giải thích hay làm khác đi để gây chú ý.

Và ở đâu đó, ngoài ánh đèn sân khấu, câu chuyện ấy vẫn được viết mỗi ngày bởi những con người bình dị: một cô giáo ở lại đủ lâu với bệnh nhi ung thư, một chàng trai miền Tây kể chuyện làng quê theo cách mộc mạc, một người phụ nữ kể câu chuyện bản làng bằng ngôn ngữ của thời đại mới.

Chính từ những mảnh ghép ấy, WeChoice Awards 2025 lựa chọn thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – để mỗi con người, bằng cách của riêng mình, bước vào câu chuyện chung của đất nước.

WeChoice Awards 2025 lựa chọn kể lại 21 câu chuyện như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau. Ở đó có nỗ lực âm thầm, có khoảnh khắc đứng giữa thử thách, có những quyết định không dễ dàng – nhưng tất cả đều mang theo một năng lượng tích cực đủ để lan đi.

Hy vọng rằng, khi đọc những câu chuyện này, mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một điều để tin, một lý do để bước tiếp, và cảm nhận rõ hơn sức mạnh cộng hưởng đến từ hàng triệu trái tim đang cùng hướng về những điều tử tế.



