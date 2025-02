Sáng 19/2, Công an tỉnh Sơn La công bố quyết định của giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với các lãnh đạo, chỉ huy.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 với 21 lãnh đạo cấp phòng mang quân hàm đại tá và thượng tá.

Trong số các lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Sơn La nghỉ hưu trước tuổi có 7 trưởng phòng và 14 phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

14 cán bộ là phó trưởng phòng và tương đương viết đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn. (Ảnh: Cao Thiên)

Đại tá Đặng Trọng Cường biểu dương 21 lãnh đạo cấp phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

"Trong 21 đồng chí nghỉ công tác đợt này, có đồng chí đã có thời gian công tác hơn 40 năm trong lực lượng Công an Nhân dân, trên dưới 30 năm tuổi Đảng; quá trình công tác phấn đấu, trưởng thành từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ công an Nhân dân…" , Đại tá Cường nói.

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố. (Ảnh: Cao Thiên)

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Đặng Trọng Cường đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Công an tỉnh Sơn La tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, nhất là số cán bộ chịu tác động trực tiếp của việc tinh gọn tổ chức bộ máy.

Là một trong 21 lãnh đạo, chỉ huy xin nghỉ hưu trước tuổi, Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, cho biết: " Tôi tự hào vì đã được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Những kỷ niệm về những vụ án đã phá, những tên tội phạm đã bị bắt, những người dân được giúp đỡ sẻ chia sẽ mãi là hành trang quý giá trong cuộc đời tôi".