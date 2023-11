2020 - Doãn Hải My thi Hoa hậu, 2023 - My là hoa của Hậu: Nhan sắc ngày càng chín muồi, ngày lên xe hoa không gì để chê!

Cuối tuần vừa qua, đám hỏi và lễ rước dâu của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người hâm mộ dành rất nhiều lời khen và chúc phúc cho cặp trai tài, gái sắc khi cả hai đã chính thức về chung một nhà. Đặc biệt khi liên tục cập nhật từ đám hỏi tới tiệc cưới ở Thái Bình, netizen chỉ biết xuýt xoa khen ngợi sắc vóc của cô dâu Doãn Hải My vì quá xinh đẹp.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trong ngày trọng đại 11/11 vừa qua

Năm 2020, Doãn Hải My ghi tên mình vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, người đẹp gốc Hà Nội không được xướng tên trong top 5, phải dừng chân đầy tiếc nuối nhưng vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong veo. Không những vậy, khoảnh khắc cô nàng được Đoàn Văn Hậu lên tặng hoa, ôm an ủi khi đó cũng làm dấy lên tin đồn hẹn hò của cả hai.

Tuy nhiên khi được hỏi, Doãn Hải My trả lời bằng cách từ chối được đánh giá là khéo léo và tinh tế. Do vậy có thể nói, cách đây 3 năm, bà xã của Đoàn Văn Hậu đã ghi điểm cực ấn tượng trong mắt công chúng. Vừa có diện mạo xinh xắn, vừa thông minh và ứng xử tốt nên nhiều người đã nghĩ Doãn Hải My sẽ tiếp tục trở lại trong một cuộc thi sắc đẹp khác.

Doãn Hải My thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Khi đó Hải My chỉ mới 19 tuổi, cô nàng có vóc dáng đẹp xong gương mặt được đánh giá chưa thực sự nổi bật so với dàn thí sinh hùng hậu

Thế nhưng cho đến hiện tại, Doãn Hải My không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi Hoa hậu nào mà chỉ trở thành “hoa” của Đoàn Văn Hậu. Trong khoảng thời gian 3 năm yêu nhau từ lúc giấu kín đến khi công khai tình cảm, người đẹp sinh năm 2001 vẫn luôn nhận được thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi cô nàng sở hữu vóc dáng cực chuẩn với vòng eo “con kiến” cùng đôi chân dài cực phẩm. Không những vậy, các đường nét trên gương mặt của Doãn Hải My cũng ngày càng sắc hơn, cuốn hút hơn. So với thời đi thi Hoa hậu, netizen cho rằng cô nàng hiện đang ở độ tuổi 22 - thời điểm mà nhiều người cho rằng là “đỉnh cao” nhan sắc.

Doãn Hải My vẫn giữ được sự trong trẻo, tinh khôi đúng chuẩn thiếu nữ Hà Nội nhưng thêm vào đó là vẻ mặn mà, quyến rũ nên càng nhìn càng thấy bị thu hút. Đặc biệt trong ngày trọng đại vừa qua của cặp đôi, không ít người phải để lại bình luận khen ngợi nhan sắc bà xã Đoàn Văn Hậu. Diện 2 bộ áo dài, 1 bộ váy cưới đều được thiết kế riêng, visual của Doãn Hải My sáng bừng trong mọi khung hình, chỉ cần giơ máy lên chụp vội cũng vẫn xinh đẹp.

Nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút hiện tại của Doãn Hải My

Người đẹp được nhận xét sắc vóc ngày càng thăng hạng

Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ dịu dàng của Doãn Hải My cũng khiến cộng đồng mạng chú ý. Cô nàng được nhận xét là vừa đẹp người, vừa đẹp nết khiến nhiều người mê mẩn. Ai nấy đều bày tỏ sự ganh tị khi nam cầu thủ gốc Thái Bình từ rước nàng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam ngày nào tới rước nàng về dinh thành công. Song, dân tình vẫn phải công nhận Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quả là xứng đôi vừa lứa, sánh đôi đẹp miền bàn.