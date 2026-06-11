2026 - năm của kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau sáp nhập

Lần đầu tiên sau khi cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thống nhất tại 34 tỉnh, thành phố.

Hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sắp chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kỳ thi năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu nhiều cột mốc chưa từng có trong lịch sử tổ chức thi của ngành giáo dục Việt Nam.

Lần đầu tiên, toàn bộ kỳ thi được triển khai theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình cũ và chương trình mới. Từ quy mô thí sinh, cách thức tổ chức cho tới những thay đổi trong cấu trúc môn thi và xét tốt nghiệp, kỳ thi năm nay đều ghi nhận nhiều dấu mốc đặc biệt.

Kỳ thi đầu tiên tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi toàn bộ các khâu tổ chức được triển khai theo địa giới hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. (Ảnh minh họa)

Nếu như kỳ thi năm 2025 vẫn được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố và chỉ công tác chấm thi thực hiện theo địa giới mới sau thời điểm sáp nhập, thì năm nay từ khâu chỉ đạo, in sao đề thi, vận chuyển đề, coi thi đến chấm thi đều được vận hành thống nhất theo mô hình mới. Đây được xem là kỳ thi đầu tiên phản ánh đầy đủ những thay đổi trong bộ máy hành chính sau khi cả nước chính thức chuyển sang mô hình 34 tỉnh, thành phố từ ngày 1/7/2025.

Việc nhiều địa phương được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ hai hoặc ba đơn vị hành chính cũ khiến phạm vi tổ chức thi rộng hơn, kéo theo yêu cầu điều phối nhân lực, cơ sở vật chất và công tác bảo mật đề thi ở quy mô lớn hơn trước.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh, vận chuyển đề thi xa gần 200km

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với 142.899 thí sinh, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi, đồng thời huy động hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc mở rộng địa bàn khiến quãng đường vận chuyển đề thi xa nhất tăng từ khoảng 50km lên gần 200km. Trước thực tế này, TP.HCM đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật và đúng thời gian quy định.

Đứng thứ hai về quy mô là Hà Nội với 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. Hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi, cùng hơn 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Công an thành phố cũng huy động gần 900 cán bộ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm 2025, trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất trong lịch sử. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Ảnh: Hồ Lài)

Lần đầu tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bên cạnh những thay đổi về quy mô tổ chức, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 còn đánh dấu năm đầu tiên được triển khai hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thí sinh dự thi 4 môn gồm hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12, thay vì phải thi 6 môn như giai đoạn trước. Khác với năm ngoái, đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT chỉ sử dụng một loại đề thi duy nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chính thức khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là năm đầu tiên được triển khai hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. (Ảnh minh họa)

Điều đó đồng nghĩa với việc những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 khi đăng ký dự thi năm nay cũng phải làm bài thi theo chương trình mới.

Đề thi tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường liên hệ thực tiễn, bảo đảm tỷ lệ phân hóa khoảng 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 30% ở mức độ thông hiểu và 30% ở mức độ vận dụng. Trong 17 môn thi tốt nghiệp THPT, chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm với nhiều dạng câu hỏi như lựa chọn đáp án đúng, đúng - sai và trả lời ngắn.

Lịch sử tiếp tục là môn tự chọn được yêu thích nhất

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy Lịch sử tiếp tục là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tăng hơn 71.400 em so với năm trước.

Đứng thứ hai là Vật lý với 389.630 thí sinh đăng ký, tăng hơn 35.300 em so với kỳ thi năm 2025.

Đáng chú ý, các môn học gắn với định hướng STEM và công nghệ ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh. Trong đó, Công nghệ công nghiệp tăng hơn 204%, Tin học tăng hơn 142% và Công nghệ nông nghiệp tăng hơn 41%.

Ở chiều ngược lại, một số môn truyền thống có xu hướng giảm số lượng thí sinh đăng ký. Ngoại ngữ giảm gần 17.500 thí sinh, Địa lý giảm hơn 45.300 thí sinh và Sinh học giảm hơn 2.300 thí sinh so với năm trước.

Kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh đăng ký kỷ lục. (Ảnh minh họa)

Lịch thi và các mốc thời gian quan trọng

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 14h ngày 10/6, thí sinh trên cả nước sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, các em thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương sẽ hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả trước ngày 28/6. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7.

Các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7 và kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7

Tổng hợp