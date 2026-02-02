2026 này, có ít nhất 3 điện thoại phím QWERTY na ná Blackberry, cấu hình hiện đại, nhiều tính năng hay

Unihertz Titan 2 Elite: bàn phím cứng kiểu BlackBerry, cập nhật dài hạn hiếm thấy

Unihertz Titan 2 Elite được GenK nhắc tới như một trong những mẫu điện thoại phím cứng đáng chú ý nhất năm 2026. Máy theo đuổi thiết kế vuông vức quen thuộc của BlackBerry cổ điển, với bàn phím QWERTY vật lý nằm ngay dưới màn hình, ưu tiên trải nghiệm gõ phím và xử lý công việc.

Điểm nổi bật nhất của Titan 2 Elite không nằm ở cấu hình mà ở chính sách phần mềm. Theo thông tin từ GenK, thiết bị sẽ cài sẵn Android 16 khi bán ra và được cam kết cập nhật hệ điều hành trong 5 năm, kéo dài tới khoảng năm 2031. Đây là điều rất hiếm với các hãng Android nhỏ và cũng là điểm yếu lâu nay của Unihertz trước đây.

Thông số phần cứng chi tiết của Titan 2 Elite chưa được công bố đầy đủ, nhưng máy được định vị là bản nâng cấp của Titan 2 hiện tại. Giá bán dự kiến cao hơn mức khoảng 399 USD, tương đương khoảng 10.5 triệu đồng của thế hệ cũ, nhiều khả năng rơi vào nhóm 12 - 13 triệu đồng khi ra mắt.

Thực tế, Unihertz rất chăm chỉ ra mắt điện thoại bàn phím QWERTY cứng từ vài năm trước. Hiện hãng vẫn đang bán mẫu Titan 2 (~10 triệu đồng), dù chỉ là hàng xách tay nhưng cũng nhận nhiều chú ý từ người dùng Việt Nam. Bên cạnh đó còn có mẫu Titan Slim (~7 triệu đồng) nhấn mạnh thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình đủ dùng, mang đến trải nghiệm thú vị, khác biệt so với phần lớn điện thoại hiện nay.

Clicks Communicator: điện thoại phím cứng tối giản, định hướng làm máy phụ

Clicks Communicator là cách tiếp cận khác với triết lý rất rõ ràng. Đây không phải smartphone đa năng theo kiểu truyền thống, mà được định vị như một thiết bị liên lạc và làm việc gọn nhẹ, hoặc một chiếc máy phụ cho người thích bàn phím vật lý.

Máy chạy Android 16 với giao diện tối giản, ưu tiên nhắn tin, email và thông báo. Màn hình AMOLED 4.03 inch độ phân giải 1080 x 1200 pixel đủ sắc nét cho kích thước nhỏ. Bàn phím QWERTY vật lý có đèn nền và hỗ trợ cảm ứng, cho phép cuộn nội dung ngay trên phím, một chi tiết gợi nhớ rất rõ BlackBerry đời cao.

Clicks Communicator trang bị camera sau 50MP có OIS, camera trước 24MP, pin 4.000mAh và vẫn giữ jack tai nghe 3.5mm. Máy có khe thẻ nhớ microSD, hỗ trợ 5G và Bluetooth 5.4. Về phần mềm, thiết bị được cam kết 2 năm cập nhật Android và 5 năm vá bảo mật. Giá bán chính thức 499 USD, tương đương khoảng 13.2 triệu đồng, trong khi giá đặt trước thấp hơn ở mức 399 USD, khoảng 10.5 triệu đồng.

Ikko MindOne: điện thoại vuông lạ mắt, camera lật, gắn thêm bàn phím QWERTY

Ikko MindOne là cái tên khác biệt nhất trong 3 lựa chọn. Thay vì tích hợp sẵn bàn phím, MindOne sử dụng thiết kế smartphone nhỏ gọn với màn hình AMOLED vuông 4 inch, tỉ lệ 1:1. Điểm nhấn nằm ở cụm camera Sony 50MP có thể lật xoay 180 độ, dùng chung cho cả chụp trước và sau.

Máy chạy song song Android 15 và hệ điều hành iKKO AI OS riêng, tập trung vào các tính năng AI như dịch thuật, nhận dạng hình ảnh, ghi chú và tóm tắt nội dung. Phần cứng gồm chip MediaTek MT8781, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, đủ cho nhu cầu cơ bản và các tác vụ AI nhẹ.

Một điểm thú vị là MindOne có phụ kiện case bàn phím QWERTY gắn từ tính, khi lắp vào sẽ biến thiết bị thành điện thoại kiểu BlackBerry thu nhỏ. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ kết nối Internet toàn cầu thông qua uSIM NovaLink, sử dụng được tại hơn 140 quốc gia mà không cần SIM vật lý. Phiên bản Pro được bán với giá khoảng 11.55 triệu đồng, dự kiến giao hàng trong năm nay.

Điện thoại phím cứng không còn là cuộc chơi hoài niệm

Nhìn tổng thể, 3 mẫu điện thoại QWERTY xuất hiện trong năm 2026 cho thấy đây không còn là những sản phẩm thử nghiệm mang tính hoài niệm. Mỗi thiết bị có một hướng đi riêng, từ cập nhật phần mềm dài hạn, tối giản cho liên lạc, tới kết hợp AI và phụ kiện bàn phím.

Với những người từng gắn bó BlackBerry, hoặc đơn giản là thích cảm giác gõ phím vật lý, năm 2026 mang lại nhiều lựa chọn thực tế hơn hẳn so với vài năm trước, cả về tính năng lẫn khả năng sử dụng lâu dài.