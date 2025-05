206 chủ xe đi lấn làn có biển số sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Từ ngày 18 đến 27/4 qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 362 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 64 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường như sau:

98A-656.99; 98A-021.55; 98A-611.11; 98A-512.03; 29A-347.36; 30H-097.90; 99A-331.96; 98R-022.96; 98A-293.04; 21A-164.49; 98A-435.60; 98A-252.38; 29K-209.58; 98A-502.99; 98A-519.33; 98A-001.36;

98A-439.33; 98K-6958; 29C-670.38; 98A-446.37; 98A-367.75; 98A-691.39; 98A-056.25; 98A-216.12; 98A-47.67; 29K-290.58; 98A-520.99; 98A-587.27; 98A-480.58; 29Z-6958; 34A-128.33; 51K-093.34; 29K-153.44; 98A-640.76; 51H-268.89; 98A-008.50; 98A-183.25; 98A-289.12; 98C-156.98;

12A-010.93; 98B-078.37; 98B-030.57; 98A-628.85; 51H-506.11; 98C-001.39; 98A-083.13; 98C-352.84; 98A-155.42; 98A-151.33; 98C-204.63; 98H-015.17; 98A-518.44; 98A-304.93; 98C-173.48; 98A-208.99; 29D-402.89; 98A-515.23; 30A-566.55; 98A-640.76; 98A-464.41; 30G-776.29;

98A-748.67; 98A-902.02; 36A-302.23; 15K-242.36; 30H-988.57; 30H-416.40; 98C-220.03; 23C-054.66; 98A-098.96; 30L-035.25; 98A-624.17; 30G-558.64; 98A-480.27; 20C-179.07; 20A-674.50; 20C-269.87; 98A-010.15; 98A-018.28; 30G-856.54; 79A-101.53; 98B-155.04; 98B-022.74; 22F-000.26; 98H-011.31; 98B-003.05; 98A-443.56; 98a-159.59.

Từ ngày 27/4 đến 1/5, qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 53 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường như sau:

29C-569.07; 31F-6077; 98A-235.81; 18D-012.07; 98K-6950; 89A-016.61; 51H-506.11; 98C-326.77; 98A-748.22; 19A-517.12; 98C-270.56; 12G-000.92; 89C-227.70; 98C-260.84; 99E-010.01; 98A-000.46; 98A-212.32; 30G-643.44; 30G-060.45; 98H-6599; 98A-007.20; 29C-199.25; 30E-901.86.

30H-132.54; 98A-034.27; 98A-605.49; 98A-640.20; 98A-459.12; 98C-295.42; 98A-659.81; 98A-566.71; 98A-200.43; 18C-032.50; 98A-146.06; 20C-186.62; 98A-009.63; 98C-337.55; 30G-281.67; 12H-7304; 30L-638.80; 98A-759.09; 98A-371.58; 30S-9556; 37C-459.34; 98C-221.22; 98B-063.75; 98A-110.79; 29K-009.44; 98A-699.20; 98A-411.27; 98H-040.97; 30L-456.56; 98A-783.77.

Từ ngày 2 đến 10/5, qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện 208 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 89 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường như sau, có phương tiện vi phạm nhiều lần:

98A-717.40; 98G-004.93; 30H-177.14; 98C-148.34; 98A-172.74; 98H-040.21; 98A-268.01; 98A-358.36; 98A-688.76; 98C-751.22; 98C-370.90; 20A-663.12; 98A-415.60; 30E-615.47; 98A-562.49; 98A-288.19; 98H-045.50; 29C-699.36; 98C-141.87; 98A-434.37; 98A-357.68; 98B-029.61; 98A-303.61; 98A-188.45; 98A-611.65; 30M-385.18; 98H-041.96; 98C-224.49; 98C-309.56; 98C-112.95; 98C-166.25; 98A-334.41; 98A-327.75; 30E-277.54; 48A-094.86; 98A-618.69; 98A-708.17; 98A-107.04 (2 lần); 98A-361.19; 98A-610.03; 98A-331.96; 15A-797.92; 98A-528.65; 98A-091.90; 98A-513.37; 98A-149.93; 30A-115.19; 30E-056.64; 98A-618.60; 98H-032.92; 98A-106.10; 98A-654.67; 99E-009.55; 98A-782.05; 99A-013.95; 29A-557.72; 30G-350.89; 98A-558.61; 98A-204.70; 98A-699.20; 98A-041.19; 98A-194.51; 98A-323.33; 98H-040.17.

Ảnh minh họa: Internet

Người dân có thể kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện vi phạm giao thông bằng cách truy cập vào trang web chính thức của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Khi đến làm thủ tục xử lý vi phạm qua hệ thống camera (phạt "nguội"), người điều khiển phương tiện cần mang theo các loại giấy tờ sau:

Đối với ô tô: Bản chính và bản photocopy của các giấy tờ gồm: đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe và căn cước công dân của người vi phạm.

Đối với xe máy: Bản chính và bản photocopy của đăng ký xe, giấy phép lái xe và căn cước công dân của người điều khiển phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bắc Giang khuyến nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Người dân có thể gửi các thông tin cần hỗ trợ, bao gồm nội dung vi phạm, địa điểm phát hiện vi phạm, kèm theo địa chỉ và số điện thoại liên hệ, tới hòm thư điện tử của Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt – Cục Cảnh sát giao thông để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ email tiếp nhận: phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com.