2024 là năm tồi tệ nhất với các CEO Mỹ: Liên tục bị sa thải, lập kỉ lục bị luân chuyển dù thị trường đang bùng nổ trong nhiều lĩnh vực

Theo CNBC, các công ty đại chúng Mỹ đã công bố 327 lần thay đổi giám đốc điều hành trong năm nay tính đến tháng 11, theo công ty dịch vụ tìm kiếm việc làm Challenger, Gray & Christmas.

Con số này cao hơn bất kỳ năm nào khác kể từ ít nhất là năm 2010, khi công ty này bắt đầu theo dõi tình hình luân chuyển nhân sự. Con số này cũng tăng 8,6% so với năm ngoái.

Tình trạng luân chuyển nhân sự cấp CEO xuất hiện tại các công ty Mỹ vốn đã thống trị ngành của họ trong một thời gian dài — như Boeing, Nike và Starbucks. Tốc độ thay đổi cho thấy khách hàng, nhà đầu tư, quỹ đầu cơ hoặc hội đồng quản trị của các công ty đó ngày càng mất kiên nhẫn với tình trạng doanh số sụt giảm hoặc những sai lầm về mặt chiến lược trong một nền kinh tế vốn đang mạnh mẽ, khi người tiêu dùng chứng minh rằng họ sẵn sàng chi tiêu.

Việc thay đổi CEO diễn ra chậm lại trong thời kỳ đại dịch, khi các công ty đột nhiên phải đối mặt với lệnh phong tỏa, làm việc từ xa, khó khăn và tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng, nếu không muốn nói là phải sống sót. Sau đó, họ phải đối mặt với chi phí vay cao hơn, lạm phát, tình trạng thiếu hụt lao động, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và những thách thức khác.

Trong 14 năm qua, năm 2021 có số lượng thay thế CEO thấp nhất là 197.

“Chi phí vốn, tốc độ chuyển đổi, đang tạo ra tốc độ luân chuyển nhanh hơn”, Clarke Murphy, giám đốc điều hành và cựu giám đốc điều hành của Russell Reynolds Associates - một công ty tư vấn lãnh đạo - cho biết. Murphy nói thêm rằng công ty sẽ bị chú ý nếu có hiệu suất kém trong một thị trường vốn mạnh.

Murphy nói: “Trong những năm S&P 500 có lợi nhuận trên 20% trong hai năm liên tiếp, bất kỳ công ty nào hoạt động kém hiệu quả đáng kể sẽ bị chú ý. Khi đó, hội đồng quản trị thay đổi nhanh hơn so với năm hoặc bảy năm trước”.

Các công ty tập trung vào người tiêu dùng, dễ bị ảnh hưởng bởi thị hiếu và xu hướng thay đổi, thường có tỷ lệ luân chuyển cao hơn so với các ngành như dầu khí hoặc tiện ích - những ngành có xu hướng có các CEO nội bộ và có nhiệm kỳ dài hơn.

Sự gia tăng đột biến gần đây về tỷ lệ luân chuyển diễn ra ngay cả khi số lượng các công ty đại chúng đã giảm.

Sau đây là một số thay đổi lớn về CEO của Mỹ cho đến nay trong năm 2024:

Intel

Công ty bán dẫn này đã sa thải CEO Pat Gelsinger vào đầu tháng này, gần bốn năm sau khi ông được bổ nhiệm để vực dậy nhà sản xuất chip và cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ.

Giá cổ phiếu và thị phần của Intel đã sụp đổ khi làn sóng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhà sản xuất chip Nvidia trong khi Intel phải vật lộn để thâm nhập vào ngành kinh doanh này.

Người kế nhiệm vẫn chưa được nêu tên.

Boeing

Gã khổng lồ hàng không vũ trụ đã thông báo về sự ra đi của cựu CEO Dave Calhoun vào tháng 3, một phần trong cuộc cải tổ toàn diện về mặt điều hành. Sự việc diễn ra gần ba tháng sau khi một chốt cửa không an toàn bị thổi bay giữa không trung từ một chiếc Boeing 737 Max 9 gần như mới do Alaska Airlines khai thác. Việc này khiến công ty rơi vào cuộc khủng hoảng an toàn sau nhiều năm gặp vấn đề trong lĩnh vực hàng không quốc phòng và thương mại, làm các nhà lãnh đạo của một số hãng hàng không khách hàng lớn nhất của công ty thất vọng.

Ông Calhoun đã được bổ nhiệm vào những ngày cuối năm 2019 để kế nhiệm cựu CEO Dennis Muilenburg, người đã bị sa thải vì cách xử lý hậu quả của hai vụ tai nạn chết người của Boeing 737 Max vào năm 2018 và 2019.

Hồi tháng 8, ông Calhoun được thay thế bởi Kelly Ortberg, một người kì cựu trong ngành hàng không vũ trụ trong ba thập kỷ và là cựu giám đốc điều hành của Rockwell Collins.

Giữa cuộc đình công của công nhân kết thúc vào tháng trước, ông Ortberg đã sa thải hàng nghìn vị trí và cắt giảm chi phí ở những nơi khác để tiết kiệm tiền mặt khi Boeing nỗ lực ổn định sản xuất.

Starbucks

Do doanh số bán hàng tại các thị trường lớn nhất của mình đang giảm, Starbucks đã lôi kéo CEO ngôi sao của Chipotle Mexican Grill là Brian Niccol để xoay chuyển vận mệnh của chuỗi cà phê này, thay thế Laxman Narasimhan. Cổ phiếu của công ty đã tăng gần 25% khi việc bổ nhiệm Niccol được công bố vào tháng 8.

Trong 100 ngày kể từ khi được bổ nhiệm, ông đã công bố kế hoạch hồi sinh công ty và tập trung vào những gì đã thu hút khách hàng đến với chuỗi cà phê này. Các giai đoạn đầu của chiến lược bao gồm việc làm cho các quán cà phê của mình trở nên thân thiện hơn, cắt giảm thực đơn dài và tăng tốc dịch vụ.

Nike

Nhà sản xuất giày này đã thay thế CEO John Donahoe vào tháng 9 bằng Elliott Hill, một nhân viên kỳ cựu của công ty, người đã bắt đầu làm thực tập sinh tại Nike vào những năm 1980.

Ông Donahue đã giúp Nike tăng doanh số kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo, từ 39,1 tỷ USD trong năm tài chính 2019 lên 51,4 tỷ USD trong năm tài chính 2024, nhưng tăng trưởng cuối cùng đã đình trệ sau khi ông rời xa các đối tác bán buôn như Foot Locker và Macy's và mất đi sự đổi mới.

Peloton

Là công ty được yêu thích trong đại dịch, công ty thiết bị thể dục tại nhà đã phải vật lộn kể từ khi các lệnh bắt buộc trở lại văn phòng bắt đầu được ban hành.

Năm 2022, Peloton đã đưa cựu giám đốc điều hành Spotify và Netflix Barry McCarthy vào thay thế người sáng lập John Foley, nhưng ông đã từ chức vào tháng 5 sau khi công ty công bố một đợt tái cấu trúc khác.

Vào tháng 10, Peloton đã công bố Peter Stern, cựu giám đốc điều hành của Ford và đồng sáng lập Apple Fitness+ là CEO thứ ba của công ty. Stern có kinh nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ theo hình thức đăng ký và Phố Wall hy vọng ông sẽ đưa Peloton đến với lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí và tập trung vào doanh thu đăng ký có biên lợi nhuận cao.

Kohl’s

CEO của Kohl’s Tom Kingsbury sẽ từ chức vào ngày 15/1 và Ashley Buchanan sẽ thay thế ông.

Kohl’s đã chứng kiến doanh số bán hàng tại cửa hàng của mình - một chỉ số quan trọng đối với các nhà bán lẻ - giảm trong mỗi quý trong 11 quý vừa qua và giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh.

WW International

Công ty bán sản phẩm giảm cân trước đây được gọi là Weight Watchers đã thông báo hồi tháng 9 rằng CEO Sima Sistani sẽ từ chức ngay lập tức.

WW International đang gặp khó khăn khi cổ phiếu giảm hơn 80% trong năm nay. Công ty đã cố gắng định hướng lại dưới thời CEO Sistani để đưa một nền tảng liên kết khách hàng với các loại thuốc giảm cân phổ biến.

Tham khảo CNBC